Karta Zetka roste, lidé ve Zlínském kraji s ní od září zaplatí i ve vlaku

Zatímco od ledna do dubna letošního roku nepřesáhly za měsíc počty přepravených lidí ve Zlínském kraji hranici milionu, v květnu už to bylo skoro 1,4 a v červnu 1,7 milionu.

Červnové tržby z jízdného se dostaly nad 30 milionů korun, což bylo dokonce nad očekávaný plán. A další cestující do veřejné dopravy má přitáhnout opatření, podle něhož budou lidé od září jezdit na krajskou kartu Zetka nejen linkovými autobusy, ale také vlaky.

„Pevně věříme, že by nám rozšíření karty na železnici mohlo přinést další zákazníky. Je to další střípek do mozaiky, jak zlepšit cestování ve Zlínském kraji,“ míní jednatel společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář. „Je to výhoda pro větší část cestujících, kteří využívají vlak i autobus,“ doplnil.



Zlínský kraj letos zavedl kartu Zetku, kterou by se v rámci integrovaného dopravního systému mělo platit ve všech typech veřejné dopravy. Zatím však funguje jako virtuální peněženka jen v linkových autobusech, částečně pak v městské hromadné dopravě. Teď se bude rozšiřovat na železnici.

„Bude to velký posun,“ věří náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. Výhoda pro cestující spočívá mimo jiné v tom, že když budou přestupovat z vlaku na autobus či naopak, nebudou muset opakovaně platit nástupní sazbu 9 korun. Kromě Zetky budou moci použít kartu ODIS, která platí v Moravskoslezském kraji.

„To, co lidé znají z linkové dopravy, se rozšiřuje do drážní dopravy. Oba systémy se propojují,“ shrnul vedoucí úseku IT Kovedu Broněk Bryson. V kraji jezdí pět autobusových dopravců a dva vlakoví (pokud jde o regionální tratě), České dráhy a Arriva.

„Odbavovací zařízení našich průvodčích i v pokladnách jsme aktualizovali upraveným programem, aby cestující mohli Zetku k zaplacení jízdenky používat i u nás,“ zmínil mluvčí Arrivy Jan Holub. Totéž museli udělat v Českých drahách. „Zavedením karty Zetka na železnici dojde k propojení linkové a železniční dopravy, které je přínosné pro cestující,“ podotkla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Kdo zaplatí zvýhodnění na jízdném

Dalším krokem, který přivede do integrovaného dopravního systému cestující, má být zapojení MHD v kraji. To se ale zatím děje jen okrajově. Zetku mohou používat jenom lidé v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Klíčové bude připojení Zlína a Otrokovic, kde dopravní podnik chystá výběrové řízení na nový odbavovací systém.

Ve Zlíně zatím musejí používat papírové lístky. Kdy bude možné přejít na karty, není jasné. „Jakmile bude mít dopravní podnik nový odbavovací systém, můžeme se integrovat. Je ale otázka, jestli se bude jezdit za cenu lístků, nebo za zvýhodněné jízdné,“ naznačil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

Jde totiž o to, kdo zaplatí zvýhodněné jízdné, pokud by se na kartu přeneslo. Zda kraj, který dopravu integruje, nebo města Zlín a Otrokovice, jež MHD provozují. „Musí to vyřešit kraj,“ míní Čížek. Kraj si zase myslí, že by se o to měla postarat města. „Jsou to jejich vozy, jejich sazba, naše je jenom karta,“ připomněl nedávno Doležel.

Koved chystá také další změny, které by měly přilákat lidi do veřejné dopravy. Chce zavést předplatné pro pravidelné cestující či turistické jednodenní nebo několikadenní jízdenky pro určité oblasti. Měla by také být spuštěna mobilní aplikace na nákup jízdenek. „Je to stále více žádaná služba, nejen mezi mladší generací, ale napříč všemi,“ řekl Štětkář. Společnost rozjíždí i novou reklamní kampaň.

Postupně také mění označení autobusových zastávek, kde bude více informací a budou vypadat lépe. Někde ještě přibudou elektronické informační tabule, kterých je v kraji zatím třicet. Dalších více než deset má letos přibýt v okolí Velkých Karlovic. Tamní starostové o ně podle Štětkáře stojí.