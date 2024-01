Omluvil se a je výborný ministr, míní o Jurečkovi lidovci ve Zlínském kraji

Vražedná střelba v Praze Sledovat další díly na iDNES.tv

Jurečkova budoucnost se řeší kvůli tomu, že po tragické střelbě v Praze neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu a mlžil ve svých prvních reakcích na jeho konání.

„Pan Jurečka odvedl na ministerstvu práce a sociálních věcí obrovské penzum práce a nemyslím si, že je špatný ministr. Na druhou stranu s tím večírkem se jednalo o obrovskou chybu. Pan ministr se za to však omluvil. To by mělo stačit,“ uvedl předseda poslaneckého klubu, člen předsednictva KDU-ČSL a zlínský zastupitel Aleš Dufek.

„Omluvil se za to, že v první fázi nevyhodnotil situaci nejlépe, za mě by odstupovat neměl. Je to místopředseda vlády, mohlo by to mít další následky,“ dodal senátor a krajský i městský zastupitel ze Starého Města Josef Bazala.

Lidovci argumentují nejčastěji tím, že Jurečka sice udělal chybu, ovšem jako ministr funguje dobře. Hovoří také o jeho mimořádné pracovitosti. „Vím, jaké množství práce má rozdělané. Kdyby tam teď došel nový člověk, tak by to velmi výrazným způsobem ohrozilo programové prohlášení vlády,“ domnívá se Dufek.

„Když porovnám míru rizika, že se mu bude neustále předhazovat jeden večírek, s tím, že by došlo k ohrožení jeho projektů, tak druhá varianta by byla pro vládu horší. Nešlo zase o tak osudovou chybu,“ doplnil.

„Když vidím jeho pracovní nasazení, tak jestli se dopustil nějakého pochybení, mám pro něho svým způsobem pochopení,“ podotkl Bazala, podle něhož Jurečka zvládá povinnosti předsedy KDU-ČSL i ministra.

Podpora politika mezi spolustraníky je značná, ačkoliv ze zjištění MF DNES vyplývá, že jeho podřízení mu měli říci o střelbě už po 16. hodině, on však nejdříve tvrdil, že o ní do 19 hodin nevěděl.

A v kauze jsou i další nejasnosti. „Asi dotazy nevyhodnotil nejlépe. Ale kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde,“ řekl Bazala. Podle něho vedení strany probíralo důsledky Jurečkova možného odchodu z vlády i toho, když v ní zůstane. Předsednictvo KDU-ČSL svému šéfovi vyjádřilo podporu.

„Vedení strany bude Mariana Jurečku podporovat v setrvání na postu ministra. Rezort řídí dobře,“ nepochybuje jeho náměstkyně, místopředsedkyně KDU-ČSL, krajská zastupitelka a bývala senátorka za Kroměřížsko Šárka Jelínková. „Jako ministr práce a sociálních věcí neváhal naplnit to, co znamená sociální dialog v praxi,“ uvedla na sociálních sítích.

Jurečku nechválí jenom lidovecký senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek, zároveň ho ale ani nekritizuje. Kauzu totiž příliš nesleduje. „Kvůli starostem, které mám ve městě s vlakovým nádražím i jinými věcmi, jsem se k tomu nedostal a vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Ať se vyjádří jiní,“ vzkázal stručně Čunek.