Strany ve Zlíně vybraly lídry pro komunální volby. Primátor Korec bude obhajovat

Milan Libiger
  9:17
Kandidátní listinu do podzimních komunálních voleb schválil zlínský oblastní sněm ANO. A na prvním místě počítá s Jiřím Korcem, který je od roku 2018 primátorem města, před čtyřmi lety svoji pozici obhájil a totéž chce dokázat letos.
Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) slaví přesvědčivé vítězství v komunálních volbách. (září 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Návrh má ještě na konci května posvětit krajský sněm a o měsíc později celostátní výbor ANO. Korec má podporu i hejtmana a krajského předsedy Radima Holiše. „Ve Zlíně je řada rozdělaných projektů a je potřeba je dodělat,“ shrnul Holiš.

Podobně argumentuje Korec, který by se v případě úspěchu mohl stát společně s Dominikem Čiperou nejdéle sloužícím primátorem či starostou Zlína v řadě.

„Je před námi spousta rozdělané práce,“ zmínil Korec. „Jsem rád, že se nám daří dotahovat projekty, o kterých se dlouhou dobu jen mluvilo. Věřím, že další se nám podaří dotáhnout do voleb.“

Radnice vedená hnutím ANO chce do podzimu ukončit přípravu a zahájit přestavbu Velkého kina, výstavbu nové budovy vedle radnice či opravu městského divadla.

„Na druhé straně nám ještě spousta projektů chybí. Mělo by se změnit náměstí Míru a jsou před námi další výzvy, ať už v oblasti bytové nebo sportovní infrastruktury,“ podotkl Korec.

Lídrem ODS bude ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek. „Máme ambici udržet naše postavení ve vedení města a ještě ho posílit, pokud jde o pravomoci a kompetence,“ uvedl Chalánek.

Lidovce povede do voleb Dufek

Minule byl lídrem senátor Tomáš Goláň, který se po volbách dostal s vedením zlínské ODS do sporu a nakonec zůstal jen řadovým zastupitelem.

Lidovci se stejně jako před čtyřmi lety dohodli na spolupráci s TOP 09 a tentokrát i s hnutím Nestraníci, s nimiž vytvoří společnou kandidátku. Povede ji zastupitel KDU-ČSL a bývalý poslanec Aleš Dufek.

„Člověk v životě postupně zjišťuje, že sám nic nezmůže. A v politice to platí úplně stejně. Proto na podzim kandidujeme společně,“ konstatoval Dufek.

„Byl bych moc rád, kdybychom po čtyřech letech usilovné práce vrátili TOP 09 opět na radnici,“ poznamenal Roman Václavík z topky, který bude trojkou kandidátky.

Lídrem Pirátů je zastupitel Jiří Jaroš, který byl jedničkou v roce 2018 a dříve působil jako krajský i městský radní. „Naším cílem je obhájit dosavadní práci Pirátů pro město a pokračovat v projektech, které posouvají Zlín moderním směrem,“ řekl Jaroš.

Na řízení města se chce poprvé podílet hnutí Zlín 21, které od svého vzniku zůstalo zatím vždy v opozici. Lídrem bude opět podnikatel Čestmír Vančura.

Staré i nové tváře jdou do boje

„Teď je čas naše zkušenosti a kvalifikaci zúročit a nabídnout městu alternativu, která umí pojmenovat problémy a nebojí se přijít s řešením,“ naznačil Vančura.

Opoziční Starostové a nezávislí mají jako jedničku novou tvář, kariérovou poradkyni Věru Stojar. „Udělám maximum pro to, aby se STAN vrátil do vedení radnice. Cítím, že máme potenciál a tuším, co pro úspěch udělat. Vidím to na dvojciferný výsledek,“ věří Stojar.

SPD vybralo za lídra Lubomíra Nečase, který byl dříve krajským radním za zemanovce. „Před čtyřmi lety jsme měli čtyři zastupitele a tento počet bychom chtěli zvýšit na pět,“ přeje si Nečas.

Ve Zlíně budou po osmi letech kandidovat také komunisté, a to pod hlavičkou Stačilo!. SOCDEM zvažuje, jestli půjde do voleb samostatně, nebo se s někým spojí.

O hlasy v krajském městě hodlá usilovat rovněž nové hnutí Zlín srdcem, jehož lídrem má být podle ČTK Jiří Robenek, který před čtyřmi lety vedl Piráty.

V jedenáctičlenné zlínské městské radě má nyní ANO šest zástupců, ODS tři a po jednom KDU-ČSL a Piráti. Babišovo hnutí získalo před čtyřmi lety 32 procent hlasů, hnutí Zlín 21 téměř 17 procent, ODS 16, SPD devět, KDU-ČSL osm, STAN sedm, Piráti šest.

