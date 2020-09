Soud řeší daňové podvody s hutním materiálem, stát postrádá 303 miliony

Konkrétně stojí pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby před soudem Roland Sandtner, David Smetana, Marcela Kouřilová, Lenka Gerychová a společnost AXON. Obžalovaným hrozí až deset let vězení, firmě až zrušení.

Podle obžaloby Sandtner sám, případně se Smetanou, sjednával jako jednatel společnosti AXON u různých dodavatelů na Slovensku nákup hutního materiálu.

Následně obžalovaní podle spisu přes účelově vytvořené řetězce českých firem nepravdivě deklarovali dodávky zboží na společnost AXON, která materiál díky tomu získala za nižší cenu.

Smetana a Kouřilová podle obžaloby některé firmy z řetězce řídili, Gerychová v nich byla účetní. Firmy figurující v řetězci podle Nesvadbové ve svých daňových přiznáních daň související s pořízením zboží v jiném členském státě Evropské unie nepřiznaly a neodvedly. Případně ji podle žalobkyně přiznaly, ale současně vykázaly, že nakoupily ještě zboží v ČR, a tím si svou daňovou povinnost kompenzovaly.

Nákupy v České republice byly podle obžaloby pouze fiktivní.

„Společnost AXON formálně má všechny doklady v pořádku, ale nebylo by to tak, pokud by přiznala, že zboží pořídila ve skutečnosti na Slovensku,“ řekla státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová.

Spis má desítky tisíc stran

Čtyřiašedesátiletý Sandtner u soudu řekl, že se cítí nevinným a obžalobu vnímá jako nepodloženou. Odmítl, že by zakládal jakoukoliv zločineckou skupinu.

„Není pravdou, že bych se dopustil daňového úniku a že bych se obohatil na úkor České republiky. Za celý život jsem nikdy fiktivně nepodnikal, nikdy jsem nezakládal fiktivní faktury. Zboží jsem nakupoval v České republice, a to včetně DPH, DPH jsem vždy odváděl. Má daňová povinnost byla vždycky splněna,“ tvrdí Sandtner.

Také třiačtyřicetiletý Smetana vinu odmítl. Uvedl, že obžaloba neobsahuje jediný relevantní důkaz o jeho údajné trestné činnosti. Řekl také, že žádné zakázky nikdy nesjednával.

Nevinná se cítí i pětačtyřicetiletá Kouřilová, která však v případu u soudu odmítla dále vypovídat. Šestatřicetiletá Gerychová by měla vypovídat ve čtvrtek.

Společnost AXON podle spisu ve svých daňových přiznáních za období mezi lety 2010 až 2014 neoprávněně uplatnila nárok na odpočet DPH ve výši téměř 303 miliony korun.

Vyšetřování kauzy bylo podle dřívějšího vyjádření policie vzhledem k délce trvání údajné trestné činnosti náročné. Spis má včetně příloh desítky tisíc stran. Kriminalisté při vyšetřování spolupracovali s pracovníky Generálního finančního ředitelství a Finančního úřadu pro Zlínský kraj.