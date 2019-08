Zájem o kina díky velkým opravám roste, vylepšení chystá i multikino

Zatímco během léta chodívají místní na promítání do areálu zdejšího koupaliště, mimo sezonu se v Bystřici pod Hostýnem museli smířit s podstatně skromnější filmovou nabídkou. Kino Klub Sušil bylo totiž dlouhá léta bez digitální techniky, což znamenalo, že lidé museli oželet všechny novinky. To se ale mění. Během prázdnin v budově kina instalují nový projektor, rolovací plátno či audiotechniku.

„Naše kino má obrovskou tradici, pravidelně se tu pořádá festival Filmové jaro, kam se sjíždějí přední osobnosti české kinematografie. Chtěli jsme ale divákům nabídnout pravidelně i moderní, populární tituly, což nebylo bez digitalizace možné,“ vysvětlil bystřický starosta Zdeněk Pánek.

Radnice dá za modernizaci přes dva miliony korun, z toho více než třetinu pomůže uhradit dotace. Podle Pánka se ukazuje, že lidé v poslední době chodí do kina rádi a jsou ochotní za to zaplatit. „Je zbytečné, aby za nejnovějšími snímky jezdili do Zlína, jako tomu bylo doposud,“ poznamenal.

Například ve Valašském Meziříčí před nedávnem otevřeli nové Komunitní centrum s kinosálem a knihovnou. Jde o největší investici města za posledních deset let, která vyšla na 76 milionů korun.



„Díky rekonstrukci má kino nové plátno, projektor, sedačky, foyer a světla v kinosále. Kromě filmových novinek chystáme také ohlédnutí za zajímavými filmy promítanými v Česku v době, kdy bylo kino u nás zavřeno. Právě na ně se lidé nejvíc těší,“ přiblížil vedoucí kina Ondřej Kaláb.

Do modernizace průběžně investují také větší kina, jako je multiplex Golden Apple Cinema ve Zlíně, kde vyměňují sedačky i systém ozvučení. V Uherském Hradišti zase plánují přechod na moderní systém rozlišení 4K, který umožní promítat i obrazově nejnáročnější snímky.

Velkou obnovu kina Svět plánují v Holešově. Radnice má připravený projekt, který zahrnuje kompletní rekonstrukci chátrající historické budovy v centru.

„Plán je takový, že objekt bude dál sloužit kultuře, sál využijeme pro kino i divadlo, dole budou nějaké klubové prostory a občerstvení,“ naznačil starosta Rudolf Seifert.

Oprava bude zahrnovat také nový venkovní plášť budovy, přestavbu vnitřního zázemí a nové rozvody sítí. Součástí bude digitalizace kina. Město se chce do prací, které vyjdou na desítky milionů korun, pustit v příštích letech.