Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Novým primátorem Zlína je Čestmír Vančura, bude mít deset náměstků

Autor: ,
  10:58
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)

Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Na ustavujícím zastupitelstvu Zlína byl primátorem zvolený Čestmír Vančura...
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
Na ustavujícím zastupitelstvu Zlína byl primátorem zvolený Čestmír Vančura...
9 fotografií
Novým primátorem Zlína je Čestmír Vančura, lídr hnutí Zlín 21, které bylo v letošních komunálních volbách v krajském městě třetí. V předchozích dvou volebních obdobích byl Zlín 21 v opozici, Vančura byl vždy jeho lídrem. Kandidaturu Vančury na primátora na čtvrtečním ustavujícím zasedání podpořilo 27 ze 40 přítomných zastupitelů. Byl jediným kandidátem na post primátora.

Zlín 21 vytvořil koalici se STAN a trojblokem, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty, jejich zástupci podepsali koaliční smlouvu ve středu večer. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel.

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, skončilo v opozici.

„Mým úkolem bude vytvářet spojení, vytvářet prostor pro spolupráci a hledat společnou řeč tam, kde se naše názory rozcházejí. Očekávám věcnou diskusi, vzájemný respekt a ochotu hledat řešení,“ uvedl po zvolení Vančura.

Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
Na ustavujícím zastupitelstvu Zlína byl primátorem zvolený Čestmír Vančura (Zlín 21). (12. listopad 2026)
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
9 fotografií

Rada města je včetně primátora jedenáctičlenná jako v minulém volebním období. Uvolněných radních, tedy s nárokem na plný plat, je šest a pět je jich neuvolněných, bez nároku na plný plat. V minulém volebním období bylo uvolněných radních sedm. Všech deset radních je náměstkem primátora.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Fanatický komunista, který zlikvidoval Baťu. Vyloučení z KSČ pak Kijonka obrečel

Premium
Stranická legitimace Josefa Kijonka.

Před 120 lety se narodil významný funkcionář KSČ a odborový předák Josef Kijonka, který po válce veřejně vystupoval proti Baťovi a stal se klíčovým mužem ve vedení znárodněného podniku. V 50. letech...

Rodinná firma vyrábí bojová vozidla. Máme certifikát už i pro Bundeswehr, říká její šéf

Premium
Strojírenská firma Zako Turčín z Březnice na Zlínsku slaví 30 let na trhu....

Areál firmy ZAKO Turčín je na okraji Březnice u Zlína schovaný, ale nepřehlédnutelný. Před nedávnem tam dokončili novou halu včetně vybavení za 250 milionů korun, v níž budou vznikat velké díly i pro...

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...

Bývalé poslankyni ANO, známé z kauzy se zabitím psa, vadí zveřejňování informací

Margita Balaštíková, dříve za ANO.

Bývalá poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková kritizuje zveřejňování informací z její kauzy v médiích. Policie ji obvinila z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. K řízení,...

S Fanánkem se poznal už jako školák, teď o něm napsal knihu. Dohodli se ve sklípku

Jakub Malovaný napsal knihu Fan 60 o české rockové legendě Lou Fanánkovi....

Publicista Jakub Malovaný se s Lou Fanánkem Hagenem, frontmanem kapely Tři sestry, poprvé setkal už jako žák základní školy. Tehdy ho poprvé požádal o rozhovor. Teď k jeho šedesátinám napsal...

Novým primátorem Zlína je Čestmír Vančura, bude mít deset náměstků

Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)

Novým primátorem Zlína je Čestmír Vančura, lídr hnutí Zlín 21, které bylo v letošních komunálních volbách v krajském městě třetí. V předchozích dvou volebních obdobích byl Zlín 21 v opozici, Vančura...

12. listopadu 2026  10:58

Obyvatelé Bartošovy čtvrti kritizují stavbu bytovek. Hrozí, že se obrátí na soud

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Spolek Naše Bartoška se odvolal proti územnímu rozhodnutí na výstavbu pětipatrových bytových domů v lokalitě Boněcký rybník ve Zlíně. Jedenáct budov má postavit developerská společnost Fastav, která...

12. listopadu 2026  6:27

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti),...

Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel....

11. listopadu 2026  20:39,  aktualizováno  21:19

První plnicí stanice na zelený vodík je na Zlínsku. Zatím se bude testovat

Plnička na zelený vodík společnosti Solar Global v Napajedlích. Zatím funguje...

V Napajedlích na Zlínsku začal zkušební provoz první veřejné plnicí stanice na zelený vodík v České republice. Projekt společnosti Solar Global je unikátní i tím, že palivo vzniká přímo v areálu...

11. listopadu 2026  13:10

Tuto možnost jsem nečekal. Primátor Zlína Korec vyhrál volby, přesto míří do opozice

Premium
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS (11. října 2026)

Pokud by v letošních komunálních volbách získal víc hlasů, mohl být primátorem dvanáct let v řadě, což se před ním podařilo jen Dominiku Čiperovi. Nakonec ale Jiří Korec z ANO navzdory vítězství...

11. listopadu 2026  12:33

Požár skladu plastů v Otrokovicích způsobil zaměstnanec, policie ho obvinila

Patnáct jednotek hasičů likvidovalo požár skladu plastů v průmyslovém areálu v...

Obrovský požár ve venkovním skladu plastů v areálu firmy v Otrokovicích podle policie způsobil zaměstnanec firmy při manipulaci s otevřeným ohněm. Březnová událost se obešla bez zranění, škoda se...

11. listopadu 2026  12:06

Na svatomartinské hody nakoupily restaurace tuny hus a stovky litrů mladého vína

Ilustrační snímek

Listopad patří pečeným husám, mladým vínům a svatomartinským slavnostem. Na svatomartinské hody chystají gastropodniky v kraji tuny hus. Speciální nabídku připravují desítky restaurací, města...

11. listopadu 2026  6:06

Bagry už třídí sutiny z vyhořelé budovy ve Zlíně. Nebezpečný materiál se nečeká

Ostravská firma Peroutka DopStav začala likvidovat trosky vyhořelé a zřícené...

Ostravská firma Peroutka DopStav odstartovala likvidaci materiálu z ohořelé a zbourané 34. budovy v baťovském areálu. Na místě bude v největším zápřahu pracovat 20 lidí a 16 strojů. Zlikvidovat musí...

10. listopadu 2026  13:59

Další odklad, novou koalici na zlínské radnici podepíšou ve středu

Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí...

Nově vznikající vedení města Zlína složené z uskupení Společně pro Zlín, Zlín 21 a STAN termín stvrzení vzájemné dohody několikrát odkládalo. Původně chtěly strany a hnutí nově vznikající koalice...

10. listopadu 2026  11:58

Mají spoustu mláďat, většina ale nepřežije. Vlci v kraji se opět rozmnožili

Vlčí smečka

Mláďata má letos většina vlčích smeček v Beskydech i Jeseníkách. Ukázal to pravidelný monitoring Hnutí Duha. Podle odborníků to ale neznamená, že výsledkem bude dramatický nárůst počtu vlků. Většina...

10. listopadu 2026  11:26

Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?

Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...

Odpůrce výstavby na Mokré opět odmítl soud. Dlouholetý spor zřejmě končí

Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...

Odpůrci nové výstavby ve zlínské čtvrti Mokrá opět a zřejmě definitivně neuspěli u soudu se svými žalobami. V létě jim nedal za pravdu brněnský krajský soud a po jejich kasační stížnosti ani Nejvyšší...

10. listopadu 2026  9:31

Baťa mladší a jeho Sonja. Poznal ji už jako dítě, o ruku žádal v letadle nad Alpami

Premium
Sonja Baťová se narodila v roce 1926 ve švýcarském Curychu ve významné rodině...

Tomáš Baťa junior svou budoucí ženu Sonju poprvé potkal v roce 1930 při návštěvě u její rodiny ve Švýcarsku. Byly jí tři roky. Nic nenasvědčovalo tomu, že se mezi nimi o patnáct let později rozhoří...

9. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.