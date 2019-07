Řidič neohlásil, že srazil cyklistu, pak měl pozitivní test na drogy

Velká část centra Zlína bude ve čtvrtek skoro celý den bez pitné vody. Dotkne se to několika tisíc lidí, firem a...

Šéfa své družky minul střelec o pár centimetrů, dostal dvanáct let

Na dvanáct let do vězení poslal olomoucký krajský soud Martina Havelku ze Vsetínska, který z ulice vystřelil do...