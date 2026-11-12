Zlín 21 vytvořil koalici se STAN a trojblokem, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty, jejich zástupci podepsali koaliční smlouvu ve středu večer. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel.
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Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest
Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, skončilo v opozici.
„Mým úkolem bude vytvářet spojení, vytvářet prostor pro spolupráci a hledat společnou řeč tam, kde se naše názory rozcházejí. Očekávám věcnou diskusi, vzájemný respekt a ochotu hledat řešení,“ uvedl po zvolení Vančura.
Rada města je včetně primátora jedenáctičlenná jako v minulém volebním období. Uvolněných radních, tedy s nárokem na plný plat, je šest a pět je jich neuvolněných, bez nároku na plný plat. V minulém volebním období bylo uvolněných radních sedm. Všech deset radních je náměstkem primátora.