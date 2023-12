Podnikatelé chtějí zachránit Šmoulí město ve Zlíně, navrhli jeho proměnu

Magistrát v lokalitě vlastní pozemky, zatímco podnikatelé objekty, které se jim nechce opouštět. Řada z nich tam totiž už delší dobu podniká.

Zástupci města při společném setkání před pár týdny navrhli, že provozovatele nechají na místě minimálně do konce příštího roku s tím, ať se k tomuto návrhu vyjádří. Souhlasili s ním ale pouze dva, většina podporuje záchranu Šmoulího města. Vedení radnice proto zvažuje, že jim vypoví nájemní smlouvy a budou muset objekty do tří měsíců v rámci výpovědní lhůty opustit.

„Předpokládám, že na jednání městské rady v pondělí 18. prosince schválíme všem výpovědi,“ vzkázal primátor Jiří Korec. „Řekli jsme jim své stanovisko, oni mají zase své stanovisko. Vnímám, že mají vizualizace a mohou se přihlásit do chystané investorské soutěže.“

Zástupci spolku Šmoulí město Zlín na radnici poslali místo souhlasu vizualizace nové podoby lokality i petici za to, aby se stávající objekty nebouraly a podnikatelé si je mohli opravit. Architektonická studie počítá s tím, že by budovy vypadaly nověji a všechny by dostaly jednotný estetický ráz. Oranžová barva fasád má odkazovat k okolní zástavbě.

„V předloženém konceptu je barevné schéma uplatněné na sídlišti Jižní Svahy, jež vychází z tradičního materiálového řešení zlínské architektury,“ přiblížil předseda spolku Šmoulí město Zlín Tomáš Pantlík. „V zadání k vyhotovení studie jsou zahrnuty prvky nabíjecích stanic pro elektrokola a elektrokoloběžky, herní prvky pro děti, lavičky a zóny odpočinku.“

Nebourat, opravíme to, hlásají podnikatelé

Nově by se řešily zpevněné plochy, veřejné osvětlení, městský mobiliář i zeleň, což by podle Pantlíka mělo být v režii města, které pozemky vlastní. Úpravy objektů by si zaplatili podnikatelé, pokud by dostali dlouhodobé nájemní smlouvy s městem, o což usilují.

Spolek, v němž je podle Pantlíka osmnáct podnikatelů z dvaceti, kteří ve Šmoulím městě působí, chce dosáhnout toho, aby se jejich návrhem zabývala městská rada i zastupitelstvo. „Zastupitelstvo by mělo rozhodnout o tom, jestli nám dají třeba desetiletou smlouvu výměnou za to, že z našich peněz dojde k revitalizaci,“ navrhl Pantlík. „Mělo by rozhodnout o dodatku k současné nájemní smlouvě.“

Podle něho dvě třetiny podnikatelů souhlasí s tímto způsobem řešení. „Třeba na to budou mít zástupci jiných stran odlišný názor,“ věří Pantlík. „Říkáme: Nebourejte to a nechte nás to opravit.“

Primátor Korec i jeho náměstek Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci a s provozovateli také jednal, jsou členy hnutí ANO. „Návrh provozovatelů by musel podat někdo ze zastupitelů, anebo bychom se na tom museli dohodnout v koalici,“ zmínil Brada.

„Ale nepředpokládám to, protože jsme hluboce přesvědčení o tom, že investorská soutěž má proběhnout, aby vyhrál ten nejlepší,“ dodal s tím, že město vypisuje soutěže i na další zlínské lokality.

Je možné, že věc skončí u soudu

Město s podnikateli jednalo během listopadu a přislíbilo jim, že do konce příštího roku mohou na místě dál působit. A možná i déle, pokud by investorská soutěž nepřinesla nový návrh na využití. Vypsat ji chce příští rok na jaře a přihlásit se do ní mohou se svým návrhem také podnikatelé ze Šmoulího města.

Pokud by provozovatelé odmítali místo opustit, mohlo by se to dostat až k soudu. „Pokud by došlo na soud, bude to docela jednoznačná záležitost,“ naznačil Brada. „Může to být procedurální zdržení, ale neměl by s tím být problém. Nikdy jsme to ale nechtěli.“

Pantlík zase říká, že nechce s městem bojovat, ale nabízet mu další varianty řešení.

Šmoulí město tvoří přízemní provozovny na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, jsou tam hlavně restaurace a bary. Jde o pozůstatek 90. let minulého století, který nevypadá zvenku příliš útulně. Město chce, aby místo vypadalo lépe a vzniklo tam komunitně-kulturní centrum.

„V zadání soutěže bude konkrétnější náplň, ale komunitní centrum stavíme v každé místní části,“ upozornil Korec. „Lidé se tam scházejí, můžou se tam konat akce. A pokud bude investor chtít něco vydělat, tak tam bude muset mít nájemníky, něco, z čeho bude mít příjem.“ Takže by tam nakonec mohly být i služby jako dnes.