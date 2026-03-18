Knihovnice napsala pohádky o Holešově. Inspirovala se místem i obyvateli

Město Holešov vydalo novou knihu nazvanou Holešovské pohádky. Novinka z pera holešovské dětské knihovnice Hany Zaoralové navazuje na dříve vydané Holešovské pověsti a Holešovské příběhy autora Karla Bartoška.
Holešovská knihovnice Hana Zaoralová vydala knihu Holešovské pohádky. (březen 2026) | foto: Městské kulturní středisko HolešovMAFRA

„Nechtěla jsem se svazovat fakty a navíc jsem dětská knihovnice, takže pohádky, jako žánr, pro mě byly jasná volba,“ vysvětlila své autorské záměry Hana Zaoralová, knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Holešov.

Při tvorbě se nechala inspirovat holešovským prostředím, jeho typickými místy a v určitých momentech i některými konkrétními obyvateli či drobnými příhodami.

„Ale jsou to pohádky, jsou vyfabulované a netřeba v nich hledat konkrétní skutečnost. Moje postavičky jsou pohádkové a mají dětem i dospělým připomenout, jak je život kouzelný a veselý. Obzvlášť život v Holešově,“ dodala. Kouzelnou atmosféru podle ní dobře doplnily ilustrace Jiřího Hrbáče z nedaleké obce Přílepy.

Pohádky vznikly při psaní diplomové práce

Zaoralová zpočátku neměla ambici, aby kniha vůbec vyšla. První pohádky vznikly jako druhotný produkt při psaní diplomové práce a knihovnice je psala s lehkostí, nadhledem a tvorbu si užívala.

„Zlom přišel ve chvíli, kdy si mé pohádky přečetl Karel Bartošek a vydání posvětil se slovy, že v některých případech může být výsledkem dlouhodobé prokrastinace dokonce kniha,“ dodala s úsměvem knihovnice.

Kniha Holešovské pohádky jsou nyní k dostání v Holešově na několika místech, například v knihovně, informačním centru nebo na radnici.

Knihovnice napsala pohádky o Holešově. Inspirovala se místem i obyvateli

18. března 2026  16:26

