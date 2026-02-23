Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Milan Libiger
  15:46
Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a prostory pod sportovní halou u Březnické ulice jsou rozlehlé a jedny z mála ve Zlíně, které stojí v atraktivní lokalitě a ještě nejsou zastavěné.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či administrativními budovami. | foto: Vizualizace: AXXI

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
14 fotografií

Během února vypíše město pro Jižní Svahy urbanistickou soutěž a vítězný návrh ukáže, jaké budovy by tam měly vyrůst. Tento krok se v případě Březnické už odehrál a radnice teď bude v investorské soutěži hledat developera, který postaví deset velkých budov. Vypíše ji v březnu.

Jisté je, že v obou zástavbách půjde o mix funkcí, od bytů po služby. A budou mít významný dopad na širší okolí. „Březnické říkáme nové centrum Zlína a na Jižních Svazích to bude nové srdce sídliště,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti majetek i územní rozvoj města.

Plocha po torzu je prázdná deset let, provizorně na ní stojí parkoviště a discgolfové hřiště. Soutěž na její zástavbu bude dvojkolová, přičemž první kolo bude anonymní, druhé už ne.

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Nejlepší návrh vybere odborná porota, v níž budou zástupci radnice i renomovaní architekti z jiných měst. Výsledek se veřejnost dozví v červnu.

„Měla by tam vzniknout veřejná prostranství, občanská vybavenost, sportovní plochy, i byty, domov pro seniory či mateřská škola. Multifunkční náplň má vytvořit nové centrum Jižních Svahů,“ přiblížil Brada

„Jižní Svahy by měly mít své centrum s veřejnými službami, sportovišti, kulturním a společenským zázemím,“ souhlasí opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Bude na Jižních Svazích nová hala?

Konkrétně může jít o restaurace, obchody, kadeřnictví a podobně. Podle zadání soutěže by se tady hodil víceúčelový společensko-kulturní sál či sociální služby, jako například denní stacionář pro děti a mladistvé.

Ve hře je rovněž výstavba haly pro velké míčové sporty. Podle primátora Jiřího Korce (ANO) ve Zlíně takové scházejí. „Nabízí se tak otázka, zda by alespoň jedna taková hala mohla na té ploše fungovat. Což by nebylo možné, kdyby nedaleko nevzniklo právě nové kulturní a společenské centrum,“ sdělil primátor.

Naráží na fakt, že téměř v sousedství na místě bývalého Šmoulího města má příští rok vyrůst objekt Nový Čech, který bude mít pestrou u náplň. Nabídne kavárny, restaurace, galerie, ateliéry, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino.

Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Proto město zadání soutěže s ohledem na tento fakt upravilo. Urbanistický návrh má být zpracovaný tak, aby se dal uskutečňovat po etapách.

„Když tam bude vymezené území pro výstavbu domova pro seniory, tak bychom měli mít možnost ho vyčlenit, aby se zrychlil průběh realizace,“ naznačil Brada.

Magistrát pak může plochu nabídnout soukromému investorovi. Ponechat by si mohl veřejná prostranství nebo část bytů, kterých je ve Zlíně nedostatek.

Pod zimním stadionem vznikne nová čtvrť

Na pozemcích pod sportovní halou má vyrůst nová městská čtvrť s deseti sedmipatrovými domy. Budou v nich byty, ve spodních částech obchody a kavárny, případně občanská vybavenost pro sousední čtvrť Letná. Jeden by měl být obsazený kancelářemi. Možnou variantou jsou i vysokoškolské koleje.

To vše podle plánů Zlína postaví soukromý investor. Bude se přitom muset držet návrhu, který vzešel z urbanistické soutěže vypsané před šesti lety.

Jedna z budov měla původně sloužit pro muzeum veteránů nedávno zesnulého podnikatele Ladislava Samohýla, nakonec z toho však sešlo.

Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora

Zlínský kraj chtěl tři budovy postavit sám a umístit v nich technologické a inovační centrum, případně vysokoškolské koleje, ale také on od toho odstoupil.

Jeden objekt postaví radnice. Půjde o parkovací dům s kapacitou téměř 500 míst, v němž bude i tréninková sportovní hala. Ta bude propojená se současnou Halou Datart, která stojí nad ní. Použijí se na to peníze z prodeje pozemků.

„Investor bude zavázaný k tomu, aby v daném čase celou výstavbu zrealizoval. Může to být třeba pět let,“ poznamenal Brada. „Město za to dostane finanční prostředky, které převede do parkovacího domu a sportovní haly. Investor bude mít za povinnost zaplatit veřejná prostranství a další věci,“ dodal.

Největší výstavba za posledních čtyřicet let

Ve Zlíně se tak velká zástavba za posledních čtyřicet let neodehrála. I proto město očekává velký zájem developerských společností například z Prahy i Brna.

„Snažili jsme se investorům předat informace, aby byl zájem co největší a získali jsme adekvátní peníze,“ řekl Brada. Výsledky soutěže by měly být známé v červnu.

Modrá značka na mapě označuje rozvojovou plochu na Jižních Svazích, červená budoucí novou čtvrť pod sportovní halou.

Modrá značka na mapě označuje rozvojovou plochu na Jižních Svazích, červená budoucí novou čtvrť pod sportovní halou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a...

23. února 2026  15:46

Školní týmy proti sobě nasadily roboty z lega, kraj turnajem láká děti k technice

Osm dětských týmů se utkalo v Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže...

Byly to nervy a napětí, ale chtělo to taky pořádný kus šikovnosti a vědomostí. Osm dětských týmů se v neděli utkalo v nově zrekonstruované Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže First Lego...

23. února 2026  12:45

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

23. února 2026  11:55

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s...

23. února 2026  9:19

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Skuhravý kritizoval i chválil. Umím vyhrát i špinavě, ale netěší mě to, přiznal

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Když jde o hru, je pedant. Chce, aby jeho tým fanoušky fotbalem bavil. V zápase s Pardubicemi ale trenér Slovácka Roman Skuhravý upřednostnil výsledek před uměleckým dojmem. „Zlepšuji se. Musím se...

22. února 2026  10:45

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, předchůdce knihovny

Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století...

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, který byl předchůdcem dnešní Krajské knihovny Františka Bartoše. Ustavující schůze se konala v prvním patře hostince U Anděla v únoru 1886....

22. února 2026

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru města Vsetín chce ve školách nainstalovat uzamykatelné skříňky, do kterých by žáci telefony...

22. února 2026  9:04

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži zdobí výstava rozkvetlých kamélií

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce...

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce znovu zdobí rozkvetlé kamélie. Desítky rostlin původem z Asie si zájemci prohlédnou na tradiční výstavě, která je k...

21. února 2026

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.