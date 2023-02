Baťově nemocnici hrozí omezení operací páteře, rozhodlo o tom ministerstvo

Vyhřezlá ploténka, posunutý obratel, zlomeniny, úrazy, nádory a řada dalších potíží s páteří. Každý rok potřebuje ve Zlínském kraji takovou operaci přes 500 pacientů a všechny umí v celém regionu provést jen tým lékařů v Baťově nemocnici.

Ministerstvo zdravotnictví ale rozhodlo, že toto pracoviště nezařadí mezi nově vznikající centra vysoce specializované péče ve spondylochirurgii. To by v praxi znamenalo, že část pacientů by v budoucnu na operace musela jezdit desítky kilometrů daleko, třeba do Olomouce.

„Neudělení tohoto statutu by mohlo být do budoucna důvodem pro zhoršení dostupnosti a omezení rozsahu rutinně poskytované péče,“ míní primář neurochirurgického oddělení Baťovy nemocnice Petr Linzer.

Vysoce specializovaná spondylochirurgická centra se stát rozhodl zřídit až od letošního roku a chce jich mít v republice asi jedenáct. Operace, které se v nich provádějí, ale dělají a dělaly i další nemocnice.

To platí i pro Zlín. Neurochirurgové tady operace páteře provádějí už sedmnáct let. A nejde jen o pár pacientů ročně, ale v průměru o jednu až dvě operace denně. Zkušenosti jsou tedy velké a erudovanost dostatečná.

Nedostatečný počet operací během covidu

Ministerstvo pro přiznání nového statutu vytvořilo náročné podmínky. Nemocnice například musejí mít statut traumacentra a komplexního onkologického centra, nepřetržitě dostupné obory, jako je ortopedie, chirurgie nebo klinická onkologie, také musejí mít na plném úvazku lékaře se specializací spondylochirurga, vyčleněná lůžka nebo přístrojové vybavení.

Všechno zlínská nemocnice splnila. Ministerstvo však žádost zamítlo kvůli počtu provedených operací v letech 2020 a 2021. Tehdy jich ve Zlíně napočítali 496 a 401. Stát žádá minimálně 500.

Počet výkonů spondylochirurgie v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně rok: počet operací 2018: 545 2019: 512 2020: 496 2021: 401 2022: 547 Počet výkonů v Krajské nemocnici Liberec, která je jediným schváleným krajským centrem 2020: 738 2021: 706

„Byly to roky pandemie, Zlínský kraj patřil k nejvíce postiženým a provoz nemocnice byl výrazně omezený, jak v rámci mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, tak s ohledem na převedení činnosti řady našich oddělení na covidové jednotky a odložením plánovaných operací,“ upozornil primář. „Dle našeho názoru je namístě uvedený fakt zohlednit.“

Navíc v letech před covidem počet operací vždy pětistovkovou hranici přesáhl a také v loňském roce jich bylo 547. Nemocnice se proto proti rozhodnutí ministerstva odvolala.

„Velmi nás to překvapilo,“ přiznal Linzer. „Asi nikdo neočekával, že může být jakákoli nemocnice takto znevýhodněna. Lékaři a sestry neurochirurgického oddělení se na covidových provozech aktivně podíleli.“

Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba řeší odvolání právní odbor a rozkladová komise, konečné rozhodnutí je na ministru Vlastimilu Válkovi. „Počty provedených výkonů vypovídají o odborné erudici pracoviště a byly nastaveny pro všechny poskytovatele stejně. Ve výzvě nelze nikoho diskriminovat, ani pozitivně ani negativně,“ uvedl v odpovědi pro MF DNES Jakob.

Statut zvýší se prestiž i zájem odborníků

I v případě, že se nepodaří rozhodnutí ministerstva zvrátit, bude Baťova nemocnice operace páteře provádět dál. Přijde ale o výhody, které s sebou každý statut vysoce specializovaného centra nese, a přijdou o ně i pacienti.

Může se stát, že někteří lékaři odejdou na specializovaná pracoviště, některé operace už nebudou ve Zlíně možné, pojišťovna to zohlední ve svých platbách a část pacientů bude muset jinam.

Naopak vyšší statut znamená pro pracoviště větší zájem odborníků, prestiž, rozvoj i ekonomický přínos. Ministerstvo zatím schválilo deset center – čtyři v Praze a po jednom v Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Osm z nich je fakultních, jedno přímo řízené ministerstvem a jedno krajské.

Podle informací redakce není Zlín jediným, kdo by měl přijít o statut centra. Ministerstvo řeší ještě odvolání krajských nemocnic v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.