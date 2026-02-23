Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Během února vypíše město pro Jižní Svahy urbanistickou soutěž a vítězný návrh ukáže, jaké budovy by tam měly vyrůst. Tento krok se v případě Březnické už odehrál a radnice teď bude v investorské soutěži hledat developera, který postaví deset velkých budov. Vypíše ji v březnu.
Jisté je, že v obou zástavbách půjde o mix funkcí, od bytů po služby. A budou mít významný dopad na širší okolí. „Březnické říkáme nové centrum Zlína a na Jižních Svazích to bude nové srdce sídliště,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti majetek i územní rozvoj města.
Plocha po torzu je prázdná deset let, provizorně na ní stojí parkoviště a discgolfové hřiště. Soutěž na její zástavbu bude dvojkolová, přičemž první kolo bude anonymní, druhé už ne.
Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení
Nejlepší návrh vybere odborná porota, v níž budou zástupci radnice i renomovaní architekti z jiných měst. Výsledek se veřejnost dozví v červnu.
„Měla by tam vzniknout veřejná prostranství, občanská vybavenost, sportovní plochy, i byty, domov pro seniory či mateřská škola. Multifunkční náplň má vytvořit nové centrum Jižních Svahů,“ přiblížil Brada
„Jižní Svahy by měly mít své centrum s veřejnými službami, sportovišti, kulturním a společenským zázemím,“ souhlasí opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).
Bude na Jižních Svazích nová hala?
Konkrétně může jít o restaurace, obchody, kadeřnictví a podobně. Podle zadání soutěže by se tady hodil víceúčelový společensko-kulturní sál či sociální služby, jako například denní stacionář pro děti a mladistvé.
Ve hře je rovněž výstavba haly pro velké míčové sporty. Podle primátora Jiřího Korce (ANO) ve Zlíně takové scházejí. „Nabízí se tak otázka, zda by alespoň jedna taková hala mohla na té ploše fungovat. Což by nebylo možné, kdyby nedaleko nevzniklo právě nové kulturní a společenské centrum,“ sdělil primátor.
Naráží na fakt, že téměř v sousedství na místě bývalého Šmoulího města má příští rok vyrůst objekt Nový Čech, který bude mít pestrou u náplň. Nabídne kavárny, restaurace, galerie, ateliéry, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino.
Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů
Proto město zadání soutěže s ohledem na tento fakt upravilo. Urbanistický návrh má být zpracovaný tak, aby se dal uskutečňovat po etapách.
„Když tam bude vymezené území pro výstavbu domova pro seniory, tak bychom měli mít možnost ho vyčlenit, aby se zrychlil průběh realizace,“ naznačil Brada.
Magistrát pak může plochu nabídnout soukromému investorovi. Ponechat by si mohl veřejná prostranství nebo část bytů, kterých je ve Zlíně nedostatek.
Pod zimním stadionem vznikne nová čtvrť
Na pozemcích pod sportovní halou má vyrůst nová městská čtvrť s deseti sedmipatrovými domy. Budou v nich byty, ve spodních částech obchody a kavárny, případně občanská vybavenost pro sousední čtvrť Letná. Jeden by měl být obsazený kancelářemi. Možnou variantou jsou i vysokoškolské koleje.
To vše podle plánů Zlína postaví soukromý investor. Bude se přitom muset držet návrhu, který vzešel z urbanistické soutěže vypsané před šesti lety.
Jedna z budov měla původně sloužit pro muzeum veteránů nedávno zesnulého podnikatele Ladislava Samohýla, nakonec z toho však sešlo.
Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora
Zlínský kraj chtěl tři budovy postavit sám a umístit v nich technologické a inovační centrum, případně vysokoškolské koleje, ale také on od toho odstoupil.
Jeden objekt postaví radnice. Půjde o parkovací dům s kapacitou téměř 500 míst, v němž bude i tréninková sportovní hala. Ta bude propojená se současnou Halou Datart, která stojí nad ní. Použijí se na to peníze z prodeje pozemků.
„Investor bude zavázaný k tomu, aby v daném čase celou výstavbu zrealizoval. Může to být třeba pět let,“ poznamenal Brada. „Město za to dostane finanční prostředky, které převede do parkovacího domu a sportovní haly. Investor bude mít za povinnost zaplatit veřejná prostranství a další věci,“ dodal.
Největší výstavba za posledních čtyřicet let
Ve Zlíně se tak velká zástavba za posledních čtyřicet let neodehrála. I proto město očekává velký zájem developerských společností například z Prahy i Brna.
„Snažili jsme se investorům předat informace, aby byl zájem co největší a získali jsme adekvátní peníze,“ řekl Brada. Výsledky soutěže by měly být známé v červnu.
Modrá značka na mapě označuje rozvojovou plochu na Jižních Svazích, červená budoucí novou čtvrť pod sportovní halou.
