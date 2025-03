Nabídek jsem měl víc, ale vybral jsem si Karolinku, říká nový mladý stomatolog

Rozhodoval se asi čtyři pět týdnů. Začátek své kariéry si totiž chtěl dobře promyslet.

„Pracovních nabídek pro stomatology je hodně a nabízejí široké spektrum možností od práce ve městě po periférii, od soukromého až po veřejný sektor,“ prozradil pro MF Dnes student posledního ročníku stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který chtěl zatím zůstat v anonymitě. „Po důkladném zvažování mě ale nabídka z Karolinky oslovila největším počtem pozitivních aspektů,“ upřesnil.

V obci ležící jen pár kilometrů od hranic se Slovenskem začne ordinovat 1. července. Teď má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. Po více než roce tak zaplní prázdné místo po zubařce, která odešla do penze.

„Vytvořili jsme platové podmínky, které jsou srovnatelné s těmi na soukromé klinice. K tomu jsme nabídli motivační příspěvek ve výši 500 tisíc korun. A také čtyřpokojový prostorný byt v centru města, kde zřejmě nastavíme nějaký symbolický nájem. Bez toho všeho bychom nemohli konkurovat soukromým klinikám ve velkých městech a pro mladého lékaře bychom nebyli zajímaví,“ vysvětlil místostarosta Karolinky Oldřich Škorňák.

Proč dal mladý lékař přednost obci na periferii, kde pravděpodobně nebude mít takové možnosti profesního růstu? Jedním z důvodů byla blízkost Slovenska. Vzhledem k tomu, že pochází z regionu poblíž Karolinky, obec u hranic bylo jednoznačné plus.

„Majoritně ale převážila i jiná pozitiva. Během pětiletého studia v Brně jsem měl možnost poznat nejen výhody velkoměsta, ale i jeho úskalí. Například ranní dopravní zácpy, přeplněné dopravní uzly, služby, obchody. To může znamenat i více než hodinu denně,“ poukázal. „V Karolince tento problém odpadá, což znamená více času a méně stresu. Navíc, prostředí obce s okolní přírodou nabízí ideální oddech po fyzicky i psychicky náročné práci,“ přiblížil budoucí stomatolog.

Navíc si uvědomuje, že velká koncentrace absolventů ve městech způsobuje i rychlé mizení kvalitních pracovních nabídek s množstvím benefitů.

„V Karolince jsem naopak našel nejen zajímavou nabídku, ale i otevřený přístup města. To považuji za důležité. Věřte, že na soukromých klinikách se člověk okamžité odpovědi třeba během víkendu nebo přizpůsobení při plánování osobních setkání nedočká,“ naznačil.

Periferie byla většinou na překážku

Pro obec je to skvělá zpráva. V kartotéce zubní ordinace je v tuto chvíli 1 400 pacientů, kteří rok řešili svízelnou situaci například využíváním pohotovosti. Ta je ale k dispozici jen ve velkých městech a o víkendech.

Na nabídku předtím reagovali většinou zahraniční zájemci, například lékař původem z Izraele, který už 20 let žije v Česku, také lékaři ze Sýrie nebo Ukrajiny. Pro ně ale byla periferie negativní okolností.

Nový lékař se obci zaváže k pětiletému úvazku s tím, že se bude moci také dále vzdělávat a zvyšovat svou odbornost.

Dočasně pomohou lékaři ze Vsetína

Do doby, než nastoupí, budou alespoň částečně stomatologickou péči zajišťovat lékaři a sestry ze Vsetína. Otevřeno budou mít vždy v pátek, sobotu a neděli od 8 do 13 hodin. Pacienti se objednávat nemusejí, stačí přijít v dostatečném časovém předstihu do ordinace. Přednost budou mít akutní případy.

„Dělal jsem ve Vsetíně školení první pomoci a při řeči jsem si lékařům trochu postěžoval, v jakých jsme potížích. A dva se nabídli, že nám takto pomohou,“ zdůvodnil místostarosta.

První pacienty už přivítali před několika dny. Obec díky tomu nepřišla o licenci, u které je možné jen roční přerušení činnosti ordinace. Pokud by lékaři alespoň částečně neotevřeli, licence by propadla.

Provozovatelem ordinace je totiž obec, ne lékař. Zástupci Karolinky proto řešili se Zlínským krajem jen obnovení činnosti, které už se podařilo získat. Teď pracují na dohodách se zdravotními pojišťovnami, s dodavateli služeb, léků a materiálu, uzavřeli také povinná pojištění. Nový lékař bude zaměstnancem obce.

„Pro nás je to sice složitější, ale lékař to zase má jednodušší,“ dodal Škorňák.