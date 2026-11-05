Město má vést trojblok, který tvoří Společně pro Zlín, ODS a uskupení Zlín srdcem a Piráti, s hnutími STAN a Zlín 21.
„Jednání se od začátku vedlo také s cílem nezvyšovat počet uvolněných členů rady oproti té stávající. Trojblok si vyžádal tři místa a STAN dvě místa uvolněných radních, pokud budeme mít primátora. Na nás zbylo jedno a toho jsem se vzdal ve prospěch našeho radního,“ vysvětlil Vančura.
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„Pozice neuvolněného primátora je tak výsledkem týdenního jednání s našimi partnery. Splňuje představy všech stran koalice o jejich zapojení do řízení města, ale hlavně nezvyšuje náklady na provoz města, a to je pro celou koalici zásadní,“ doplnil.
Vančura říká, že bude práci vykonávat jako uvolněný politik na sto procent. Běžný plat primátora je necelých 130 tisíc korun. Měsíční odměna neuvolněného primátora se pohybuje mezi 38 až 75 tisíci podle toho, jakou výši schválí zastupitelstvo.
Kritika od končícího primátora
Vančuru za neuvolněný post ale kritizuje končící primátor Korec. „Pokud primátor dělá svoji práci jako ‚bokovku‘, vnímám to jako nezodpovědnost vůči městu a jeho občanům,“ reagoval.
„Vím, co obnáší role primátora a kolik jednání na různých úrovních musíte absolvovat, nejen ve Zlíně, ale i v Praze a jinde. Neumím si představit, jak by to někdo dělal jako neuvolněný,“ podivil se.
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„Uvědomujeme si, že situace může panu primátorovi připadat nestandardní, ale slíbili jsme změnu i v hospodaření města a jako nový primátor proto půjdu příkladem,“ vzkázal Vančura.
Ten má také své podnikatelské aktivity, což podle něho není otázka uvolněného, nebo neuvolněného postu, ale případného střetu zájmů.„Nikdy jsem nestavěl své firmy a aktivity pouze na své osobě, ale na týmu schopných lidí, kterým můžu plně důvěřovat,“ řekl Vančura.
Přislíbil, že pokud by byla jakákoliv jeho činnost v rozporu s funkcí primátora, bude to řešit. Nově vznikající koalice ještě nepředstavila složení rady se jmény a kompetencemi náměstků a radních. Chce to udělat v nejbližších dnech.
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2. listopadu 2026