Mladíci v Karolince na Vsetínsku narazili autem do stromu. Jeden nepřežil

Náraz osobního auta do stromu v Karolince na Vsetínsku ve čtvrtek před polednem skončil tragicky. Nehodu nepřežil osmnáctiletý spolujezdec. Dvacetiletého řidiče s vážným zraněním transportovala zdravotnická záchranná služba do nemocnice vrtulníkem. Vyplývá to z informací policie na webu a hasičů na facebooku. Přesné okolnosti nehody zjišťují kriminalisté a dopravní policisté.