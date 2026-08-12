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Korec chce být znovu primátorem, některé strany ve Zlíně své lídry vyměnily

Milan Libiger
  9:22
Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních...

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Čestmír Vančura
ODS ve Zlíně vede do voleb Miroslav Chalánek.
Nově zvolený poslanec je právník Aleš Dufek (KDU-ČSL)
Kandidátku hnutí STAN v komunálních volbách ve Zlíně vede Věra Stojar. (srpen...
8 fotografií
Většina stran, které jsou ve zlínském městském zastupitelstvu, vyměnila po čtyřech letech své lídry. Mají k tomu různé důvody, všechny ale chtějí uspět. Komunální volby se konají druhý říjnový víkend. V krajském městě bude kandidovat devět uskupení. Obhájit vítězství i místo primátora chce ANO.

Na postech jedniček svých kandidátek zůstali jen primátor Jiří Korec z ANO, Jiří Robenek na kandidátní listině Pirátů a Čestmír Vančura jako šéf hnutí Zlín 21.

ANO, jež je v koalici s ODS, KDU-ČSL a Piráty, poslední volby jasně vyhrálo. Korec bude chtít obhájit a pokračovat ve třetím volebním období po sobě. „Je před námi spousta rozdělané práce,“ zmínil. „Jsem rád, že se nám daří dotahovat projekty, o kterých se dlouhou dobu jen mluvilo.“

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Na předních místech jsou Korcovi náměstci Michal Čížek a Pavel Brada, na třetí se posunula zastupitelka a ředitelka Baťova institutu Lucie Pluhařová. Na posledním je poslanec Marek Novák.

Prezident zlínského filmového festivalu Vančura chce přivést své opoziční hnutí konečně i do vedení města. „Teď je čas naše zkušenosti a kvalifikaci zúročit a nabídnout městu alternativu, která umí pojmenovat problémy a nebojí se přijít s řešením,“ naznačil Vančura.

I Zlín 21 má v popředí kandidáty téměř stejné. Nechybí tam zastupitelé Kateřina Pešatová, která je paradoxně za hnutí ANO náměstkyní ministra kultury Klempíře, právník Jaroslav Juráš a šéf společnosti SPUR Tomáš Dudák.

Nové hnutí Zlín Srdcem

Trochu jiná je situace u Pirátů, kde je opět lídrem radní Robenek, který ovšem ze strany vystoupil a založil lokální hnutí Zlín Srdcem. Oba subjekty vytvořily společnou kandidátku, na níž jsou i nezávislé osobnosti.

„Hnutí vzniklo proto, že ve Zlíně bylo dost lidí, kteří se chtěli zapojit do komunální politiky, ale nechtěli se spojovat s velkou stranou, která působí v celostátní politice,“ vysvětlil Robenek, jemuž vadilo, jakou cestou se vydali Piráti právě na celostátní úrovni.

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026)
Čestmír Vančura
ODS ve Zlíně vede do voleb Miroslav Chalánek.
Nově zvolený poslanec je právník Aleš Dufek (KDU-ČSL)
8 fotografií

„Oslovili jsme po vzniku hnutí pět zlínských politický stran, protože jsme nechtěli jít do voleb samostatně. Přišly dvě nabídky. I na základě osobních vazeb byla nabídka Pirátů nejzajímavější,“ doplnil. Dvojkou Pirátů je jejich zlínský předseda a zastupitel Jiří Jaroš.

Známé osobnosti za ODS

Změnu na postu jedničky udělala ODS, kde senátora Tomáše Goláně nahradil náměstek primátora a šéf zlínské buňky strany Miroslav Chalánek.

„Pan Goláň se rozhodl, že bude kandidovat už jen do Senátu, a já se budu věnovat komunálním volbám. To, že jsem lídr, vyplývá ze stranického hlediska i z postavení, které zastávám na radnici,“ sdělil Chalánek.

I ODS má v popředí kandidátky podobné osobnosti jako posledně, zařadilo však i nové a známé nestraníky. Na deváté místo spisovatele Josefa Holcmana, na šestnáctou pozici bývalé krajského policejního ředitele Bedřich Koutného a úplně na konec advokáta a někdejšího ředitele BIS Stanislava Devátého. Ten byl v minulosti poslancem i krajským zastupitelem.

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KDU-ČSL se dohodla na spolupráci s TOP 09 a hnutím Nestraníci. Jejich kandidátku Společně pro Zlín povede lidovecký zastupitel a bývalý poslanec Aleš Dufek. Před čtyřmi lety byl jedničkou náměstek primátora Vojtěch Volf, který je dvojkou.

„Jsem jediný z lídrů všech stran, který má zkušenost s vysokou politikou a s tím, jak to chodí v hlavním městě,“ naznačil Dufek. „Vnímali jsme to jako komparativní výhodu. Dokážu město vidět z trochu jiného pohledu než ti, kteří v něm stále působí.“ Trojkou je Roman Václavík z TOP 09, čtverkou Marcela Sousedíková za Nestraníky.

Nová tvář hnutí STAN

Ke změně sáhli také v hnutí STAN, které povede Věra Stojar. „Chtěli jsme dát prostor mladším a novým lidem, což je přirozený vývoj. My starší je podpoříme,“ sdělil krajský místopředseda STAN a zastupitel Pavel Simkovič.

Stojar s hnutím delší dobu spolupracuje, na nevolitelném místě kandidovala už před čtyřmi lety. „Ke kandidatuře mě oslovili zlínští Starostové. Přijala jsem ji, protože mám zkušenosti s vedením lidí a projektů. Mám energii věci posouvat a Zlín mám opravdu ráda,“ řekla Stojar, která se věnuje kariérovému poradenství i pořádání výstav a kulturních akcí.

Zlínská radnice.

Dvojkou je zastupitelka Kateřina Francová, která byla jedničkou naposledy. Trojkou IT specialista Tomáš Alex, ředitel Gymnázia Lesní čtvrť Simkovič je opět čtverkou.

SPD povede po Pavlu Sekulovi lékař Lubomír Nečas, který býval dříve krajským radním za Stranu práv občanů Zemanovci. „Kandidátka se stavěla tak, aby byl v čele člen SPD. Pan Sekula ukončil členství a už s námi nespolupracuje,“ předestřel Nečas.

„Já jsem členem rok a půl. Po posledních krajských volbách jsem přislíbil, že se jím stanu.“ Nečas bude v říjnových volbách za SPD kandidovat ve zlínském obvodě také do Senátu.

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Dvojkou kandidátky je psycholožka Monika Zajíčková a trojkou zastupitelka Monika Špalková.

Do voleb ve Zlíně jde i strana PRO, jež sestavila kandidátku s Trikolorou a nezávislými kandidáty, které navrhlo i hnutí Stačilo! Lídrem je Radek Košatka z PRO, dvojkou David Nepimach z Trikolory.

Společně budou kandidovat i Motoristé a Svobodní. Jedničkou je Martin Matela za Motoristy, dvojkou Jiří Procházka za Svobodné.

21. října 2022
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