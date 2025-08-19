Klíšťata na Valašsku jsou promořena encefalitidou. Do nemocnice musely i děti

Jana Fuksová
  11:54
Jen během prvního prázdninového měsíce se ve Zlínském kraji nakazilo klíšťovou encefalitidou 19 lidí – v červnu jich bylo 12 a do poloviny srpna zatím tři. Na infikované klíště narazili při práci na zahradě, stanování, na výletě u vody, procházce v lese nebo třeba při houbaření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Jsem zvyklá si do košíku do lesa brát nožík, ale i repelent proti klíšťatům. Už mám svůj věk a nerada bych léto strávila v nemocnici. Soused si před dvěma lety našel klíště a léčil se měsíc,“ prozradila penzistka Libuše, která v těchto dnech vyráží na houby do okolí Rožnova pod Radhoštěm.

Právě toto místo patří k těm, kde hygienici evidují více onemocnění klíšťovou encefalitidou. Na Valašsku je takových případů od začátku roku už 32, nejvíce během června a července. Potvrzené onemocnění je hlášené z lokalit kolem Vsetína, Zašové, Horní a Dolní Bečvy, Hovězího, Huslenek, Halenkova, Valašského Meziříčí, Valašské Bystřice, Zubří nebo Hutiska-Solanec.

Nenoste si z procházek klíšťata. Naučte se před nimi venku správně chránit

V porovnání s ostatními regiony ve Zlínském kraji je Valašsko zasažené nejvíce. To potvrzují i data z infekčního oddělení, které je v kraji jen v Uherskohradišťské nemocnici. Od začátku června zde s klíšťovou encefalitidou hospitalizovali 18 pacientů (z toho jedno dítě). Nejvíce nemocných je právě ze Vsetínska.

„Očekáváme, že pacienti s touto diagnózou se u nás budou objevovat minimálně do konce října,“ sdělila za nemocnici Renata Rokytová.

„Letos jsem zatím žádný případ neměla, ale obvykle každý rok eviduji jeden až tři případy u svých pacientů. Přicházejí v různém stavu, mají nevolnosti, bolesti hlavy, neurologické potíže. A zatím pokaždé byla encefalitida způsobená přisátým klíštětem. O léčbě pak rozhoduje náš infekční lékař, vždy to vyžaduje pár dnů hospitalizace,“ popsala vsetínská praktická lékařka Dana Andělová.

Meziročně vzrostl počet případů o 70 procent

„Pár mých pacientů už s klíšťovou encefalitidou v nemocnici bylo. Nepřišli ke mně, ale rovnou na urgentní příjem. Nicméně jsme zaznamenali, že se nechávají více očkovat. Zájem u nich roste a přicházejí s požadavkem sami. Naočkovali jsme už téměř 30 klientů,“ poukázala praktická lékařka Eva Novosadová, která má ordinaci v Dolní Bečvě.

Zlínský kraj je s počtem 41 případů třetím nejpostiženějším regionem v Česku a meziročně jde o nárůst počtu případů o téměř 70 procent. Za celý loňský rok napočítali hygienici v kraji 52 případů. V roce 2023 bylo na konci letních prázdnin 21 onemocnění, za celý rok pak 33. V roce 2022 bylo případů 60, o rok dříve 37 a v roce 2020 dohromady 77.

Kromě Valašska se infikovaná klíšťata stále objevují i jinde. Například v okolí Holešova, Osvětiman, Horního Němčí, Starého Hrozenkova, Velkého Ořechova, Březnice, Otrokovic nebo Zlína. I tam by si turisté měli dávat pozor.

Případů klíšťové encefalitidy přibývá. Lék ale bude, už se testuje na lidech, líčí biolog

Klíšťová encefalitida mívá dvoufázový průběh.

„Nejprve připomíná chřipku, objevuje se horečka, bolesti svalů a hlavy, únava. Po krátkém zlepšení může dojít k úplnému uzdravení, může však přijít druhá fáze, kdy dochází k postižení mozku a mozkových blan,“ vysvětlil dětský lékař zlínské nemocnice Tomáš Nečas s tím, že zánět mozkových blan může vést k dlouhodobým neurologickým obtížím, v těžkých případech i k ohrožení života.

Letos na Dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati léčili zdravotníci tři pacienty s touto diagnózou, loni se jednalo o jednoho.

Nakažená klíšťata našli i v Luhačovicích

Nakažených klíšťat je v kraji, podle hygieniků, jedno až tři procenta.

„Například v červnu letošního roku potvrdily laboratorní testy přítomnost viru klíšťové encefalitidy i v klíšťatech odebraných v Luhačovicích,“ upozornila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

Klíšťová encefalitida patří mezi virová onemocnění a kromě lehké formy může způsobovat i závažné onemocnění. Jako prevenci lékaři doporučují použití repelentu před pobytem v přírodě a pečlivou prohlídku těla po pobytu v přírodě.

Kouslo je klíště, nepřežili. Češi podceňují encefalitidu, ač hrozí obrna i smrt

Lékaři nabádají zvlášť rodiče a prarodiče dětí, protože právě ve vyšším věku se častěji setkávají s neurologickými potížemi, těžkou obrnou, poruchy paměti, sluchu nebo ztrátou soběstačnosti.

Také v Uherskohradišťské nemocnici je věkový průměr pacientů s touto diagnózou 45 let. Přitom od loňského roku mají lidé nad 50 let očkování proti klíšťové encefalitidě plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Vstoupit do diskuse

