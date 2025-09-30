Na lince 7 bude večerní spoj na Jižní Svahy s odjezdem ve 22.36 nově jezdit o dvě minuty později kvůli přestupu cestujících z linky N, která přijíždí v tento čas z Otrokovic.
Na lince N přibude nad ránem jeden spoj. Dopravce také upraví odjezdy spojů z Jižních Svahů i spojů odjíždějících z otrokovického nádraží směr Zlín.
Garantované přestupní vazby mezi linkami N na zastávce Školní a Náměstí Míru jsou nově označeny v zastávkovém jízdním řádu symbolem s poznámkou přestup mezi linkami N.
Noční linky MHD ve Zlíně změnily označení. Nahradil je samostatný spoj N
Na lince 31 jsou upraveny především večerní spoje z centra města do okrajové místní části Jaroslavice. „Změnou taky prošly ranní spoje, kdy jsme vyhověli dlouhodobé připomínce obyvatel Jaroslavic a upravili jsme spoj s odjezdem v 7.40, který bude nově odjíždět v 7.25 tak, aby stihl odvézt školáky do škol a pracující do jejich zaměstnání,“ uvedl mluvčí DSZO Zdeněk Dvořák.
U linky 32 přidal dopravní podnik nová spojení z lokality Maják do centra města, která místním lidem doposud chyběla.
Ve zlínské MHD platí už 40 procent cestujících elektronicky. Zájem roste
„Dále byly upraveny ranní odjezdy tří školních spojů z Kudlova na základě domluvy se spádovou školou na Školní ulici tak, aby se interval mezi jednotlivými spoji prodloužil z deseti na 15 minut,“ doplnil mluvčí.
Děti tak budou, po dohodě s vedením školy, stíhat začátky vyučování.
Upravené jízdní řády budou platit do konce srpna příštího roku.