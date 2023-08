Další kolony. V září bude dva týdny zavřený příjezd do Zlína od Otrokovic

Konkrétně jde o úsek začínající před dálničním obchvatem Otrokovic a končící za nákupní zónou Centro. Na první dva týdny ho uzavřou úplně a volné budou jen dva jízdní pruhy v protisměru. Jeden bude sloužit pro příjezd do Zlína. Navíc bude po tuto dobu uzavřený sjezd z dálničního obchvatu, který se na hlavní tah napojuje. Dopravní komplikace tak budou značné.

Práce na příjezdu do města budou trvat celé září, kdy už bude silniční provoz po prázdninách hustší. Oficiální objízdné trasy přitom nebudou vyznačené.

„Bohužel ne, řidiči to budou muset odstát. Ale práce se musí udělat, protože vozovka není v dobrém stavu,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Místo půjde objet po „staré“ malenovické cestě či okresními silnicemi přes sousední obce: z jedné strany přes Salaš a Březnici, z druhé přes Sazovice a Tečovice.

První dva týdny prací budou nejhorší, protože se omezení dotkne řidičů v obou směrech. „Oprava se zkrátí, když rovnou uzavřeme oba jízdní pruhy. Bude to trvat maximálně deset nebo čtrnáct dní,“ naznačil Chudárek.

Pak má první týden v září nastat přestávka. To byl požadavek města Zlín. „Pauza bude proto, aby měli řidiči čas zjistit, co se bude dít, a aby omezení nebylo v prvním zářijovém týdnu,“ vysvětlil zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

Silničáři z prodlevy nadšení nejsou, ale přistoupili na kompromis. „Měl jsem strach, že si lidé budou myslet, že stavba skončila a už je to v pohodě, a pak budou ještě více rozčarovaní,“ zmínil Chudárek.

Během přerušení prací bude v místě dopravní značka upozorňující na to, že se silnice částečně uzavře na konci prvního týdne v září a stavební práce budou pokračovat. Ve zbývající části měsíce bude uzavřený jeden její jízdní pruh.

Dopravní podnik byl proti

Omezení budou mít velký dopad na MHD. „Formálně jsme vyslovili nesouhlas s čímkoliv, co se bude dít po 3. září,“ reagoval ředitel dopravního podniku Josef Kocháň. „Doprava mezi Zlínem a Otrokovicemi bude plně zasažena, ale doprava ve Zlíně by neměla být významně dotčena. Zdržení v Malenovicích nepustí tolik dopravy do centra, kde to může být ve špičkách dokonce trochu volnější,“ doufá.

Při opravách hlavního průtahu Zlínem trolejbusy nabíraly místy téměř hodinové zpoždění. Dopravní podnik v kritických situacích nasazoval náhradní vozy.

„Myslíme si, že centra Zlína by se to nemělo příliš dotknout. V Malenovicích normálně kolony nejsou, těžko říci, jestli se tam nějaké utvoří,“ poznamenal Kovář.

Dopravní podnik s načasováním spokojený není, protože poslední srpnový týden bývá doprava hustší kvůli návratu lidí z dovolených. První týden v září je zase komplikovaný v souvislosti se začátkem školního roku. „Bude záležet i na tom, jestli do toho vstoupí policie a bude ochotna dopravu v případě excesů korigovat, a také na tom, aby stavbaři nezdržovali,“ řekl Kocháň.

Policie doporučuje lidem, aby mezi Otrokovicemi a Zlínem cestovali vlakem, který bude v tuto dobu asi nejrychlejším hromadným dopravním prostředkem, případně zvolili objížďku přes okolní obce.

„Řidiči by se měli obrnit trpělivostí a ohleduplností, s čímž mají po letošních opravách komunikací bohaté zkušenosti. My se díky tomu nemusíme zabývat zvýšenou nehodovostí, která by pomalý provoz ještě více zpomalila,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Silničáři nechtěli úsek v Malenovicích začít opravovat v době, kdy pracují v centru Zlína, aby toho na řidiče nebylo moc. Od 18. do 20. srpna se ale koná Barum rally, na kterou přijedou tisíce lidí. Navíc je ve stejném termínu i Vizovické Trnkobraní. V pracovní týden před těmito akcemi se tak hlavní příjezd do města uzavřít nedal. „Řidiči by neměli zapomínat na to, že pak budou mít pěknou a bezpečnou cestu,“ podotkl Chudárek.

Už od jara je ve městě jednosměrka z Březnické ulice, kudy lze pouze vyjíždět z města. Na konci července zase byla kvůli opravě částečně uzavřená výpadovka na Fryšták.