Hlavní hvězdou Masters of Rock budou Judas Priest se speciálním pódiem

Když chodil na gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm, jeho spolužák přinesl do školy maďarský magnetofon a na něm poslouchali písničky Judas Priest.

„Psala se osmdesátá léta a nikdy by mě tehdy nenapadlo, že je někdy uvidím naživo,“ říká Jiří Daron, ředitel agentury Pragokoncert. „A teď jsme dokonce dospěli k tomu, že pro festival Masters of Rock chystáme jejich koncert k padesáti rokům na hudební scéně,“ dodal.

Právě britská heavymetalová legenda totiž bude hlavní hvězdou už 18. ročníku vizovické přehlídky tvrdé rockové hudby. Uskuteční se od 9. do 12. července 2020 v tamějším areálu Likérky Rudolf Jelínek.

Pro Judas Priest to bude vizovická premiéra. „V posledních deseti letech jsme se o ně každoročně snažili, ale nikdy neměli volný termín na turné v době, kdy se koná Masters of Rock. Teď to konečně vyšlo,“ líčí Daron, který má pro koncerty podobných rockových a metalových velikánů slabost.

„Fanouškům už jsme představili legendární skupiny jako Twisted Sister, Motörhead nebo Def Leppard a teď přibude další velké jméno, které psalo hudební historii,“ těší se.

Vystoupení Judas Priest bude navíc výjimečné. Zpěvák Rob Halford označuje výroční koncertní šňůru Judas Priest za „milník v historii kapely“.

„Poslední týdny a měsíce horečnatě pracuji na tom, aby tato naše show byla skutečně něco výjimečného a něco, na co fanoušci nikdy nezapomenou. Ponoříme se hluboko do naší historie a zahrajeme písničky, které jsme ještě nikdy naživo nehráli,“ naznačil Halford.

Součástí pódia budou i motory

Judas Priest zahrají v sobotu večer a kvůli jejich vystoupení čeká návštěvníky Masters of Rock velká novinka. Kapela má totiž připravenou monstrózní produkci a potřebovala pro ni technické podmínky, která ale stávající pódium nemohlo splnit.

Organizátoři proto přivezou z Německa speciální ocelové pódium, které má na šířku 36 a na výšku 16 metrů. V jeho vybavení nechybí ani motory, díky nimž se nad pódiem mohou vznášet různé prvky dokreslující atmosféru.

„Tato mohutná ocelová stage bude představovat mimořádné vizuální vylepšení festivalu. Bude daleko větší, vyšší a po obou stranách ji budou lemovat obří LED stěny,“ upozornil Daron.

„Jde o opravdu špičkové pódium, na kterém mohou hrávat i kapely jako AC/DC nebo Rammstein,“ dodal.

Pořízení pódia vyjde na tři miliony korun a je další položkou ve festivalovém rozpočtu, který je nejvyšší v historii Masters.

„Důvodem je i fakt, že dříve jsme měli jednoho headlinera, tentokrát ale přijedou dvě opravdu velké stadionové kapely. Rozpočet na skupiny je rekordní a navýšily se také náklady na techniku. Tyto skutečnosti se promítly také do zvýšení ceny vstupenky. Podle mě však festival bude určitě vyprodaný,“ věří Daron.

Jména řady dalších potvrzených kapel se fandové dozvědí v sobotu, kdy se ve zlínské Hale Datart koná Winter Masters of Rock.

Zimní variace vizovického festivalu přiveze skupiny jako jsou Powerwolf, Moonspell, Gloryhammer, Insomnium a další, vstupenky však již jsou vyprodány.

Lidé si tam zároveň budou moci koupit vstupenky na příští ročník Masters of Rock za zaváděcí cenu 1 900 korun. Do prodeje půjde také festivalové DVD Masters of Rock 2019. Téměř šestihodinový záznam na dvou discích obsahuje 13 rozhovorů a 35 písní.