Velké kapely nemají kde hrát a Zlín strádá. Zimní stadion už nevyhovuje

Kapela Kabát se do Zlína vrací po dvou letech. Vystoupí ve čtvrtek od 20 hodin na zimním stadionu a koncert je vyprodaný. Kabát přijede v rámci halového turné, kterým připomíná výročí 35 let ve stejné sestavě.

„Snažíme se s kapelou stále posouvat technické vymoženosti koncertu, a nejinak tomu je i na tomto turné,“ řekl manažer skupiny Radek Havlíček. „Kromě již zavedeného standardu špičkových pyroefektů se na scéně objeví v Česku zatím nepoužité a nevídané hydraulické a motorizované prvky, jak ve vertikální, tak v horizontální rovině, které dokážou rozhýbat a proměnit celou scénu.“

Kapela si podle něj až „pedantsky“ zakládá na úrovni všech vystoupení. „Nesoustředí se jen na velké projekty a turné, ale lpí na detailech u každého svého vystoupení,“ popsal Havlíček. „Neřeší, jestli je to O2 arena, nebo zimní stadion ve Znojmě. Všude musí mít show stejnou úroveň, což je mnohdy docela oříšek pro celý tým, který koncerty chystá.“

A ve Zlíně to platí obzvláště. Trinity Bank Aréna Luďka Čajky, jak zní aktuální název zimáku, je totiž pro pořadatele akcí složitým místem. „Je to jediný stadion z aktuálního turné, kde musíte mít rampu, aby se dostaly všechny potřebné věci na plochu. A je to také jediný stadion, kde ze střechy teče,“ popsal Michal Klema z agentury Glanc music, která koncert Kabátu zajišťuje.

Vybavení se na místo musí dostávat rampami

Na jaře tam dělal i vystoupení slovenského Teamu, takže halu dobře zná. A nemá pro nic moc pochvalných slov. „Jezdíme tam jen díky tomu, že ředitel zimního stadionu (dnes už bývalý – pozn. red.) David Navrátil se o nás staral a svým přístupem zajistil, že akce se tam mohly konat. Jinak je pro koncerty naprosto nevhodný,“ řekl Klema.

Hlavní problém je v tom, že kamiony se nedostanou až na ledovou plochu a veškeré vybavení je třeba dopravovat na místo montovanými rampami, včetně konstrukce pro stavbu pódia. A to stojí čas a lidskou sílu. Bedny a velké kusy aparatury se totiž musí tahat ručně, případně se používá jeřáb umístěný na tribunu na stání.

„Když máte sedm až deset kamionů plných aparatury a produkce, výrazně se prodlouží doba nutná k výstavbě a následnému klidu,“ vysvětlil Klema. „Místo toho, aby se končilo v pět ráno jako jinde, musí se na místě pracovat třeba až do deseti hodin. A rampa stojí 80 tisíc korun nad nájem stadionu.“

Nikde jinde ve Zlíně a blízkém okolí se však tak velký koncert nemůže uskutečnit. I proto sem Kabát jezdí. „Ve Zlíně je vždy fantastická atmosféra a koncerty bývají vyprodané. Je vidět, že je tady rocková tradice, lidi vždycky přijdou,“ podotkl Klema.

Pomohla by jen rekonstrukce

Podle Marka Šišky, nového ředitele zimního stadionu, by byl příjezd na plochu možný až po rozsáhlé rekonstrukci, kterou plánovala zlínská radnice. Nedostala však dotaci 300 milionů korun od Národní sportovní agentury a proměnu stadionu odložila. Přitom je vše včetně různých povolení připravené, a pokud by město finance získalo, může se do práce pustit.

„Po modernizaci stadionu by byl příjezd na plochu možný po nově vybudované šikmé ploše z místa pod tribunou na stání, kde je dnes parkoviště staré rolby. Zimní stadion a druhou arénu by také spojoval podzemní tunel,“ popsal Šiška.

Již v minulosti se zvažovala varianta postavit výtah, podzemní výkopové práce ale nejsou za stávajících podmínek možné. Pod stadionem totiž teče potok.

Vlastníkem sportoviště je od loňska zlínský magistrát, který do jeho aspoň částečné opravy v minulých letech investoval 70 milionů korun. V hale je moderní kostka, opravená je střecha, kabiny či sociální zařízení a na stadionu je moderní ozvučení. Na výměnu však stále čekají například staré dřevěné lavice, které mají nahradit sedačky.

Problémy s pořádáním koncertů na zimáku dobře znají i zlínští promotéři. Například Agentura Velryba sem přivezla Iron Maiden, Deep Purple, Jethro Tull i další kapely, organizovala také dřívější koncerty Kabátu.

„Zimní stadion se stavěl v 60. letech a na jeho stavu je to vidět. Prošel jen menšími úpravami a uvnitř ani nevypadá jako hala pro koncert,“ řekl ředitel agentury Michal Žáček.

Zmínil, že na stadionu není zatemňovací systém, naopak střešní část tvoří prosklený světlík, který je zamalovaný načerno. „Směrem na Březnici pak je prosklená stěna, na níž je velká plachta. Moderní haly přitom mají prostor pro backdrop (označení poutače/plachty s logem kapely – pozn. red.),“ líčí Žáček.

V hale je navíc během zimních měsíců výrazně chladno. Když se tu v roce 2013 konal koncert kapely Helloween, hudebníci měli na pódiu rozmístěné ohřívače vzduchu a teplomety, aby nezmrzli.

„Nedávno jsem byl v Brně na koncertě Bryana Adamse a na tribuně jsem seděl v tričku. To je bohužel na zimáku ve Zlíně nepředstavitelné,“ poznamenal Jiří Daron, šéf agentury Pragokoncert.

Velká jména chtějí do Prahy

Rampy, jimiž se musí navážet technika na plochu, pak označil za raritu, kterou jinde v Česku nemají.

„I kvůli tomu už ve Zlíně velké koncerty skoro neděláme,“ přiznal Daron, podle něhož je prioritou zahraničních umělců vystupovat v Praze. „Když už hrají jinde, řešíme Brno či Ostravu, opravená hala je v Pardubicích. Přitom klubové akce nebo koncerty v Hale Datart ve Zlíně děláme často a snažíme se je tady mít co nejčastěji, máme sídlo ve městě. A rádi bychom přivezli i velkou kapelu,“ uvedl promotér.

„Jenže podmínky na to jednoduše nejsou. Navíc pro řadu skupin je opravdu atraktivní jen Praha a jiná města je mnohdy nezajímají.“

Jeho slova potvrzuje také Žáček. „Top kapely si vybírají, kde budou hrát. Česko je pro ně menší trh a často je zúžený jen na Prahu,“ konstatoval ředitel Agentury Velryba, který do Zlína v minulosti přivezl Iron Maiden a v Ostravě dvakrát pořádal koncert Rammstein.

„Vždy to však bylo v rámci ‚druhého‘ turné, kdy předtím kapely vystoupily v Praze a až v další sérii koncertů se dostalo na jiná místa v republice,“ zdůraznil.

Mimochodem, ani prostory pro menší halové koncerty nejsou ve Zlíně ideální. Kongresové centrum má pouze místa na sezení a Hala Datart by stejně jako vedlejší zimní stadion potřebovala rekonstrukci.

„Bohužel je v tristním stavu,“ potvrdil Žáček, podle něhož by výhledově mohla pomoci oprava Velkého kina, kde má vzniknout další koncertní sál. „Nebude to ale pro tři tisíce lidí, kteří se vejdou na Novestu (bývalý název Haly Datart – pozn. red.),“ doplnil.