Pro obrazy si ke mně chodil francouzský prezident, vzpomíná malíř Zlín

Po vzoru starých malířských a sochařských mistrů vlastní příjmení Machálek nahradil jménem rodného města Zlín. Básník, malíř a sochař Karel Zlín však svůj další osud spojil s Francií.

V Paříži pracoval i pro někdejšího prezidenta Françoise Mitterranda. Do Zlína se před několika dny vrátil na čtení poezie v rámci festivalu Literární jaro Zlín.

„Je to normální návrat, nedokázal bych to patetizovat a přehánět. Ale je pravda, že do rodného města se vždycky vracíme rádi, protože to evokuje naše dětství,“ zmínil v rozhovoru pro MF DNES pětaosmdesátiletý Zlín.

Jaké jsou vaše vzpomínky na dětství a mládí ve Zlíně?

V mém případě šlo o nešťastnou časovou periodu, protože byla druhá světová válka. S kamarády jsem chodil do skautu, kde jsme hrávali různé hry, což smazávalo to, co dospělí chápali jako tragédii. I pro mě ale německá okupace znamenala především bombardování. Náš dům stál zhruba 300 metrů od obuvnické továrny. A při bombardování tlaková vlna utrhla jeho střechu. Další domy v bezprostřední blízkosti byly zničené. Ukryli jsme se ve sklepě a potom viděli, jak se z kráterů, kde stávaly domy, vznášelo bílé peří z ložnic. Vzpomínek bylo ale mnohem víc.

Můžete uvést další…

Jednou jsme si hráli na louce, na které si němečtí vojáci zkoušeli pancéřové pěsti. Pamatuji si to jako dnes, jak k nám jeden místní pán přistoupil a řekl: Chlapci, běžte si hrát někam jinam, ti vojáci jsou nesmírně nebezpeční s tou věcí, kterou mají. Vzpomínám na to i proto, aby bylo zřejmé, že v mém dětství nebylo všechno stoprocentní, ale bylo to vyvážené entuziasmem.

Kam jste se odstěhovali potom?

Pak jsme bydleli v ulici U Lomu Nad Ovčírnou, kde jsem měl spoustu kamarádů a stále si pamatuji jejich jména. V této čtvrti bydlívala nomenklatura baťovských závodů. S bratrem jsme jednou na prázdniny odjeli do jižních Čech. A když jsme se vrátili, domy kolem nás byly zavřené a kamarádi zmizeli. Všichni emigrovali do Kanady a dalších zemí. Takže to byl druhý šok – prvním byla válka, druhým komunistický puč v roce 1948.

Karel Zlín 85letý malíř, sochař a básník, vlastním jménem Karel Machálek. Zlínský rodák vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, potom Akademii výtvarných umění v Praze. Pár let po přejmenování města Zlín na Gottwaldov v roce 1949 změnil své příjmení. Nejdříve se věnoval malbě, po roce 1968 tvorbě filmových plakátů a ilustracím. V roce 1976 odjel do Francie, kde nakonec i zůstal. Pro pařížské nakladatelství Gallimard vytvořil řadu knižních obálek. Ve Francii se sblížil s prezidentem Françoisem Mitterrandem, jenž si i u něho kupoval obrazy a objednával sochy, kterým se začal Zlín věnovat. Socha Sluneční bárka je u prezidentského zámku Rambouillet. Zlín také píše a překládá poezii, vydal několik básnických sbírek. V roce 2010 měl výstavu ve zlínské krajské galerii.

O rok později se Zlín přejmenoval na Gottwaldov, na což jste reagoval velmi nezvykle. Můžete okolnosti změny vašeho příjmení přiblížit?

Za pár let po přejmenování města jsem začal přispívat do časopisu Host do domu v Brně a podepisoval jsem své příspěvky jako Karel Zlín. Nemohl jsem se smířit s tím, že se moje rodné město jmenuje Gottwaldov. Už tehdy jsem měl averzi vůči věcem, které nás později uzavřely na 40 let před světem. Dnes to může působit jako svévole, ale tehdy to bylo vyjádřením určité revolty. Potom jsem začal příjmení Zlín používat běžně až ve Francii, protože mé rodné příjmení Machálek začali komolit na Mašalek. A je to opodstatněné ještě i z jiného důvodu.

Z jakého?

Italští malíři a sochaři, ale nejen ti, neužívají vždy vlastní jména, ale místa, kde se narodili. Například malíř Caravaggio se jmenoval Michelangelo Merisi, ale začal si říkat podle obce v Lombardii, v níž se narodil. Taky německý sochař a malíř Baselitz to vyřešil podobně (Georg Baselitz, vlastním jménem Hans-Georg Kern, si své umělecké jméno zvolil podle rodného města Deutschbaselitz – pozn. red.).

Vy jste se později rozhodl emigrovat. Odjel jste v roce 1976 do Francie na půl roku. Když jste se měl vrátit, dostal jste nabídku na výstavu v Lyonu. Ale ambasáda vám neprodloužila pobyt, takže jste se rozhodl zůstat a požádat o politický azyl. Nebyla chvíle, kdy jste svého kroku litoval?

Ne. Spousta lidí, kteří žili v zahraničí, má dnes tendenci z určitého hlediska říkat, že se jim tam těžko žilo. Já jsem ale shodou okolností získal ateliér uprostřed Paříže v Rue du Louvre. Hned vedle bylo například sídlo novin Le Figaro. Novináři se o mně dozvěděli a začali za mnou do ateliéru docházet. A jeden z nich mi řekl, že ke mně přivede francouzského prezidenta Françoise Mitterranda. Myslel jsem si, že to bude jen zdvořilostní fráze.

A nebyla…

Jednou v sobotu mi v ateliéru zazvonil telefon, byla to sekretářka Françoise Mitterranda. Předala mi ho. A Mitterrand mi řekl, že od přátel novinářů slyšel, že tam působím.

Pak vás navštívil a spřátelili jste se?

Tehdy konceptuální umění devastovalo pařížskou školu, do které patřil Pablo Picasso nebo André Derain. Mitterrand jako mladý muž chodil před válkou do galerií a viděl tam jejich obrazy. A nové muzeum Centre Pompidou bylo určeno pro konceptuální umění, především z Ameriky, šlo o autory, jako byli Andy Warhol nebo Jackson Pollock. Podle některých kritiků byla už francouzská škola passé. Ale může být Picasso passé? A když Mitterrand viděl, co dělám, korespondovalo to s jeho vizí předválečných galerií. Hned při první návštěvě si vybral obrazy, které jsem mu potom přivezl do Elysejského paláce.

To je hodně mimořádná a nezvyklá věc. Souhlasíte?

Je možné mít na celou věc vyhraněně politický pohled, ale z mé strany to tak nebylo – byl jsem malíř, o kterého měl svrchovaný vůdce národa zájem. Přišel za mnou jako za malířem a sochařem, ne pro mé politické názory.

Pak jste se potkávali pravidelně?

Začal chodit do mého ateliéru v roce 1983 a trvalo to až do doby, než zvolili jeho nástupce Jacquese Chiraca. Celých 14 let jsme byli v kontaktu. Byl velmi věrný.

Během té doby jste pro něho vytvořil různá díla. Můžete některá přiblížit?

Udělal jsem například návrh sochy Sluneční bárka, která se vztahuje k Egyptu. Na bárce stojí eféb. Měla být původně určena pro Elysejský palác, ale chtěli po mně, abych ji zmenšil. Ale kdybych ji zmenšoval, stal by se z eféba trpaslík. Řekl jsem, že ji nemůžu zmenšovat. Proto je umístěná v zahradě prezidentského zámku Rambouillet.

Proč jste si vybral egyptský námět?

Egypt mám nesmírně rád, přirostl mi k srdci. Jezdíval jsem tam, ale ne jako turista, měl jsem tam kamaráda. Bez Egypta by nebyli Řekové ani Římané, je to univerzální kultura. François Mitterrand to se mnou sdílel.

Můžete zmínit ještě jiné dílo pro prezidenta?

Vytvořil jsem pro Elysejský palác například sochu Antropomorfní architektura, ale François Mitterrand mezitím zemřel. Takže socha je pořád ve slévárně Fondation de Coubertin, hned vedle fantastického zámku Coubertinů. Vznikla tam nadace pojmenovaná po zakladateli novodobých olympijských her. Tato skvělá francouzská slévárna odlila všechny sochy Augusta Rodina a Antoine Bourdella. Aby to mohla dělat, musela být na vysoké úrovni.

Měly vaše zlínské kořeny ve funkcionalismu nějaký vliv na vaši tvorbu?

Se svými kořeny jsem neměl tolik problémů ve Francii, jako spíš v Praze. V době, kdy jsem přišel studovat akademii, tam pojímali umění jako historismus, podobně jako Myslbek. Já jsem měl ale funkcionalismus Zlína tak hluboce pod kůží, že jsem to dělal s konotací svého původu. I proto jsem vplul do pražského informelu bezproblémověji, nedělal jsem archaismy. Ve Francii jsem se pak vracel ke klasické malbě.

Takže Zlín máte v sobě neustále?

Zlín je pro mě vždycky pozitivní. Zejména když vidím zlínské budovy, tu fantastickou úroveň architektury Gahury a dalších. Pařížské muzeum Centre Pompidou tvoří spousta trubek, které jsou nějak smontované, bez jakékoli velikosti, která se naopak promítá do architektury Zlína. Když se podíváte na Karfíkův mrakodrap a Gahurův památník, tak to má noblesu, kdežto Centre Pompidou má vulgárnost.