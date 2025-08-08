Osm zraněných po vážné nehodě, silnice mezi Zlínem a Luhačovicemi je zavřená

  9:18
Osm zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři zranění jsou vážná. Silnice II/490 je v místě havárie uzavřená, na místě přistával i vrtulník letecké záchranné služby. Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou.
Srážka osobního auta a dodávky 8. srpna 2025 u Kaňovic na Zlínsku si vyžádala osm zraněných, z toho tři vážně. (srpen 2025) | foto: Policie ČR

„Dodávka se střetla s osobním automobilem. Všechny osoby, které byly jak v dodávce, tak v osobním autě, což bylo osm zúčastněných, jsou zraněné. Z toho třikrát je zranění vážné. Jednu nezletilou osobu převážel vrtulník,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.

Srážka osobního auta a dodávky 8. srpna 2025 u Kaňovic na Zlínsku si vyžádala osm zraněných, z toho tři vážně. (srpen 2025)
Srážka osobního auta a dodávky 8. srpna 2025 u Kaňovic na Zlínsku si vyžádala osm zraněných, z toho tři vážně. (srpen 2025)
Kvůli přistání vrtulníku a vyšetřování příčin nehody zůstává silnice, kterou řidiči využívají k cestám mezi Zlínem a Luhačovicemi na Zlínsku a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku, neprůjezdná. Místo nehody mohou motoristé objet například přes Ludkovice a Březůvky na Zlínsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Osm zraněných po vážné nehodě, silnice mezi Zlínem a Luhačovicemi je zavřená

