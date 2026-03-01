Na rybnících u Hulína letos zimují kolpík bílý a labuť zpěvná, je to rarita

Na Záhlinických rybnících u Hulína na Kroměřížsku letos zimují kolpík bílý a labuť zpěvná. Setkání těchto dvou exotických ptačích druhů v únoru na jednom místě v tuzemsku považují odborníci za velkou raritu.
Kolpík bílý je teplomilný vodní pták, který žije v jižní Evropě. Pouze několik párů hnízdí v jižních Čechách a na jižní Moravě. | foto: Zdeněk Němeček

„Kolpík bílý se v České republice objevuje výjimečně, a to pouze v hnízdním období, protože na zimu odlétá do Afriky. Labuť zpěvná naopak hnízdí na severu Evropy a v Česku se vyskytuje ojediněle v době tahu,“ sdělil ornitolog Jiří Šafránek.

Kolpík bílý je teplomilný vodní pták, který žije v jižní Evropě. „Pouze několik párů hnízdí v jižních Čechách a na jižní Moravě. V zimě se u nás nevyskytuje, ale to platilo pouze do letošní zimy, kdy se pokusil jeden přezimovat na rybnících u Záhlinic na Kroměřížsku,“ uvedl ornitolog.

Tři kolpíci se na vypuštěném rybníku objevili již koncem loňského října. „Díky příznivému počasí a dostatku potravy se zdrželi až do 28. prosince, ale k velkému překvapení ornitologů zůstal jeden přes celou zimu. Jde tedy asi o prvního zimujícího kolpíka bílého v České republice,“ zdůraznil Šafránek.

Kolpík se chytil do zakázané pasti, která mu zlomila nohy. Ptáka museli utratit

Nevšední je na Záhlinických rybnících také výskyt labutě zpěvné. Od labutě velké, která se v tuzemsku vyskytuje běžně, se pozná podle žlutě zbarveného zobáku. „V zimě se u nás objevuje, ale nepravidelně a každé její pozorování se dá považovat za výjimečné,“ uvedl ornitolog.

Podle záznamů ornitologů se v polovině ledna objevily dvě labutě zpěvné na Znojemsku a 22. ledna tři na štěrkopískovně u obce Spytihněv na Zlínsku.

„Od 11. února se jedna zdržuje na Záhlinických rybnících,“ doplnil Šafránek. Na rozdíl od teplomilného kolpíka bílého je podle něj labuť zpěvná ze severu Evropy dobře připravena na tuzemskou zimu.

