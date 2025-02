Karolinka stojí o areál bývalých skláren. Jedná s firmou Synot o koupi

Do reprezentační přestávky jdou z prvního místa tabulky Maxa ligy, ale na jejím konci můžou být druzí. Rivalský Vsetín, který ztrácí pouhé dva body, si ji totiž vyplní domácí dohrávkou s...

Kuchta, Belmondo. Za gól jsem šťastný, fanoušci si mohli zakřičet, řekl sparťan

Tyč, gól, vítězství. Bouřlivák Jan Kuchta je zpátky. A byl to parádní návrat. „Sparta už mi pomohla dvakrát, jsem za to moc vděčný a budu se snažit, abych jí to vrátil,“ říkal fotbalový útočník po...