O koupi skláren a domu do majetku města rozhodne v Karolince referendum

Pro vyhlášení referenda bylo všech osm přítomných koaličních zastupitelů. Město s asi 2 500 obyvateli má dlouholetou sklářskou tradici, v roce 2020 se tam však sklárny uzavřely.

Záměr vedení města koupit sklárny a bytový dům rozdělil zastupitele. Opoziční zastupitelé dříve rezignovali a jejich náhradníci odmítli převzít funkce.

O vyhlášení referenda tak ve čtvrtek rozhodovalo jen osm koaličních zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva. Všichni byli pro vyhlášení referenda. Zastupitelstvo je podle starosty usnášeníschopné při minimálním počtu osmi zastupitelů.

Starosta Richard Holiš (nez. za Za opravdové město) konání referenda podpořil. „Lidé jsou se sklárnami spjatí, mnohé generace tam pracovaly celý život. Je důležité, aby se k tomu mohli lidé rozhodnout a dát signál zastupitelstvu,“ řekl starosta.

Lidé se budou v referendu vyjadřovat zvlášť ke koupi areálu skláren a bytového domu. „Budou jakoby dvě samostatná referenda. Lidé se vyjádří, zda souhlasí s koupí bytového domu do majetku města za cenu, která je určená, a zda souhlasí s koupí bývalého areálu skláren do majetku města za cenu, která je určená,“ upřesnil starosta.

Domov důchodců i brownfield

V referendu bude moci hlasovat asi 1 600 oprávněných voličů. Náklady na uspořádání referenda budou do 100 tisíc korun. Pokud se lidé vyjádří pro koupi, radnice bude dále jednat s vlastníkem a domlouvat kupní smlouvy. Hotovo by mohlo být v řádu měsíců, uvedl starosta.

Na koupi skláren by město, které má rozpočet asi 100 milionů Kč, mohlo mít 30 milionů korun jako bezúročnou půjčku od Zlínského kraje. Od banky by si také vzalo úvěr 22 milionů korun. Byly by však třeba další investice, zejména do demolice a sanace i údržby.

Radní Vlastimil Rapant (nez. za Za opravdové město) dříve uvedl, že návratnost investice je do pěti let a neohrozilo by to další plánované investice města.

Radnice by po koupi areálu jednu část ihned nabídla k prodeji soukromým společnostem, další by zůstala v majetku města, jednu budovu by město nabídlo kraji pro domov důchodců. Třetí zóna by byla brownfieldem, kde by se budovy zbouraly a byla by připravena pro budoucí investory. Plochy v areálu kartonážky by se po vyčištění nabídly k prodeji na výstavbu bydlení. V případě domu s 31 byty je třeba jeho oprava, která by stála asi 19 milionů korun. Město by si na dům vzalo úvěr.

Opozice s koupí nesouhlasí

Opozice před koupí varuje, dříve také kritizovala to, že radnice nechce vyhlásit referendum.

„K rozhodnutí o rezignaci zastupitelů zásadně přispěla nynější anonymní forma hlasování členů zastupitelstva města Karolinky. Anonymní hlasování zákon umožňuje, což nerozporujeme. Po pečlivé osobní rozvaze každého z nás jsme se však rozhodli rezignovat, protože jen díky této rezignaci jsme mohli rozhodnout, aby zůstávající hlasující zastupitelé města Karolinky byli do dalších voleb osobně zodpovědní za svá činěná rozhodnutí,“ uvedla bývalá starostka a donedávna opoziční zastupitelka Marie Chovanečková (SNK Karolinka).

Vzhledem k tomu, že klesl počet zastupitelů pod 11, přestane formálně fungovat rada města. „To nás nějak přibrzdí, ale zákon na to myslí a řešíme to,“ uvedl Holiš. Pravomoci rady přejdou na zastupitelstvo, které může na nejbližším jednání zastupitelů pověřit starostu výkonem některých činností.