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Zlínská knihovna zavedla nové služby, půjčuje domů i gramofonové desky

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  9:29
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby. Čtenáři...

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby. Čtenáři si například nově mohou půjčit domů gramofonové desky. (září 2026) | foto: Pavel Stojar

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby. Čtenáři...
Knihovna F. Bartoše ve Zlíně (únor 2023)
Knihovna F. Bartoše ve Zlíně (únor 2023)
Knihovna F. Bartoše ve Zlíně (únor 2023)
9 fotografií
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby. Rozjela je u příležitosti Týdne knihoven začátkem října. Čtenáři si například nově mohou půjčit domů gramofonové desky nebo využít dopravu přes Zásilkovnu.

Zájemci mohou také nově využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů nebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny doručit prostřednictvím Zásilkovny.

Týden knihoven byl pro zlínskou knihovnu podle jejího ředitele Jana Kaňky příležitostí ukázat, jak různorodé služby může v současnosti knihovna nabízet.

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, předchůdce knihovny

„Vedle moderních technologií se vracíme i k médiím, které mají své neopakovatelné kouzlo, jako například gramodesky, a zároveň stále hledáme způsoby, jak lidem usnadnit práci s informacemi nebo samotné půjčování dokumentů,“ poznamenal Kaňka.

Zájemci si mohou půjčit domů gramofonové desky, kterých má knihovna ve fondu více než tři tisíce. Vybírat lze z nabídky různých žánrů od vážné hudby přes retro pop a mluvené slovo až po pohádky pro děti.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby. Čtenáři si například nově mohou půjčit domů gramofonové desky. (září 2026)
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby. Čtenáři si například nově mohou půjčit domů gramofonové desky. (září 2026)
Knihovna F. Bartoše ve Zlíně (únor 2023)
Knihovna F. Bartoše ve Zlíně (únor 2023)
9 fotografií

Pravidla půjčování gramodesek se nijak neliší od CD nosičů. Lze si je objednat v online katalogu, vypůjčit v automatech a po poslechu vrátit prostřednictvím vracečky ve druhém podlaží budovy 15 v někdejším baťovském továrním areálu.

Knihovna digitalizovala historické perly. Čtenáři se k nim dostanou i doma

Knihovna nově nabízí veřejnosti také samoobslužný skener. Další nová služba umožňuje registrovaným čtenářům nechat si knihy, časopisy nebo mapy z ústřední knihovny poslat domů, případně na výdejní místo či do boxu Zásilkovny.

Je to snadné. Stačí si v online katalogu vybrat dokumenty a při objednávce zvolit službu Zásilka. Knihovníci dokumenty připraví a předají Zásilkovně.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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