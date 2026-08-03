Povedou k ní z každého směru dva jízdní pruhy: jeden pro vyjíždění, druhý pro sjíždění. Řidiči z ní odbočí k Podhoří nebo kolem supermarketu Albert k řece Dřevnici. Tato část je přímou součástí modernizace trati a zaplatí ji stát, tedy Správa železnic (SŽ).
Město řeší navazující most přes Dřevnici a Pravobřežní komunikaci kolem průmyslové zóny Rybníky až po křižovatku pod Jižními Svahy. Zažádalo už o stavební povolení, které chce mít do konce letošního roku.
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Je také už dohodnuto s majiteli potřebných pozemků a ladí s nimi smlouvy o smlouvách budoucích. „Během příprav jsme několikrát změnili technické řešení a neustále vedeme dialog s dotčenými majiteli,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek (ANO).
Díky změnám projektu se budou bourat jen tři větší budovy v průmyslové zóně Rybníky. „Tím se nám podařilo stáhnout náklady na majetkoprávní přípravu o stovky milionů, možná až o miliardu korun,“ doplnil.
„Zdrželo nás to nejméně o tři roky, ale město takové finance zkrátka nemá.“ Čížek tak věří, že díky domluvě s majiteli nemovitostí se proti stavebnímu povolení nikdo neodvolá.
Město dříve uvažovalo o tom, že by nová cesta vedla napříč zónou Rybníky, z čehož ale po negativní odezvě ustoupilo. Nakonec upraví stávající poškozenou cestu, která kopíruje Dřevnici. Přibude tam chodník, cyklostezka i zastávky hromadné dopravy.
Úleva pro přetížené centrum
Řidiči by mohli novou silnici využívat ve velkém počtu a ulevit tak dopravně přetíženému středu města. Dominantní směr na křižovatce pod Jižními Svahy by pak už neměl být z centra, ale z Prštného přes Rybníky.
„Prštenská příčka městu obrovsky uleví tím, že celou oblast udělá mnohem propustnější všemi směry. Je to pomyslný špunt ve vaně,“ naznačil Čížek.
Nadzemní křižovatka nahradí stávající křížení z druhé strany supermarketu Albert. Nový model má být kapacitnější i bezpečnější. Podle Čížka půjde o jednu z nejzásadnějších dopravních změn v novodobé historii města.
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Město by chtělo most přes Dřevnici za 180 milionů korun stavět současně s křižovatkou nad třídou Tomáše Bati, která je v režii SŽ. Práce mají trvat dva roky.
Po jejich skončení se město pustí do opravy cesty na Rybníkách, což ho vyjde na zhruba 800 milionů, plus výkupy domů a pozemků. Kdy přesně to bude, ale dnes není jasné.
SŽ ještě letos v únoru říkalo, že s přípravnými pracemi začne v lednu příštího roku. Bude to ale zřejmě až v jeho druhé polovině. Původní velkou zakázku za 12 miliard korun totiž rozdělilo na tři menší.
Jde o stavební, energetickou a zabezpečovací část. Chce tak oslovit více firem a snížit cenu prací. Příprava se ale kvůli tomu mírně zdržela. Soutěž hodlá SŽ vypsat letos na podzim.
„Podle toho, jak bude soutěž probíhat, by se přípravné práce mohly rozběhnout ve druhé polovině příštího roku,“ naznačil Martin Hryzbil, který má na SŽ projekt na starosti. „Hlavní činnosti, které budou mít vliv na uzavírky a výluky, by začaly v roce 2028.“
Rok 2028 by se zřejmě týkal i Prštenské příčky. Přípravné práce chce SŽ provádět na více místech po celé trase. Hlavní činnosti začne v Otrokovicích, odkud bude postupovat ke Zlínu a dál do Vizovic.
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Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží
Součástí modernizace trati je dopravní terminál v krajském městě. Postarat se o něho má firma Z-Group, která chce příští rok začít stavět novou výpravní budovu.
Práce na Prštenské příčce a Pravobřežní komunikaci přes Rybníky nemůžou probíhat současně, aby nebyla dopravní omezení příliš velká. Cesta přes Rybníky nebude ani při úpravách úplně uzavřená: může z ní být jednosměrka, nebo na ní bude kyvadlová doprava.
Po vybudování Prštenské příčky a Pravobřežní komunikace se uzavře stávající most přes Dřevnici ve směru do Louk. Pravobřežní komunikace má v budoucnu pokračovat podél Dřevnice do Otrokovic a fungovat jako silnice I. třídy mezi dálnicemi D49 a D55. Město chce, aby ji zaplatil stát, protože bude nad možnosti jeho i okolních obcí.
V budoucnu až do Otrokovic?
„Toto řešení má svá úskalí a omezení, ale je mnohem reálnější než vést novou silnici I. třídy lesem přes biokoridory a nemít tam žádné sjezdy a návaznosti pro potřeby města,“ naznačil Čížek.
Podobně to má být v případě dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína, jehož součástí je i obchvat Zálešné. Stát na něho slíbil poslat 780 milionů korun, když celkové náklady jsou necelé dvě miliardy.
Koridor pro celou Pravobřežní komunikaci zůstává také v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, i když se řešilo jeho možné dočasné vyjmutí. „Příprava této důležité cesty tak může pokračovat,“ sdělil náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN).