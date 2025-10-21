Hradiště ocenilo své knihovnice. Jejich akce se rozšířila do celého světa

Autor:
  9:19
Když na jaře roku 2000 pracovnice uherskohradišťské knihovny Miroslava Čápová a Hana Hanáčková poprvé uspořádaly v podkroví uherskohradišťské knihovny Noc s Andersenem, ještě netušily, jak úžasný fenomén se jim podařilo uvést do života.

Za čtvrtstoletí existence se akce účastnilo už přes milion dětí. Letos se konala na více než dvou tisíci místech v nejrůznějších koutech světa. Obě dámy za to před několika dny obdržely Cenu města Uherské Hradiště.

„Velmi nás to potěšilo. Zjistila jsem, kolik lidí o nás ví a fandí nám. Zastavují mě a zdraví spousta lidí ve městě. Je to velká pocta,“ řekla dojatě Hana Hanáčková.

Dlouholetá knihovnice a jedna ze zakladatelek akce Noc s Andersenem Hana Hanáčková, získala Cenu města Uherské Hradiště. Druhou oceněnou je její kolegyně Miroslava Čápová. (říjen 2025)
Knihovnice Miroslava Čápová (vpravo) a Hana Hanáčková dostaly od starosty Stanislava Blahy Cenu města Uherské Hradiště. (17. říjen 2025)
Knihovnice Miroslava Čápová (vlevo) a Hana Hanáčková přebírají Cenu města Uherské Hradiště od starosty Stanislava Blahy. (17. říjen 2025)
Knihovnice Miroslava Čápová (vpravo) a Hana Hanáčková dostaly Cenu města Uherské Hradiště. (17. říjen 2025)
8 fotografií

Při předávání ocenění obě dámy zářily radostí a dojetím. Město spolu s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a Slováckým divadlem jim připravilo program přímo na míru. Představily se v něm hradišťské osobnosti, které mají blízký vztah ke knihovně.

„Jsem za to vděčná a jsem moc ráda i za to, že žijeme na našem krásném Slovácku. Zatímco u nás v Uherské Hradišti oslavujeme knihovnu a knihovnice, v jiném městě našeho kraje pobočku knihovny i přes odpor místních zavírají,“ posteskla si Miroslava Čápová, která tak okomentovala uzavření knihovny na vsetínském sídlišti Luh.

Moravské knihovnice převzaly v Dánsku ocenění za Noc s Andersenem

Noc s Andersenem se koná každoročně na přelomu března a dubna. Termín odkazuje k datu 2. dubna, kdy se před 220 lety narodil dánský spisovatel Hans Christian Andersen, světově proslulý autor pohádek. Právě na jeho počest se v tento den slaví Mezinárodní den dětské knihy.

V současnosti se dětem nabízí obrovská spousta lákadel a volnočasových aktivit. Není snadné je zaujmout a přivést ke knihám, potřebují emoce a vzrušující zážitky. Právě to Noc s Andersem nabízí. A funguje to i po 25 letech. „I když některé děti čtou málo, tak noční akce je dostane. Čteme si nahoře pod kupolí budovy a posloucháme půlnoční zvony. Je to obrovský zážitek,“ vysvětlila knihovnice.

Byl to spontánní nápad

Nápad uspořádat Noc s Andersenem vznikl po povodních v roce 1997, kdy voda těžce poškodila i budovu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, bývalou uherskohradišťskou synagogu. Knihovna pak byla dva roky uzavřena kvůli rekonstrukci. Díky ní vzniklo nové dětské oddělení v podkroví, ideální prostor pro netradiční magickou noc s knihami.

„Když jsme znovu otevírali, měli jsme přednášku s dětským psychologem Václavem Mertinem. Zdůrazňoval, jak důležité je dětem před spaním číst. My jsme na sebe s kolegyní Mirkou Čápovou mrkli a nápad byl na světě. Bylo to úplně spontánní, vlastně ani nemůžeme říct, která z nás s tím přišla jako první,“ pousmála se knihovnice.

Za necelý měsíc připravily nultý ročník populární akce. Kouzelnou noc s knihami tehdy prožilo asi dvacet dětí. „Přijely nám pomoct kolegyně z východních Čech a ze zlínské knihovny. Moc se to všem líbilo a všude jsme o tom vyprávěly.“

Když knihovnice sdílely své zkušenosti, vyvolalo to mezi jejich kolegyněmi po celé republice nadšení. Do prvního oficiálního ročníku v roce 2001 už se zapojilo 40 knihoven a o rok později nocovalo v 72 knihovnách 1500 dětí a 300 dospělých. Akce se poprvé uskutečnila také na Slovensku v trnavské knihovně.

Noc s Andersenem nechá otevřené knihovny pro děti dlouho do noci

Pak už počet narůstal exponenciální řadou a přibývalo i míst v zahraničí. „Letos s námi nocovaly děti na Slovensku, v Polsku, v podstatě z celého světa. Nejdál je to asi Austrálie a Nový Zéland,“ podotkla Hanáčková. „Cílem je, abychom všichni spali ve stejném termínu. V tom je největší kouzlo této noci: Jsme všichni spolu, sdílíme stejnou myšlenkou a jsme naladěni na stejnou vlnu. Jsme vzájemně propojeni přes internet a sociální sítě.“

Pro děti to bývá zážitek na celý život. Mnohé z nich už dorostly do dospělého věku a přivádí do knihovny své děti. Maminky, které to zažily, teď akci pořádají s vlastními ratolestmi. „Psala nám jedna paní učitelka, že se noci účastnila jako malá holčička se svou maminkou knihovnicí. Letos opět nocovaly obě dvě, maminka ve své knihovně a dcera ve škole jako paní učitelka s dětmi ze své třídy. Co víc si můžeme přát,“ popsala dojatě Hanáčková.

V knihovně v Šumperku zase nocovali senioři, kteří si s sebou vzali vnoučata a společně si celou noc četli. „Víme o jedné knihovnici v Brně, která už od dob pandemie covidu pravidelně pořádá online Noc s Andersenem. Jsou propojení internetem, čtou si a dělají různé aktivity online,“ dodala.

Prestižní ocenění v Dánsku

Cena města Uherské Hradiště není první poctou pro iniciátorky úspěšné akce. V roce 2013 byla Noci s Andersenem udělena prestižní Cena Hanse Christiana Andersena, která se vyhlašuje a předává přímo ve spisovatelově rodišti v dánském Odense.

A kam se bude podle Hany Hanáčkové ubírat vztah dětí ke knihám? „Tam, kde se v rodinách čte, je láska ke knížkám pořád. Možná dnešní děti čtou trochu jinak. Třeba i na počítači, na iPadu. Každopádně čtení děti potřebují a potřebovat budou. Pokud se to podchytí včas, tak láska ke čtenému slovu zůstává na celý život.“

Dětských čtenářů v uherskohradišťské knihovně neubývá, každé odpoledne za regály s knihami zamíří asi 120 dětí. Dopoledne zase přicházejí se svými třídami na tematické besedy, které pracovnice knihovny vymýšlejí. Teď to bylo třeba o knihách z období první republiky.

Po dvouleté odmlce se koná tradiční Noc s Andersenem na podporu čtenářství

Kupodivu i tyhle knížky, které hltalo už několik generací čtenářů, jsou stále populární. „Hodně se čtou klasiky jako Pejsek a kočička, Ferda Mravenec nebo Gabra a Málinka. Oblíbené jsou Folgarovky, Hoši od bobří řeky nebo Záhada hlavolamu, čte se Robinson Crusoe,“ vyjmenovala Hanáčková.

Samozřejmě mezi dětmi frčí především nové tituly. Z českých jsou to autorky Ester Stará, Iva Procházková, Ivana Peroutková, Veronika Válková, Ivona Březinová nebo Petra Braunová. Ze zahraničních knížek je to už řadu let série Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho. U těch starších jsou osvědčené ságy Pána prstenů nebo příběhy mladého kouzelníka Harryho Pottera, frčí také série Percy Jackson.

Hanáčková si také všimla, že v poslední době začali do knihovny chodit více kluci. Zajímavým jevem je i fakt, že stále více děti si knížky čte nepřeložené v anglických originálech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě...

Zrádci pro mě byli také hrou o toaletu. Do reality show už mě nedostanou, líčí Nýdrle

Premium

Jedním z účastníků druhé řady reality show Zrádci na televizi Prima byl i herec a režisér Petr Nýdrle. Pracoval také jako lektor v Krajské galerii výtvarného umění, kde před rokem dal výpověď a...

Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

Hradiště ocenilo své knihovnice. Jejich akce se rozšířila do celého světa

Když na jaře roku 2000 pracovnice uherskohradišťské knihovny Miroslava Čápová a Hana Hanáčková poprvé uspořádaly v podkroví uherskohradišťské knihovny Noc s Andersenem, ještě netušily, jak úžasný...

21. října 2025  9:19

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Premium

Už přes deset let si Zlínský kraj vyřizuje povolení na dálniční přivaděč D49 z Fryštáku do Zlína, tedy rozšíření cesty mezi oběma městy na čtyři jízdní pruhy. Nyní se zasekl na požadavku ochránců...

20. října 2025

Myslivec slézal z posedu, uklouzl a nemohl vstát, noc strávil v kukuřičném poli

Velmi chladnou noc musel strávit sám v kukuřičném poli myslivec u Tlumačova na Zlínsku. Ten totiž při slézání z posedu uklouzl, spadl a nemohl vstát. Hledali ho policisté na terénních čtyřkolkách a...

20. října 2025  14:59

Za ubití družky dostal senior pět let. Ale ona stále žije, tvrdil u soudu

Za loňské ubití družky v Hulíně na Kroměřížsku uložil v pondělí nepravomocně zlínský krajský soud Milanu Vlčkovi pět let vězení. Zároveň musí absolvovat ochranné psychiatrické léčení v ústavní formě....

20. října 2025  12:49

Na dostavbu Kongresového centra chybí peníze. Pomohou soukromí investoři?

Město Zlín už sice má studii na dostavbu Kongresového centra od architektky Evy Jiřičné, ale stále netuší, jestli se pustí i do projektu. Důvodem je fakt, že nemá dostatek peněz. Proto zvažuje...

20. října 2025  9:19

Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová...

20. října 2025  7:30

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody...

19. října 2025  15:18

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  21:46

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.