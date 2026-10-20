Zájemci mohou také nově využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů nebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny doručit prostřednictvím Zásilkovny.
Týden knihoven byl pro zlínskou knihovnu podle jejího ředitele Jana Kaňky příležitostí ukázat, jak různorodé služby může v současnosti knihovna nabízet.
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Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, předchůdce knihovny
„Vedle moderních technologií se vracíme i k médiím, které mají své neopakovatelné kouzlo, jako například gramodesky, a zároveň stále hledáme způsoby, jak lidem usnadnit práci s informacemi nebo samotné půjčování dokumentů,“ poznamenal Kaňka.
Zájemci si mohou půjčit domů gramofonové desky, kterých má knihovna ve fondu více než tři tisíce. Vybírat lze z nabídky různých žánrů od vážné hudby přes retro pop a mluvené slovo až po pohádky pro děti.
Pravidla půjčování gramodesek se nijak neliší od CD nosičů. Lze si je objednat v online katalogu, vypůjčit v automatech a po poslechu vrátit prostřednictvím vracečky ve druhém podlaží budovy 15 v někdejším baťovském továrním areálu.
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Knihovna digitalizovala historické perly. Čtenáři se k nim dostanou i doma
Knihovna nově nabízí veřejnosti také samoobslužný skener. Další nová služba umožňuje registrovaným čtenářům nechat si knihy, časopisy nebo mapy z ústřední knihovny poslat domů, případně na výdejní místo či do boxu Zásilkovny.
Je to snadné. Stačí si v online katalogu vybrat dokumenty a při objednávce zvolit službu Zásilka. Knihovníci dokumenty připraví a předají Zásilkovně.