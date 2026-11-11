Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek v devět hodin.
V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. O postu primátora jednal Zlín 21 a STAN, trojblok si jej nenárokoval. Lídryně STAN Věra Stojar podpořila Vančurovu nominaci.
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Další odklad, novou koalici na zlínské radnici podepíšou ve středu
Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, má pět mandátů.
Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.