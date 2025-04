Chceme sklárny! Obyvatelé Karolinky v referendu rozhodli o koupi areálu

Město s asi 2 500 obyvateli má dlouholetou sklářskou tradici, před pěti lety se tam však sklárny uzavřely a od té doby je jejich areál nevyužitý. To se nyní změní.

„Nemohu říct, že jsme s tím počítali, spíše jsme byli v očekávání, zda budou obyvatelé zodpovědní. A to se potvrdilo. Podmínku účasti splnili, dokonce v případě skláren je výsledek pro nás zavazující,“ ohodnotil výsledek starosta Richard Holiš.

Výsledek referenda je jednoznačný. Zúčastnilo se ho 36,93 procent voličů v Karolince. Na otázku, zda má město areál koupit, odpovědělo ANO 569 lidí, což je 29,51 procenta voličů. Opačně hlasovalo 129, tedy 6,69 procenta voličů. Aby bylo referendum platné, je nutná účast alespoň 35 procent voličů, a aby bylo závazné, je nutné, aby pro něj hlasovalo alespoň 25 procent voličů. Obě podmínky tento bod hlasování splnil.

Bývalý areál skláren patří firmě Synot Real Estate. Teď musí výsledek referenda 15 dnů viset na úřední desce. Po této lhůtě začne obec jednat s vlastníkem. „Budeme se domlouvat na podmínkách platby i na formování budoucích kupních smluv. Areál je velký, takže to bude hodně práce,“ přiblížil starosta.

Město má v plánu zajistit financování nákupu různými způsoby. Od Zlínského kraje má slíbenou bezúročnou půjčku 30 milionů korun a na 22 milionů si hodlá vzít úvěr s odloženou dobou splácení. Využilo by na něj peněz z prodeje části areálu pro potřeby obchodu a služeb.

Ve spolupráci s krajem má v bývalé rafinérii vzniknout i nový domov pro seniory. Tuto investici by ale Karolinka neplatila. „Umíme zde nabídnout Zlínskému kraji i státu vhodné prostory v centru pro tvorbu toliko potřebných nových kapacit – lůžek v sociální oblasti,“ je přesvědčený starosta Holiš.

Odkaz historie Karolinky

Další část areálu se formálně stane brownfieldem, tedy nemovitostí, která je nevyužívaná a zanedbaná. Radnice na její proměnu chce čerpat dotaci od státu ve výši 70 procent, současné prostory zdemolovat a připravit území pro lehkou výrobu.

V zóně, která zůstane ve vlastnictví města, zůstane zachována hutní hala jako odkaz historie Karolinky. „V hutní hale by mohl vzniknout multifunkční prostor se sportovním, kulturním, turistickým a jiným vyžitím,“ naznačil Holiš. „Jako první akce v tomto prostoru může být umístění malé přenosné sklářské pece v době konání Sklářského jarmarku v Karolince. Symbolicky tak vrátíme do hutní haly to, co jí dělá hutní halou a patří k ní,“ dodal.

Z budovy vrátnice má být nájemní bydlení s obchody, budou tady i sklady a dílny. Areál kartonážky hodlá radnice zbourat a pozemky prodat developerům, kteří zde vybudují bytový dům.

„Evidujeme zájem investorů a až budeme vlastníkem areálu, můžeme s nimi jednat z této pozice. Máme jasný směr, jak chceme, aby areál vypadal, předkládali jsme ho občanům. Není to jen krásný obrázek na vizualizaci, ale je za tím čtyřměsíční práce spojená i s jednáním s investory,“ přiblížil starosta.

„Zásadní informace pro obyvatele Karolinky je, že areál je po pěti letech finančně návratný a finanční model je udržitelný. Zároveň tato investice nezatíží městskou kasu tak, aby bylo nutné omezovat jiné plánované investice města,“ uvedl radní Vlastimil Rapant.

Hlasování o bytovce není závazné

V případě bytového domu na Raťkově není názor obyvatel tak jednoznačný. Pro koupi se vyslovilo jen 24,84 procenta všech oprávněných voličů, tedy 479 místních. Pár procent proto chybí k tomu, aby hlasování bylo závazné.

„Je otázka, jak s tím budeme pracovat. V hlasování se lidé vyjádřili většinově pro koupi bytovky, což bereme jako signál,“ konstatoval Holiš.

Kromě peněz za nákup, tedy 35,5 milionu korun, by v tomto případě byla nutná také oprava bytovky. Celková cena by se tak vyšplhala na skoro 60 milionů korun. Město by ji pokrylo osmnáctimilionovou dotací na rozvoj bydlení, šesti miliony z vlastních zdrojů a úvěrem 36 milionů korun, který by byl splácen z nájmů po dobu třiceti let.