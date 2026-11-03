„Ve Zlíně jsme vždy dbali na politickou kulturu a dodržování dobrých vztahů a férového jednání, za což jsme byli po zásluze potrestáni. Měli jsme dohody, které nebyly dodrženy a některým se to hodilo,“ naznačil Jiří Korec (ANO).
Pokud nová koalice skutečně vznikne, což je velmi pravděpodobné, bude to podle Korce špatný signál, protože se obchází vítěz voleb. „Pro spoustu voličů to může být demotivující ve snaze chodit volit, ačkoliv respektuji, že demokracie je názor většiny a tu mohou politické subjekty poskládat i bez vítěze,“ doplnil.
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Pokud bude vedení města bez ANO, chce být konstruktivní opozicí a dohlédnout na to, aby nové vedení dotáhlo připravené projekty: proměnu Velkého kina, dostavbu radnice nebo revitalizaci sadu Svobody.
„Uvidíme, jestli se jim podaří navázat na naši práci,“ řekl Korec, podle něhož by na komunální úrovni nemělo jít o politickou příslušnost, ale konkrétní lidi a výsledky jejich práce.
Proto na sociálních sítích v posledních dnech zveřejňuje videa s kolegy z ANO, náměstky Michala Čížka a Pavla Brady a radního Václava Kováře, ve kterých zmiňuje, co pro město udělali.
Lidé na to v diskuzi často reagovali kriticky. „Někdo u vás v marketingu očividně udělal chybu, videa podobného typu měla přijít na začátku října před volbami,“ napsal například Ondřej Holík.
„Líbí se mi, jak využíváte celorepublikové značky ANO a pak se tváříte, že s nimi nemáte skoro nic společného,“ uvedl David Macek.
„Videa jsou o tom, že říkáme našim koaličním partnerům, že máme kvalitní lidi, kteří odvedli kus práce. Očividně to ale úplně nezapůsobilo, když se dohodli bez nás,“ poznamenal Korec.
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Nestěžuje si na celostátní politiku, v jejímž rámci je premiér a šéf ANO Andrej Babiš kritizovaný za rušení koncesionářské poplatků.
„Poukazujeme na to, že jsme netahali celostátní politiku do komunální, i když jsme se mohli bavit o dozimetru, bitcoinu či kampeličkách. V současné chvíli se některým hodí tahat sem celostátní témata, aby nás dostali z vedení města,“ řekl Korec.