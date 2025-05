Vlčnovem po roce opět projela Jízda králů. Vedl ji malý František Dacík

Stejně jako ostatní byla Tomo svědkem dne, na který do smrti nezapomene hlavně jeden malý chlapec. Jedenáctiletý František Dacík z Nivnické ulice se na rok stal vlčnovským králem a čekaly ho všechny pocty a povinnosti, které k tomu patří.

Po nedělní slavnostní ranní mši se král se svou družinou vydal na obecní úřad, kde novému králi vzdal hold starosta Petr Kašpařík. Byl to silný okamžik, slzám dojetí se neubránil král, jeho máma ani starosta. „Bylo to těžké, spousta příprav a povinností. Jsem teď i trochu nervózní, ale i tak se moc těším a užívám si to,“ líčil malý František předtím, než se vydal domů obléknout si podle tradice ženské šaty.

V uzavřené místnosti, kam nikdo cizí nesmí, oblékli mladého krále do dívčího kroje a pak vyšel ze dveří rodinného domu, kde na něj čekala družina a pestrobarevně vyzdobený bělouš. Máma Marie mu vložila nezbytnou růži do úst, aby nemohl promluvit a prozradit se. František musel nasednout na koně, který byl ale kvůli spoustě lidí kolem neklidný a trochu se vzpouzel.

Nakonec se vše podařilo a královská družina mohla za doprovodu vykřikujících „legrútů“ vyrazit na samotnou Jízdu králů. Trasa vedla z jednoho konce obce na druhý a zase zpátky. Vydržet pět hodin v sedle, navíc oblečený v ženském kroji, není vůbec nic jednoduchého a chce to pořádný trénink.

„Není to stres. Hodně jsme se na to dopředu připravili a teď si to můžeme užít. Týden příprav byl hodně náročný, ale máme perfektní tým a díky tomu všechno klape,“ řekl tatínek krále Marek Dacík.

Kralování se dědí z otce na syna

Sám jel v čele průvodu jako král v roce 1996 a dědeček jeho manželky Josef Moštěk zase v roce 1950. „Když si kluci vybrali našeho Františka, nebylo co řešit. Samozřejmě jsme s ženou souhlasili. Je to obrovský zážitek na celý život, na tento den nikdy nezapomenete,“ zdůraznil otec.

Všechno dění s úsměvem sledoval i další František, jen o rok mladší a s příjmením Janča. Sám si roli krále užil před rokem. „Byl to dobrý pocit. Ale jsem rád, že už je to za mnou a mohli jsme to předat dalšímu králi. Ať si to užije celá královská rodina, tak, jako my,“ vzkázal.

Jeho táta Martin byl zase králem v roce 1993 a starší bratr Zdeněk v roce 2022. Ve Vlčnově zkrátka jízdou žijí všichni. „U nás rok nezačíná lednem, ale Jízdou králů. Počítáme každý rok od jedné Jízdy králů po tu následující,“ smál se Martin Janča.

Mezi davy přihlížejících bylo možné zaslechnout nejrůznější jazyky. Annie Mudd přijela z americké Oklahomy s tátou, maminkou, manželem i malou dcerkou. „Pozvala nás rodinná kamarádka, která pochází z Moravy. Moc si to užíváme. Účastnili jsme se i korunovace krále v sobotu večer a byla to úžasná podívaná,“ řekla.

Návštěvníky přilákala láska k tradicím

Ve Spojených státech se pravidelně účastní krajanských akcí, protože její otec měl českou matku. „V Oklahomě sice pořádáme český festival s kroji, zpěvem a tancem, ale Jízda králů, to je něco úplně jiného. Vůbec se to nedá srovnávat,“ dodala nadšeně.

Kamil Gyuricsek to tak daleko neměl, přijel ze Zlína. Do Vlčnova ho táhnou rodinné kořeny. „Pocházím odsud, ale už jako malý jsem se přestěhoval do Zlína, tehdy ještě Gottwaldova. Proto jsem se ani nikdy nemohl stát králem,“ podotkl Gyuricsek.

Vlčnov i tak zůstal jeho druhým domovem. „Mám tady babičku i maminku na hřbitově, mám tady spoustu přátel, zpívám ve zdejším pěveckém sboru a už patnáct let jsem členem programové rady Jízdy králů,“ dodal podnikatel a milovník slováckého folkloru, který oblečený v tradičním vlčnovském kroji pomáhal organizoval celou nedělní akci.