„Dodávka se střetla s osobním automobilem. Všechny osoby, které byly jak v dodávce, tak v osobním autě, což bylo osm zúčastněných, jsou zraněné. Z toho třikrát je zranění vážné. Jednu nezletilou osobu převážel vrtulník,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Kvůli přistání vrtulníku a vyšetřování příčin nehody zůstává silnice, kterou řidiči využívají k cestám mezi Zlínem a Luhačovicemi na Zlínsku a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku, neprůjezdná. Místo nehody mohou motoristé objet například přes Ludkovice a Březůvky na Zlínsku.
