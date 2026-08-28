Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ze Zlína do Brna za necelou hodinu a půl. Autobusy pojedou nově po D49

Milan Libiger
  15:28
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Autobusové nádraží ve Zlíně (květen 2026)
Autobusové nádraží ve Zlíně (květen 2026)
Autobusové nádraží ve Zlíně (květen 2026)
Trolejbus Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (2023)
5 fotografií
S koncem prázdnin se mění jízdní řády linkových autobusů i městské hromadné dopravy ve městech Zlínského kraje. Od neděle 30. srpna začnou jezdit linkové autobusy ze Zlína do Trenčína. Bude to čtyřikrát denně, z osmi spojů většina přímo, dva s přestupem v Uherském Brodě.

Od stejného data se změní trasa linky ze Zlína do Kroměříže a Brna, díky čemuž bude rychlejší. Mezi Zlínem a Hulínem pojede nově po dálnici D49, nikoliv přes Otrokovice po dálnici D55, čímž se jízdní doba zkrátí o pět minut.

„Nejrychlejší spoje tak urazí trasu ze Zlína do Brna za 1 hodinu 25 minut. Mezi Zlínem a Kroměříží se cesta nejrychlejšího spoje zkrátí na 25 minut,“ uvedl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Richtar.

Změny v Holešově i Vsetíně

Ve Zlíně tak autobusy změní druhé místo, kde lze nastupovat. Dosud to bylo na křižovatce v Malenovicích, nově budou zastavovat na Vysoké mezi na okraji centra směrem na Vršavu a Kostelec. Změna se týká i majitelů krajské karty Zetka, kteří si pro cestu tímto spojem už nemusejí pořídit jízdné na šest zón, stačí jim jen na pět.

Dálnice odvedla dopravu z obcí u Zlína. Klidně už přejdeme cestu, chválí si lidé

Další novinkou je, že v Holešově začne jezdit autobusová linka číslo 254 Bořenovice–Holešov–Žopy, která vznikne sloučením dvou dosavadních linek. Díky své trase propojí celý Holešov, nově obslouží například polikliniku a ulici 6. května.

Ve Vsetíně se v neděli otevře nový dopravní terminál a změní se koncept celé MHD. Vzniknou některé nové linky, vybrané stávající budou přetrasovány a linky také dostanou nová čísla. Zastávky budou nově v obou směrech na Nádražní ulici a zastávka Sychrov se přesune před sídliště. Novinkou bude zavedení zastávek na znamení po vzoru příměstských linek.

Nová linka MHD ve Zlíně

Od úterý 1. září začnou platit nové jízdní řády také v MHD ve Zlíně. Největší změnou je zavedení trolejbusové trasy 15 na Mladcovou místo dosavadní autobusové linky 31, která bude zkrácena na točnu Antonínova. Dopravní podnik tak reagoval na podněty cestujících.

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

„Linka 15 bude jezdit z Lesní čtvrti a zčásti nahradí trolejbusovou linku 13. Na tuto linku budou nasazovány nové pořízené trolejbusy SOR,“ přiblížil vedoucí dispečer dopravního podniku Jan Tesař. „V rámci změny jízdních řádů na těchto linkách se v návaznosti na oběhy vozidel posunuly odjezdy v řádech několika minut,“ doplnil.

Další novinkou je na linkách 3, 13 a 15 směr Lesní čtvrť zřízení nové zastávky s názvem Pod Vodojemem. Nachází se v kopci v polovině ulice Slovenská. Mírně se posunují také odjezdy linek 51 a 52 v Malenovicích a nočních spojů linky N ze zastávky Otrokovice, Štěrkoviště.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přerušili demolici. Architekti řeší, jak zachovat zbytek vyhořelé zlínské budovy

Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....

Demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně byla dočasně přerušena. Firma Cream, která ji vlastní, teď spolu se známými architekty a umělci řeší, jak zachovat...

Chodec zemřel po střetu s autem, k účasti na nehodě se přihlásil starosta Luhačovic

Starosta Luhačovic Marian Ležák (únor 2025)

Senior zemřel po střetu s osobním automobilem na přechodu pro chodce v Luhačovicích na Zlínsku. Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne. K účasti na nehodě se přihlásil starosta města Marian Ležák....

Kurýr vymyslel trik, jak se zadarmo luxusně oblékat. Podvod s balíky odhalila váha

Zbytky zásilek, které kurýr vracel jako nevyzvednuté.

Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriózní případ svérázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak poloprázdné vracel...

Staronový vítěz spořádal 193 knedlíků. Soutěž se konala při festivalu Trnkobraní

Hulínská firma HaKne připravuje knedlíky pro tradiční soutěž jedlíků na...

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků, které je spojené s vizovickým hudebním festivalem Trnkobraní, začíná být poněkud fádní. Alespoň pokud jde o jejího vítěze. Letos se jím totiž už posedmé v řadě...

Spojem jezdí přes hranici jen tři pasažéři, přesto kraj dopravu hájí. A vyjede další linka

Vsetín vybudoval za vlakovým nádražím v lokalitě Na Lapači nové komunikace,...

Regionální vlaky z Horní Lidče do slovenského Púchova začaly jezdit před koncem roku 2024. Zlínský a Trenčínský kraj chtěly zlepšit přeshraniční veřejnou dopravu. Kvůli výluce na trati nahradily od...

Ze Zlína do Brna za necelou hodinu a půl. Autobusy pojedou nově po D49

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

S koncem prázdnin se mění jízdní řády linkových autobusů i městské hromadné dopravy ve městech Zlínského kraje. Od neděle 30. srpna začnou jezdit linkové autobusy ze Zlína do Trenčína. Bude to...

28. srpna 2026  15:28

Ukradený skútr zloděj maskoval jednoduchou fintou, doplatil však na neopatrnost

Částečně přetřenou značkou se zloděj skútru zaparkovaného v Holešově u...

Všímaví policisté ve svém volném čase odhalili zloděje motocyklu, který zmizel majiteli ze Zlína. Přestože se pachatel snažil upravit vzhled registrační značky, po necelém týdnu si podezřelého skútru...

28. srpna 2026  15:07

Zakázka na přestavbu Velkého kina finišuje, strop je 630 milionů

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Obří zakázka na přestavbu památkově chráněného Velkého kina ve Zlíně jde do finále. Firmy mohou podávat nabídky do středy 2. září. Vedení města chce o týden později schválit výsledky na jednání rady....

28. srpna 2026  12:27

Bídný start, ale? Trenérská změna není téma, říká zlínský sportovní manažer

Sportovní ředitel zlínských fotbalistů Pavel Hoftych na předsezonní tiskové...

Čtvrteční dopolední trénink sledoval i s výkonným ředitelem klubu Zdeňkem Grygerou. Podle sportovního manažera zlínských prvoligových fotbalistů Pavla Hoftycha je to standardní věc, a ne reakce na...

28. srpna 2026  12:22

Obří roztoč, želvuška a bakterie. Modely mikroorganismů obsadily náměstí

Obří svítící modely mikroorganismů na akci na Velkém náměstí v Kroměříži....

Jsou ukryté v matracích, kobercích, kapkách vody nebo tlustém střevě. Mikroorganismy, které jsou lidským okem neviditelné, mohli zblízka detailně prostudovat návštěvníci čtvrteční prázdninové akce na...

28. srpna 2026  11:01

Trampolíny, kolotoč i mlžítko. Zlín má první centrální hřiště pro děti

V ulici Sokolská ve Zlíně je otevřené první centrální hřiště. Je určeno pro...

Město Zlín otevřelo centrální dětské hřiště za 40 milionů korun. Jmenuje se Sportovně-rekreační areál Zlín - Vysoká mez. Na ploše přes tři tisíce metrů čtverečních je tam řada atrakcí pro děti do 12...

27. srpna 2026  15:51

Malota, Myslivna a Fotografie. Jak se měnil vizuální styl Zlína a Gottwaldova

Krajská galerie ve Zlíně hostí výstavu Z—G—Z: Vývoj vizuální komunikace ve...

Proměnu nápisů, vývěsních štítů, neonů, plakátů nebo log podniků a živnostníků ve Zlíně zmapoval grafický designér Pavel Coufalík. Zkoumal jejich vývoj v období prvorepublikového Zlína,...

27. srpna 2026  12:12

Do roku 2035 bude hotovo, říká o čtvrti v Březnické ředitel developerské firmy

Do roku 2035 bude hotovo, říká o Březnické ředitel developerské firmy Trikaya...

Společnost Trikaya si chce do svých referencí přidat další výrazný zápis, jímž má být vznik nové čtvrti v centru Zlína u Březnické ulice. Uspěla v soutěži, kterou město vypsalo, když nabídla za...

27. srpna 2026  9:14

Festival WiFič přiveze do Bílovic příběh o otrávené Bečvě i Cirk La Putyka

V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La...

Firma Egoé, která vyrábí městský mobiliář, venkovní nábytek, vestavby do aut nebo mobilní domky, otevře své prostory veřejnosti. V areálu firmy v Bílovicích na Uherskohradišťsku se od 28. do 29....

26. srpna 2026  17:27

Z torza baťovské budovy může být most mezi minulostí a budoucností, míní architekti

Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat....

Architekti a památkáři, se kterými firma Cream spolupracuje na revitalizaci celého baťovského areálu, chtějí zachovat fragment ohořelého torza výškové budovy tak, aby nadále zapadal do původního...

26. srpna 2026  16:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výnosy ze žní snížilo nebývalé sucho, zemědělci čekali ještě horší výsledky

ilustrační snímek

Když bývaly velmi dobré roky, sklidili zemědělci v úrodných částech Zlínského kraje až 10 tun obilí z hektaru pole. Letos to bylo kolem 8 tun, někde i méně. Důvodem bylo především velké sucho, které...

26. srpna 2026  13:22

Silničáři uzavřou příjezd k nemocnici. Proměna nábřeží přijde za dva roky

Silničáři opraví 150 metrů rozbité cesty u hlavního vjezdu do areálu Baťovy...

Příjezd k Baťově nemocnici bude ve čtvrtek a pátek omezený. Silničáři tam na 150 metrech vymění poškozený asfaltový povrch v úseku od křižovatky u mostu na ulici Zálešná XII po bývalý nemocniční...

26. srpna 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.