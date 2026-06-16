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Ve Zlíně jsou nejnebezpečnější klíšťata, infekčních je více než polovina

Jana Fuksová
  9:07
Když si po škole nebo večer po práci sednete do trávy na Gahurově prospektu, v Parku Komenského nebo sadu Svobody u zámku ve Zlíně, měli byste si dát pozor na klíšťata. Mnohem častěji než v lese nebo u vody totiž můžete právě tady narazit na infikovaného parazita. V centru města je až 60 procent klíšťat infekčních. Podíl je nejvyšší mezi krajskými městy v Česku.
Dospělec klíštěte má na koncích předních nohou orgán, který mu umožňuje...

Dospělec klíštěte má na koncích předních nohou orgán, který mu umožňuje „vycítit“ hostitele. | foto: MAFRA

Klíště, výzkum, klíšťová encefalitida, borelióza, věda, chov, Akademie věd,...
Klíště obecné. Zleva samec, nenasátá samička, nasátá samička.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
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Přišli na to experti ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a dalších institucí, kteří nachodili desítky tisíc kilometrů a celkově na celém území republiky zanalyzovali bezmála sto tisíc klíšťat.

„Od roku 2023 sledujeme krajská města. Ve Zlíně jsme zjistili, že klíšťata byla alespoň jedním patogenem nakažená v 60 procentech. Není to tedy každé druhé, ale častější. Moc nás to překvapilo,“ potvrdila vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymeskou borreliózu Státního zdravotního ústavu Kateřina Kybicová

„Co se týče infikovanosti, Zlín mezi krajskými městy zcela zvítězil. Lymskou boreliózu jsme zjistili u více než 36 procent klíšťat, to je obrovský poměr infekce,“ zdůraznila.

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Výskyt a nakažlivost klíšťat sledují už řadu let odborníci z Parazitologického ústavu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích, SZÚ a Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava. Výsledky své práce prezentují v tomto období i proto, že narůstá aktivita klíšťat.

Ze sledování a laboratorních výsledků totiž vyplývá, že největší riziko, že se nakazíte obávanou lymskou boreliózou či jinou klíšťovou nemocí, není někde v přírodě při sběru hub, ale paradoxně v centru měst v parcích nebo na soukromých zahradách.

Klíšťata ve Zlíně byla alespoň jedním patogenem nakažena v 60 procentech. Není to tedy každé druhé, ale častější. Moc nás to překvapilo. Co se týče infikovanosti, Zlín mezi krajskými městy zcela zvítězil.

Kateřina KybicováStátní zdravotní ústav

Celorepublikový projekt sledování a testování parazitů má název Klíšťata ve městě. „Celkově jsme za tři roky trvání projektu nabylo shromáždili přes 12 tisíc klíšťat z městských a příměstských parků a lesoparků,“ konstatoval vedoucí projektu Václav Hönig z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky.

„Z nich jsme 7 817 otestovali na přítomnost pěti druhů bakterií, které mohou způsobovat onemocnění člověka. Téměř polovina klíšťat, přesně 44 procent, bylo infikováno alespoň jednou z bakterií.“

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Výsledky z městských měření se navíc dají srovnávat, protože experti klíšťata hledají a testují i na jiných místech. Ve Zlínském kraji jde o osm lokalit hluboko v lesích, na jejich okraji, v lesích jehličnatých, listnatých i smíšených. A také na třech městských lokalitách v rámci mezinárodního projektu, a to v Luhačovicích, Napajedlích a Kroměříži.

Nejvíce infikovaná klíšťata jsou ve městech

V přírodě, kde zvířata hledají odborníci z České zemědělské univerzity, je nakaženost klíšťat ve srovnání se Zlínem velmi nízká – pozitivní na boreliózu bylo necelých 11 procent, tedy zhruba každé desáté klíště.

U tří městských lokalit byla klíšťata na boreliózu pozitivní v 19 procentech a celková infikovanost, tedy i s dalšími patogeny, dosáhla zhruba 35 procent.

Kromě boreliózy se v kraji potvrdil i výskyt Anaplasmy phagocytophilum, což je bakterie, která napadá bílé krvinky a oslabuje imunitní systém. V lesním porostu ji měla dvě procenta klíšťat, v centru Zlína to bylo devět procent.

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„Výsledky nám potvrzují, že nejvíce infikovaná klíšťata jsou ve velkých městech, a čím dál města. jdeme od obydlí, tím jsou infikovaná méně,“ poukázala Kybicová. „Proto je potřeba, aby na to lidé ve městě mysleli mnohem více než v lese.“

Vysoká promořenost v městských lokalitách a centrálních upravených parcích může podle ní souviset s tím, že klíšťata zde mají výborné mikroklimatické prostředí. Především díky tomu, že zde narazí na spoustu hostitelů v podobě hlodavců, ježků, veverek a ptáků, na kterých se živí.

Testování výskytu encefalitidy

Odborníci testují ve Zlínském kraji také výskyt klíšťat přenášejících encefalitidu. Na základě doporučení hygieniků a také proto, že v tomto kraji je v posledních letech zvýšený počet případů nakažení tímto onemocněním, zvolili lokalitu na okraji Rožnova pod Radhoštěm.

Potřebují otestovat alespoň tisícovku jedinců z každé lokality „Analyzujeme data za posledních 25 let, kdy se tady ohnisko postupně tvořilo a rostlo. Na místě jsme byli loni a vydáme se tam i letos,“ naznačila Kybicová.

Výskyt klíšťat mohou zájemci sledovat na webu klistatavemeste.cz. Tam jsou k dispozici mapy, informace o sběru dat, laboratorní analýzy i modelování výskytu. Do interaktivní mapy mohou lidé hlásit nález klíštěte, což odborníci vítají.

Pomozte odborníkům, hlaste klíšťata online

Ilustrační snímek

Experti ze Státního zdravotního ústavu, Akademie věd i univerzit spolupracují už několik let na projektu Klíšťata ve městě. Zaměřují se na sběr klíšťat, jejich laboratorní testování i určení míst, kde hrozí lidem největší riziko nákazy.

Od loňska se může do výzkumu zapojit i veřejnost. Přes web klistatavemeste.cz nebo aplikaci Klíšťapka hlásí místa, kde se s nepříjemným roztočem setkali. Z toho vzniká online mapa.

„Loni začali lidé hlásit v testovacím režimu klíšťata přisátá na člověka či domácí zvíře nebo i volně lezoucí. Bylo jich téměř 900, většinou anonymně. Do aplikace se zaregistrovalo 370 lidí,“ poznamenává Pavel Švec z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která aplikaci provozuje.

Zájemcům doporučuje využít možnost registrace. „Zájemce pak může využít i další funkce aplikace jako klíštěcí deník. V něm najde datum a místo přisátí klíštěte pro případ pozdějších zdravotních potíží. Informace lze do aplikace zadat pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Uvádí se geografická poloha klíštěte. Je možné přidat jeho fotografii a zapsat i další údaje o něm, místě nálezu, případném přisátí a podobně,“ vysvětluje Švec.

Podle expertů SZÚ třetina hlášení pochází ze soukromých zahrad, ať už u domů nebo chalup v blízkosti města.

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