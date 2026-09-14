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V kempech přibylo obytných aut. Zájem o stravování je menší, klesl počet nocí

Autor:
  12:33
Chatky v kempu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi

Chatky v kempu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi | foto: Slovácký dvůrMAFRA

Penzion a kemp Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi
Chatky v kempu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi
Camping v Rožnově pod Radhoštěm nabízí špičkové služby. (15. srpna 2023)
Camping v Rožnově pod Radhoštěm nabízí špičkové služby. (15. srpna 2023)
18 fotografií
Teplé a slunečné léto provozovatele kempů ve Zlínském kraji potěšilo. Hlásí slušnou návštěvnost a zaznamenávají rostoucí poptávku po ubytování s karavany a hlavně obytnými vozy. Naopak klesá zájem o stravování.

Malebná příroda je jednou z věcí, kterými se může region chlubit. Kraj proto láká řadu návštěvníků, kteří dávají přednost ubytování venku v kempech namísto hotelů a penzionů.

Camping Rožnov, který se nachází na okraji města na úpatí Radhoště, patří k největším v kraji. „Sezonu hodnotíme velmi pozitivně, skoro celé prázdniny nepršelo,“ uvedl vedoucí recepce Campingu Rožnov Marcel Vašut.

„Rekord jsme zaznamenali, co se týká karavanů a obytných aut. Běžně jsme mívali plno třeba od čtvrtka přes víkendy, nyní byla místa pro karavany zaplněná už od pondělí. Bohužel jsme museli některé zájemce odmítat.“ Proto do budoucna plánují rozšíření zázemí pro karavany.

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Pak je tu další dlouhodobý trend, který ale provozovatele netěší. „Lidé si čím dál víc vozí své potraviny a pití, mají vlastní grily. Do restaurace se zastaví třeba jen dvakrát během pobytu,“ posteskl si Vašut.

Rožnovský kemp je mimořádný tím, že je v provozu celoročně. Během letní sezony má kapacitu 50 míst pro karavany, po zbytek roku až 130 míst. V létě je tu prostor pro 80 až 100 stanů. Chatky mají kapacitu 200 lůžek, apartmány 110 lůžek.

Mezi lepší průměr řadí letošní sezonu Luboš Novosád, který už 36 let provozuje Autocamp Luhačovice na břehu Pozlovické přehrady. Počasí si také chválí, i když občas podle něj bylo horko až příliš.

Areál kempu u Luhačovické přehrady

„Důležitými klienty jsou pro nás rodiny s nejmenšími dětmi a také senioři. Když jsou v létě taková vedra, tak tolik nejezdí,“ podotkl Novosád.

Od dob covidové pandemie zaznamenává nárůst zájmu o ubytování ve stanech a hlavně obytných autech. „Nastal úplný boom,“ zdůraznil. Naopak je méně požadavků na chatky.

Velkou změnu zaznamenali od covidu v tamní restauraci. „Snídaně a obědy jdou ještě dobře, ale na večeře lidé přestali chodit,“ všiml si Novosád. „Večer si dají třeba jen pivko. Celkově je konzumace slabší.“

Délka pobytu se zkracuje

Také Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi, který nabízí kromě penzionu i chatky a místo pro stany a karavany, hlásí přibývající počet obytných aut. Zájem byl i o další typy ubytování.

„Měli jsme pořád plno,“ popsala recepční Slováckého dvora Barbora Okénková. „Víkendy a svátky úplně, ale často i v týdnu. Odmítat jsme nemuseli. Nemáme vymezené parcely, neděláme rezervace a zájemci si nakonec vždy místo našli.“

I tady si návštěvníci spíše vaří sami. „Ve všech chatkách je kuchyňka a lidé ji využívají. Najíst se jdou jednou nebo dvakrát do týdne,“ uvedla Okénková.

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Dalším trendem je zkracování doby pobytu. „Co se týká chatek a penzionu, tak jsme ještě před čtyřmi lety nabízeli jen týdenní turnusy. Teď je to jinak, lidé většinou zůstávají na dvě až čtyři noci. Na delší dovolenou raději vyrážejí někam do zahraničí,“ tuší Okénková.

Kemp v Ostrožské Nové Vsi funguje od Velikonoc do konce října a nabízí kolem 50 míst pro karavany a stany a 160 lůžek v chatkách.

Letošní sezona bude tou poslední v kempu Dešná u Slušovic. „Už balíme, stěhujeme se jinam. Dokončujeme nové místo poblíž Luhačovic, ale nechci to zatím předjímat,“ potvrdila provozovatelka Lenka Krieglerová.

Oblíbený kemp v Dešné skončil

Areál měli v pronájmu od roku 2015. „Místo koupil nový majitel, který tady nejspíše nebude chtít kemp, ale něco jiného,“ vysvětlila konec oblíbeného zařízení.

Díky slunečnému počasí měli hodně stanů a karavanů. „Menší zájem byl o chatky,“ podotkla Krieglová. „Je vidět, že lidi šetří. To se projevilo i v restauraci.“ Návštěvnosti neprospěl fakt, že pořadatelé populární automobilové soutěže Barum Rally zrušili rychlostní zkoušku v okolí Slušovic.

Uzavření kempu ohlásili už na začátku sezony. „Spousta lidí se přijela rozloučit, protože měli k tomuto místu sentimentální vztah. To pro nás bylo moc milé. Mnozí také říkali, že za námi budou jezdit i na nové místo,“ shrnula Krieglerová.

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