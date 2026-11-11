Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Kandidátem na primátora je Vančura

Autor: ,
  20:39
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21. (1. listopadu 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek v devět hodin.

V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. O postu primátora jednal Zlín 21 a STAN, trojblok si jej nenárokoval. Lídryně STAN Věra Stojar podpořila Vančurovu nominaci.

Další odklad, novou koalici na zlínské radnici podepíšou ve středu

Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, má pět mandátů.

Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Fanatický komunista, který zlikvidoval Baťu. Vyloučení z KSČ pak Kijonka obrečel

Premium
Stranická legitimace Josefa Kijonka.

Před 120 lety se narodil významný funkcionář KSČ a odborový předák Josef Kijonka, který po válce veřejně vystupoval proti Baťovi a stal se klíčovým mužem ve vedení znárodněného podniku. V 50. letech...

Rodinná firma vyrábí bojová vozidla. Máme certifikát už i pro Bundeswehr, říká její šéf

Premium
Strojírenská firma Zako Turčín z Březnice na Zlínsku slaví 30 let na trhu....

Areál firmy ZAKO Turčín je na okraji Březnice u Zlína schovaný, ale nepřehlédnutelný. Před nedávnem tam dokončili novou halu včetně vybavení za 250 milionů korun, v níž budou vznikat velké díly i pro...

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...

Bývalé poslankyni ANO, známé z kauzy se zabitím psa, vadí zveřejňování informací

Margita Balaštíková, dříve za ANO.

Bývalá poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková kritizuje zveřejňování informací z její kauzy v médiích. Policie ji obvinila z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. K řízení,...

S Fanánkem se poznal už jako školák, teď o něm napsal knihu. Dohodli se ve sklípku

Jakub Malovaný napsal knihu Fan 60 o české rockové legendě Lou Fanánkovi....

Publicista Jakub Malovaný se s Lou Fanánkem Hagenem, frontmanem kapely Tři sestry, poprvé setkal už jako žák základní školy. Tehdy ho poprvé požádal o rozhovor. Teď k jeho šedesátinám napsal...

První plnicí stanice na zelený vodík je na Zlínsku. Zatím se bude testovat

Plnička na zelený vodík společnosti Solar Global v Napajedlích. Zatím funguje...

V Napajedlích na Zlínsku začal zkušební provoz první veřejné plnicí stanice na zelený vodík v České republice. Projekt společnosti Solar Global je unikátní i tím, že palivo vzniká přímo v areálu...

11. listopadu 2026  13:10

Tuto možnost jsem nečekal. Primátor Zlína Korec vyhrál volby, přesto míří do opozice

Premium
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS (11. října 2026)

Pokud by v letošních komunálních volbách získal víc hlasů, mohl být primátorem dvanáct let v řadě, což se před ním podařilo jen Dominiku Čiperovi. Nakonec ale Jiří Korec z ANO navzdory vítězství...

11. listopadu 2026  12:33

Požár skladu plastů v Otrokovicích způsobil zaměstnanec, policie ho obvinila

Patnáct jednotek hasičů likvidovalo požár skladu plastů v průmyslovém areálu v...

Obrovský požár ve venkovním skladu plastů v areálu firmy v Otrokovicích podle policie způsobil zaměstnanec firmy při manipulaci s otevřeným ohněm. Březnová událost se obešla bez zranění, škoda se...

11. listopadu 2026  12:06

Na svatomartinské hody nakoupily restaurace tuny hus a stovky litrů mladého vína

Ilustrační snímek

Listopad patří pečeným husám, mladým vínům a svatomartinským slavnostem. Na svatomartinské hody chystají gastropodniky v kraji tuny hus. Speciální nabídku připravují desítky restaurací, města...

11. listopadu 2026  6:06

Bagry už třídí sutiny z vyhořelé budovy ve Zlíně. Nebezpečný materiál se nečeká

Ostravská firma Peroutka DopStav začala likvidovat trosky vyhořelé a zřícené...

Ostravská firma Peroutka DopStav odstartovala likvidaci materiálu z ohořelé a zbourané 34. budovy v baťovském areálu. Na místě bude v největším zápřahu pracovat 20 lidí a 16 strojů. Zlikvidovat musí...

10. listopadu 2026  13:59

Další odklad, novou koalici na zlínské radnici podepíšou ve středu

Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí...

Nově vznikající vedení města Zlína složené z uskupení Společně pro Zlín, Zlín 21 a STAN termín stvrzení vzájemné dohody několikrát odkládalo. Původně chtěly strany a hnutí nově vznikající koalice...

10. listopadu 2026  11:58

Mají spoustu mláďat, většina ale nepřežije. Vlci v kraji se opět rozmnožili

Vlčí smečka

Mláďata má letos většina vlčích smeček v Beskydech i Jeseníkách. Ukázal to pravidelný monitoring Hnutí Duha. Podle odborníků to ale neznamená, že výsledkem bude dramatický nárůst počtu vlků. Většina...

10. listopadu 2026  11:26

Odpůrce výstavby na Mokré opět odmítl soud. Dlouholetý spor zřejmě končí

Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...

Odpůrci nové výstavby ve zlínské čtvrti Mokrá opět a zřejmě definitivně neuspěli u soudu se svými žalobami. V létě jim nedal za pravdu brněnský krajský soud a po jejich kasační stížnosti ani Nejvyšší...

10. listopadu 2026  9:31

Baťa mladší a jeho Sonja. Poznal ji už jako dítě, o ruku žádal v letadle nad Alpami

Premium
Sonja Baťová se narodila v roce 1926 ve švýcarském Curychu ve významné rodině...

Tomáš Baťa junior svou budoucí ženu Sonju poprvé potkal v roce 1930 při návštěvě u její rodiny ve Švýcarsku. Byly jí tři roky. Nic nenasvědčovalo tomu, že se mezi nimi o patnáct let později rozhoří...

9. listopadu 2026

Nemocnice omezuje péči o děti, dvě lékařky dostaly výpověď z nájmu

Nemocnice ve Valašském Meziříčí. (září 2023)

Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, která avizovala přerušení provozu porodnice, novorozeneckého oddělení i dětské pohotovosti, zasahuje i do provozu privátních ambulancí. Dvě dětské lékařky, které...

9. listopadu 2026  12:30

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

S Fanánkem se poznal už jako školák, teď o něm napsal knihu. Dohodli se ve sklípku

Jakub Malovaný napsal knihu Fan 60 o české rockové legendě Lou Fanánkovi....

Publicista Jakub Malovaný se s Lou Fanánkem Hagenem, frontmanem kapely Tři sestry, poprvé setkal už jako žák základní školy. Tehdy ho poprvé požádal o rozhovor. Teď k jeho šedesátinám napsal...

9. listopadu 2026  9:29

Fanatický komunista, který zlikvidoval Baťu. Vyloučení z KSČ pak Kijonka obrečel

Premium
Stranická legitimace Josefa Kijonka.

Před 120 lety se narodil významný funkcionář KSČ a odborový předák Josef Kijonka, který po válce veřejně vystupoval proti Baťovi a stal se klíčovým mužem ve vedení znárodněného podniku. V 50. letech...

8. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.