V boji o zlínského primátora vyzve Korce jeho náměstkyně i senátor Goláň

Lidovecká senátorka Šárka Jelínková bude v podzimních volbách na Kroměřížsku obhajovat svůj post pod hlavičkou uskupení SPOLU, které uspělo v loňských poslaneckých volbách. KDU-ČSL v nich kandidovalo s ODS a TOP 09, které své zástupce do těchto senátních voleb nakonec nepostaví, ač je měly připravené. „Myslím si, že spojování sil je v politice výhodné. Když jsou strany schopné se domluvit a podporovat se, mají větší sílu,“ věří Jelínková. „Od začátku jsme to tak chtěli. Hledali jsme v rámci koalice SPOLU ve všech obvodech po celé republice co nejvíce průniků a našli jsme ho i v kroměřížském senátním obvodu,“ doplnila.

Za TOP 09 mohl kandidovat starosta Holešova Rudolf Seifert, za ODS starosta Hulína Roman Hoza. Oba byli připraveni. „Rád bych se o post senátora ucházel, bylo by to vyvrcholení mého politického snažení. A ODS by měla mít chuť posilovat,“ uvažoval Hoza. Jenže strana se nakonec rozhodla jinak. „Na základě rozhodnutí výkonné rady nebude ODS v tomto senátním obvodě stavět svého kandidáta,“ sdělil ČTK krajský předseda ODS a poslanec Stanislav Blaha.

Jasno má o kandidátovi už i hnutí ANO, které poslední senátní volby v roce 2020 na Zlínsku a Uherskohradišťsku vynechalo, protože nenašlo vhodné lidi. Letos nominovalo Lucii Pluhařovou, předsedkyni představenstva společnosti Industry Servis ZK, která se stará o holešovskou průmyslovou zónu. „Je to mladá dáma, která má zkušenosti ze soukromých firem u nás i v zahraničí. Do Senátu, který považujeme za zakonzervovaný, by vnesla osvěžující vítr,“ míní krajský šéf ANO a hejtman Radim Holiš.

Svoji kandidaturu oznámila také advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která kandiduje jako nestranička za Nezávislé. Za komunisty by mohla do senátních voleb jít bývalá poslankyně Marie Pěnčíková. „Je navržená, ale ještě to není definitivně rozhodnuté,“ řekl krajský šéf KSČM Pavel Kroča.

Hnutí STAN zatím zvažuje, jak k volbám přistoupí. „Ještě v tom není jasno, má se k tomu vyjadřovat krajská organizace STAN,“ sdělil krajský šéf hnutí a ministr školství Petr Gazdík. SPD má vybraného člověka, jehož by mělo vedení strany schválit zhruba do poloviny června. Piráti svého zástupce na Kroměřížsku do boje o Senát nevyšlou, zváží podporu jiného kandidáta.