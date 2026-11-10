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Další odklad, novou koalici na zlínské radnici podepíšou ve středu

Milan Libiger
  11:58
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Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí...

Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí STAN a budoucí primátor Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Zlínská radnice (listopad 2024)
Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí...
28. října 2026 se uskutečnilo další jednání o nové koalici, která povede Zlín....
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...
18 fotografií
Nově vznikající vedení města Zlína složené z uskupení Společně pro Zlín, Zlín 21 a STAN termín stvrzení vzájemné dohody několikrát odkládalo. Původně chtěly strany a hnutí nově vznikající koalice podepsat smlouvu o spolupráci do konce minulého týdne. Potom si stanovily termín na úterý ráno. Nakonec by to mělo být až ve středu večer.

Podpis smlouvy se má uskutečnt na radnici ve 20.15 hodin, tedy necelých třináct hodin před konáním ustavujícího zastupitelstva, jehož zasedání je naplánováno na čtvrteční ráno a bude na něm jmenováno nové vedení města.

Na koalici bez dosud vládnoucího ANO se snaží už měsíc dohodnout Společně pro Zlín, které tvoří KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, s hnutími Zlín 21 a STAN. Primátorem má být lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

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„Posunutí termínu podpisu koaliční smlouvy souvisí s několika okolnostmi,“ zmínila jednička STAN Věra Stojar.

Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí STAN a budoucí primátor Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026)
Zlínská radnice (listopad 2024)
Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí STAN a budoucí primátor Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026)
28. října 2026 se uskutečnilo další jednání o nové koalici, která povede Zlín. Zleva Aleš Dufek (Společně pro Zlín / KDU-ČSL), Věra Stojar (STAN) a Čestmír Vančura (Zlín 21).
18 fotografií

„Ještě včera jsme společně ladili její poslední detaily a zároveň jeden ze signatářů dnes podstupuje plánovaný chirurgický zákrok. Nový termín navíc umožní zohlednit výsledek hlasování na pirátském fóru,“ upřesnila.

Piráti si musejí nechat koaliční smlouvu odhlasovat svými členy, což by se mělo odehrát až ve středu večer.

Důkladná příprava místo spěchu

Pokud jde o termín do konce týdne, mluvčí Zlín 21 Kateřina Martykánová hovoří o tom, že to byl pracovní odhad. „Ale u tak důležitého dokumentu bylo potřeba o pár dní více času. Nechtěli jsme nic uspěchat jen kvůli termínu v kalendáři,“ naznačila.

„Koaliční smlouva je základním dokumentem pro fungování města na celé čtyři roky, proto jsme dali přednost důkladnosti a pečlivé přípravě před spěchem,“ doplnila.

Chirurgický zákrok se týká Aleše Dufka, který je lidovecký lídr Společně pro Zlín. Ten však hovoří také o komplikacích při vyjednávání.

„Z mého úhlu pohledu bylo nešťastné, že se tato tříčlenná koalice navzdory našemu původnímu návrhu domlouvala až do minulé středy formou dvoustranných jednání. Z toho vyplynuly určité termínové zmatky při dojednávání koaliční smlouvy a jejího podpisu,“ nastínil Dufek.

„Pro všechny tři strany by mělo být pro následující volební období hlubokým poučením, že v rámci tří subjektů je každá smlouva uzavřená až podpisem třetí strany.“

Sdělil také, že jsou koaliční vyjednávání složitá, ale že to očekával. „Není jednoduché vybalancovat situaci, kdy se po volbách odstoupí od jedné koalice a na těchto troskách se začne tvořit koalice druhá. Navíc podle původně odlišných představ tří subjektů,“ podotkl.

Vítězné ANO míří ve Zlíně do opozice. Město povede koalice STAN, Zlín 21 a trojbloku

O koalici začalo jako vítěz voleb ještě před sečtením všech hlasů vyjednávat hnutí ANO s ODS a Zlín 21. Tato snaha ale po pár dnech ztroskotala. Zlín 21 z jednání odstoupil. Vzápětí vznikl trojblok, který začal jednat se Zlín 21 a STAN, jež prohlašoval, že chce koalici bez ANO.

Jednání těchto subjektů se před dvěma týdny dostala do patové situace, když STAN a Zlín 21 požadovali sedm křesel v jedenáctičlenné radě. Společně pro Zlín to odmítl, protože trval na svých pěti. Tak by to mělo být s tím, že STAN a Zlín 21 mají po třech. A Zlín 21 primátora.

„Otevřeně jsme si vše vyříkali“

„Výměna názorů a diskuse o rozdělení odpovědností k politickým jednáním patří, zvláště když chcete postavit silný a kompetentní tým,“ poznamenala Martykánová.

„Právě to, že jsme si vše otevřeně vyříkali nyní, je pro nás zárukou, že nová rada bude fungovat stabilně, týmově a bez zbytečných vnitřních sporných témat,“ věří.

Věra Stojar je politickým nováčkem a dosud nemá zkušenosti ani ze zastupitelstva. Říká, že ji překvapilo, jak dlouhý a náročný proces je povolební vyjednávání.

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„Na druhou stranu chápu, že nastavit mandáty, odpovědnosti a gesce tak, aby město další čtyři roky dobře fungovalo, není jednoduché,“ sdělila Stojar.

„Přiznávám ale, že už je to dlouhé nejen pro naše voliče, ale i pro nás samotné. Jsme z těch několika týdnů jednání opravdu vyčerpaní,“ dodala.

„Nevím, jestli je takový průběh úplně standardní. Ale věřím, že až všechna vyjednávání skončí a emoce opadnou, vytvoříme dobrý a odborně silný tým,“ uzavřela.

28. října 2026
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