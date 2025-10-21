Hradiště ocenilo své knihovnice. Jejich akce se rozšířila do celého světa

Za čtvrtstoletí existence se akce účastnilo už přes milion dětí. Letos se konala na více než dvou tisíci místech v nejrůznějších koutech světa. Obě dámy za to před několika dny obdržely Cenu města Uherské Hradiště.
„Velmi nás to potěšilo. Zjistila jsem, kolik lidí o nás ví a fandí nám. Zastavují mě a zdraví spousta lidí ve městě. Je to velká pocta,“ řekla dojatě Hana Hanáčková.
Při předávání ocenění obě dámy zářily radostí a dojetím. Město spolu s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a Slováckým divadlem jim připravilo program přímo na míru. Představily se v něm hradišťské osobnosti, které mají blízký vztah ke knihovně.
„Jsem za to vděčná a jsem moc ráda i za to, že žijeme na našem krásném Slovácku. Zatímco u nás v Uherské Hradišti oslavujeme knihovnu a knihovnice, v jiném městě našeho kraje pobočku knihovny i přes odpor místních zavírají,“ posteskla si Miroslava Čápová, která tak okomentovala uzavření knihovny na vsetínském sídlišti Luh.
|
Moravské knihovnice převzaly v Dánsku ocenění za Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se koná každoročně na přelomu března a dubna. Termín odkazuje k datu 2. dubna, kdy se před 220 lety narodil dánský spisovatel Hans Christian Andersen, světově proslulý autor pohádek. Právě na jeho počest se v tento den slaví Mezinárodní den dětské knihy.
V současnosti se dětem nabízí obrovská spousta lákadel a volnočasových aktivit. Není snadné je zaujmout a přivést ke knihám, potřebují emoce a vzrušující zážitky. Právě to Noc s Andersem nabízí. A funguje to i po 25 letech. „I když některé děti čtou málo, tak noční akce je dostane. Čteme si nahoře pod kupolí budovy a posloucháme půlnoční zvony. Je to obrovský zážitek,“ vysvětlila knihovnice.
Byl to spontánní nápad
Nápad uspořádat Noc s Andersenem vznikl po povodních v roce 1997, kdy voda těžce poškodila i budovu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, bývalou uherskohradišťskou synagogu. Knihovna pak byla dva roky uzavřena kvůli rekonstrukci. Díky ní vzniklo nové dětské oddělení v podkroví, ideální prostor pro netradiční magickou noc s knihami.
„Když jsme znovu otevírali, měli jsme přednášku s dětským psychologem Václavem Mertinem. Zdůrazňoval, jak důležité je dětem před spaním číst. My jsme na sebe s kolegyní Mirkou Čápovou mrkli a nápad byl na světě. Bylo to úplně spontánní, vlastně ani nemůžeme říct, která z nás s tím přišla jako první,“ pousmála se knihovnice.
Za necelý měsíc připravily nultý ročník populární akce. Kouzelnou noc s knihami tehdy prožilo asi dvacet dětí. „Přijely nám pomoct kolegyně z východních Čech a ze zlínské knihovny. Moc se to všem líbilo a všude jsme o tom vyprávěly.“
Když knihovnice sdílely své zkušenosti, vyvolalo to mezi jejich kolegyněmi po celé republice nadšení. Do prvního oficiálního ročníku v roce 2001 už se zapojilo 40 knihoven a o rok později nocovalo v 72 knihovnách 1500 dětí a 300 dospělých. Akce se poprvé uskutečnila také na Slovensku v trnavské knihovně.
|
Noc s Andersenem nechá otevřené knihovny pro děti dlouho do noci
Pak už počet narůstal exponenciální řadou a přibývalo i míst v zahraničí. „Letos s námi nocovaly děti na Slovensku, v Polsku, v podstatě z celého světa. Nejdál je to asi Austrálie a Nový Zéland,“ podotkla Hanáčková. „Cílem je, abychom všichni spali ve stejném termínu. V tom je největší kouzlo této noci: Jsme všichni spolu, sdílíme stejnou myšlenkou a jsme naladěni na stejnou vlnu. Jsme vzájemně propojeni přes internet a sociální sítě.“
Pro děti to bývá zážitek na celý život. Mnohé z nich už dorostly do dospělého věku a přivádí do knihovny své děti. Maminky, které to zažily, teď akci pořádají s vlastními ratolestmi. „Psala nám jedna paní učitelka, že se noci účastnila jako malá holčička se svou maminkou knihovnicí. Letos opět nocovaly obě dvě, maminka ve své knihovně a dcera ve škole jako paní učitelka s dětmi ze své třídy. Co víc si můžeme přát,“ popsala dojatě Hanáčková.
V knihovně v Šumperku zase nocovali senioři, kteří si s sebou vzali vnoučata a společně si celou noc četli. „Víme o jedné knihovnici v Brně, která už od dob pandemie covidu pravidelně pořádá online Noc s Andersenem. Jsou propojení internetem, čtou si a dělají různé aktivity online,“ dodala.
Prestižní ocenění v Dánsku
Cena města Uherské Hradiště není první poctou pro iniciátorky úspěšné akce. V roce 2013 byla Noci s Andersenem udělena prestižní Cena Hanse Christiana Andersena, která se vyhlašuje a předává přímo ve spisovatelově rodišti v dánském Odense.
A kam se bude podle Hany Hanáčkové ubírat vztah dětí ke knihám? „Tam, kde se v rodinách čte, je láska ke knížkám pořád. Možná dnešní děti čtou trochu jinak. Třeba i na počítači, na iPadu. Každopádně čtení děti potřebují a potřebovat budou. Pokud se to podchytí včas, tak láska ke čtenému slovu zůstává na celý život.“
Dětských čtenářů v uherskohradišťské knihovně neubývá, každé odpoledne za regály s knihami zamíří asi 120 dětí. Dopoledne zase přicházejí se svými třídami na tematické besedy, které pracovnice knihovny vymýšlejí. Teď to bylo třeba o knihách z období první republiky.
|
Po dvouleté odmlce se koná tradiční Noc s Andersenem na podporu čtenářství
Kupodivu i tyhle knížky, které hltalo už několik generací čtenářů, jsou stále populární. „Hodně se čtou klasiky jako Pejsek a kočička, Ferda Mravenec nebo Gabra a Málinka. Oblíbené jsou Folgarovky, Hoši od bobří řeky nebo Záhada hlavolamu, čte se Robinson Crusoe,“ vyjmenovala Hanáčková.
Samozřejmě mezi dětmi frčí především nové tituly. Z českých jsou to autorky Ester Stará, Iva Procházková, Ivana Peroutková, Veronika Válková, Ivona Březinová nebo Petra Braunová. Ze zahraničních knížek je to už řadu let série Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho. U těch starších jsou osvědčené ságy Pána prstenů nebo příběhy mladého kouzelníka Harryho Pottera, frčí také série Percy Jackson.
Hanáčková si také všimla, že v poslední době začali do knihovny chodit více kluci. Zajímavým jevem je i fakt, že stále více děti si knížky čte nepřeložené v anglických originálech.