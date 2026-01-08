Obviněná šéfka hygieny říká, že o kontaktu s motorkou nevěděla. Ozvali se i podřízení

  12:06
Na středeční obvinění ředitelky Krajské hygienické stanice ve Zlíně Evy Sedláčkové kvůli loňské nehodě zareagovali hned ve čtvrtek ráno zaměstnanci. Zaslali výzvu státnímu tajemníkovi Ministerstva zdravotnictví Stanislavu Měšťanovi, ke které připojili desítky podpisů. Žádají, aby přestal kauzu ředitelky přehlížet a konal. Sedláčková mezitím sdělila, že o kontaktu auta s motorkou nevěděla.
Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020. | foto: Zlínský kraj

Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě...
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě...
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k...
Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také...
9 fotografií

„Dlouho jsme čekali na ukončení vyšetřování tohoto případu. Včera nás překvapila reakce z ministerstva zdravotnictví o tom, že jde o soukromou záležitost. To bylo hlavním motivátorem, proč jsme se dnes ráno sešli a rozhodli se reagovat,“ sdělila pro iDNES.cz ve čtvrtek dopoledne členka odborů Ivana Hába, která pracuje na protiepidemickém oddělení zlínské stanice.

Ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS) Evu Sedláčkovou policisté obvinili kvůli dopravní nehodě, která se stala v březnu loňského roku. Na silnici mezi Zlínem a Fryštákem údajně srazila služebním vozem motorkáře a od nehody ujela. Je stíhaná pro neúmyslný trestný čin ublížení na zdraví, za který jí hrozí až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po Sedláčkové vyvození osobní odpovědnosti.

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

„Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ uvedla ředitelka. Objektivní informace bude možné podat po ukončení celé věci, doplnila Sedláčková.

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě mezi Fryštákem a Zlínem měla 19. března zavinit šéfka zlínské hygieny Eva Sedláčková. (duben 2025)
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě mezi Fryštákem a Zlínem měla 19. března zavinit šéfka zlínské hygieny Eva Sedláčková. (duben 2025)
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k rezignaci. Na snímku právník zlínské hygieny Martin Hába. (10. října 2025)
9 fotografií

Čtvrteční výzvu podepsali nejen členové odborů z krajské hygieny, ale i další zaměstnanci. „Apelujeme na státního tajemníka, aby situaci řešil, protože on je jedinou osobou, která má oprávnění v této věci konat. Vyzvali jsme ho, aby přestal tuto kauzu přehlížet, aby vyvodil osobní odpovědnost a zabránil dalšímu poškozování důvěry ve státní správu,“ doplnila.

Sedláčková po ujetí od nehody nemůže dál řídit hygienu, píší odboráři Válkovi

Dopis zaslali emailem a do kopie připojili ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, hlavní hygieničku Barboru Mackovou a také šéfku odborů Dagmar Žitníkovou.

Na ministerstvo zdravotnictví se kvůli Sedláčkové neobracejí odboráři ze zlínské hygieny poprvé. Stížnosti na ni posílají už devět let.

