Kněz podle soudu zneužil desetiletou dívku u zpovědi, řízení s ním vede i Vatikán

Jana Fuksová
  15:41
Kroměřížský kněz a učitel náboženství na církevní základní škole Karel Hořák byl v minulém týdnu nepravomocně odsouzený za pohlavní zneužití desetileté dívky, ke kterému mělo dojít před pěti lety. Arcibiskupství olomoucké v této souvislosti informovalo, že kněz už více než čtyři roky není ve styku s veřejností a že se případem zabývá také Vatikán.
Fotogalerie4

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. | foto: Město Kroměříž

Dikasterium pro nauku víry patří k nejvýznamnějším úřadům ve Vatikánu a řeší mimo jiné porušení katolické morálky, tedy i případy sexuálního zneužívání. Od února 2021 se na této půdě probírá také Hořákův případ, kterého Krajský soud ve Zlíně odsoudil v minulém týdnu ke třem letům podmínečně odloženým na pět let za pohlavní zneužití desetileté dívky.

Na úřad se obrátilo Arcibiskupství olomoucké, Vatikán pak nařídil takzvané předběžné šetření. „Mluvili jsme se všemi relevantními lidmi, obviněným i svědky. Ale pochopitelně nemáme možnost kohokoliv předvolávat a sbírat vlastní materiál a jsme odkázáni na zjištění orgánů činných v trestním řízení,“ vysvětlil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Jsem oběť spiknutí, hájil se kněz obviněný ze sexuálního zneužívání

Po skončení tohoto šetření pak vatikánský úřad rozhodl, aby na základě zjištěných skutečností bylo v diecézi zahájeno takzvané administrativní trestní řízení, které dosud probíhá.

Informování Dikasteria patří v případech, kdy se jedná o nezletilé osoby, k obvyklému postupu. Teď církev čeká, až bude rozsudek pravomocný. Poté z něj vyvodí závěry a zváží další působení kněze. Výsledkem může být i rozvázání služebního poměru.

„Považujeme to za velmi závažné obvinění, nebereme to na lehkou váhu a respektujeme rozhodnutí soudu. Uvědomujeme si obrovskou bolest na straně oběti a její rodiny,“ doplnil mluvčí.

Mše neslouží přes čtyři roky

Dívka podle serveru Novinky.cz přišla do kroměřížského kostela Nanebevzetí Panny Marie ke zpovědi před slavnostním svatým přijímáním v červnu 2020. Během ní se jí měl kaplan Hořák dotazovat, co má na tričku za obrázek.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

„Šaty jí natáhl za účelem svého sexuálního vzrušení. Podíval se za výstřih. Poté ji přiložil obě ruce na šaty v oblasti prsou a dlaněmi po nich kroužil. Šaty jí natahoval od těla opětovně a díval se do výstřihu. Přičemž měl červený obličej a rozzářené oči, usmíval se,“ citovaly Novinky předsedkyni senátu krajského soudu Ivetu Šperlichovou.

Po dvou měsících se dívka svěřila matce, která se přes advokátku obrátila na policii. Ta následně zjistila, že si kněz v počítači prohlížel velké množství fotografií nahých dětí, soudní znalci pak u něj odhalili pedofilní poruchu. Sám u soudu sdělil, že se ničeho nedopustil.

Soud otevře kauzu zneužití ministranta knězem, mladík podle kamarádky lhal

Rozsudek zatím není pravomocný a obhájkyně si ponechala lhůtu na odvolání. Státní žalobkyně naopak s rozsudkem souhlasila vzhledem k tomu, že stejný trest navrhovala.

Kromě podmínky by měl Hořák dodržet také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími patnácti let, podstoupit ochrannou sexuální léčbu a zaplatit čtvrt milionu korun jako odškodnění oběti. Hrozilo mu až 12 let.

Ve styku s veřejností není Hořák více než čtyři roky, tedy od doby, kdy jej začala vyšetřovat policie. Arcibiskupství mu nabídlo jinou práci.

Petice na podporu kněze

Kněz, který několik let působil také jako kaplan pro mládež vsetínského děkanátu a byl mezi mladými, ale i staršími věřícími oblíbený, tak více než čtyři roky neslouží mše, nevyučuje náboženství, nezpovídá.

V květnu letošního roku se objevila petice na jeho podporu, pod kterou je 45 podpisů. Jsou mezi nimi zejména bývalí absolventi Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kteří popisují setkávání s ním v hodinách náboženství i na mimoškolních aktivitách v době, kdy jim bylo kolem 15 let.

„Choval se vždy naprosto korektně, empaticky, vstřícně, ale nikdy ne vtíravě a také bez jakéhokoliv náznaku fyzického kontaktu, ani vyhledávání v osamocenosti a už vůbec ne s nějakými intimnostmi. Byl to člověk zdrženlivý, taktní, ohleduplný, se srdcem na dlani,“ píše se v textu petice.

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Hořák, který pochází z Lačnova na Vsetínsku, působil jako kaplan také ve Zlíně, Lidečku, Francově Lhotě a jako farář pak v Hošťálkové. Starosta Hořákova rodného Lačnova Oldřich Pechal nechtěl rozsudek komentovat, pouze zmínil, že jej považuje za slušného člověka a ctí presumpci neviny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

Premium

Patří k politikům, kteří příliš nehledí na stranické linie a říkají, co si myslí. Jiří Čunek při hodnocení voleb nešetří kritikou na adresu SPOLU, v němž jeho domovská strana KDU-ČSL působí....

Drátěný pes v centru Zlína rozdělil město. Jedni ho milují a jiní zatracují

Obludnost, hnus a vrchol nevkusu, zmuchlanec drátů do výkupu, důkaz pomatenosti současných umělců. I takové hlasy se objevují na sociálních sítích na adresu sochy Františka Skály, která od konce září...

Moravské Thermopyly. Hrdinný boj dvou set Valachů připomíná nový památník

Současná moravsko-slovenská hranice byla po staletí terčem vpádů a nájezdů. V dubnu 1663 vyhlásil turecký sultán válku rakouskému císaři. Na obranu byli povoláni valašští hraničáři, kteří počátkem...

Nemůže dýchat, honem! Seniorka se bála o život vnuka, ten si z ní jen vystřelil

S těžkou uvěřitelnou bezohledností se při jednom ze svých výjezdů setkali zdravotničtí záchranáři ze Zlínského kraje. Na linku 155 se obrátila vyděšená seniorka, která našla svého vnuka v bezvědomí....

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

Kněz podle soudu zneužil desetiletou dívku u zpovědi, řízení s ním vede i Vatikán

Kroměřížský kněz a učitel náboženství na církevní základní škole Karel Hořák byl v minulém týdnu nepravomocně odsouzený za pohlavní zneužití desetileté dívky, ke kterému mělo dojít před pěti lety....

13. října 2025  15:41

Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

10. října 2025  12:48,  aktualizováno  13.10 14:52

Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Krátce před koncem letních prázdnin odvolala rada Zlínského kraje ředitele Středního odborné učiliště a Střední školy řemesel a chovatelství v Uherském Brodě Jiřího Polanského. Důvodem byly závažné...

13. října 2025  11:19

Plameny zničily hospodářské stavení v Újezdci, pro popáleného letěl vrtulník

Při požáru hospodářského stavení u rodinného domu v Újezdci, místní části Uherského Brodu na Uherskohradišťsku, se v noci na neděli popálil jeden člověk. Přiletěl pro něj záchranářský vrtulník.

13. října 2025  9:58

Moravské Thermopyly. Hrdinný boj dvou set Valachů připomíná nový památník

Současná moravsko-slovenská hranice byla po staletí terčem vpádů a nájezdů. V dubnu 1663 vyhlásil turecký sultán válku rakouskému císaři. Na obranu byli povoláni valašští hraničáři, kteří počátkem...

12. října 2025  9:09

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

11. října 2025  17:20,  aktualizováno  18:41

Slovácké divadlo slaví 80 let. Z malé oblastní scény vyrostl uznávaný soubor

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví 80 let. Z malého oblastního divadla vyrostla scéna známá po celé republice a ověnčená cenami Thálie, která také vytvořila rekord v počtu předplatitelů.

11. října 2025  10:10

Ekologické spolky mají další připomínky k dálnici D49, rozhodne ministerstvo

Když před časem po žalobě ekologických spolků a rozhodnutí soudu silničáři přišli o povolení na sjezd z dálnice D49 ve Fryštáku, znamenalo to další odklad zprovoznění celého dálničního úseku z...

10. října 2025  15:45

Barum rally už zná svůj termín pro příští ročník, ten letošní se setkal s pochvalami

Nový mistr Evropy v automobilových soutěžích Miko Marczyk z Polska ještě nestačil pořádně osušit kombinézu od vítězného šampaňského a Barum rally už oznámila svůj termín pro příští 55. ročník. Pojede...

10. října 2025  11:01

Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů

Luhačovická radnice se rozhodla získat budovu zdejší pošty. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo záměr odkoupit objekt v ulici Dr. Veselého patřící k dominantám města.

10. října 2025  9:18

Drátěný pes v centru Zlína rozdělil město. Jedni ho milují a jiní zatracují

Obludnost, hnus a vrchol nevkusu, zmuchlanec drátů do výkupu, důkaz pomatenosti současných umělců. I takové hlasy se objevují na sociálních sítích na adresu sochy Františka Skály, která od konce září...

9. října 2025  16:16

Promlčeno. Policisté odložili případ Balaštíkové, chtěla si objednat zabití psa

Policie odložila kvůli promlčení případ končící poslankyně Margity Balaštíkové zvolené za ANO, která se podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela. Na odložení...

9. října 2025  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.