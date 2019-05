Jízda drží Vlčnov pospolu, říká otec krále o tradici zapsané v UNESCO

Oblékání vlčnovského krále do dívčího kroje, ve kterém objede vesnici, býval dříve ryze osobní rituál. Dochází k němu jen jednou za život. V minulosti se odehrával za zavřenými dveřmi, mezi čtyřma očima matky a syna.

Dnes už se koná před zraky stovek lidí a namířenými reflektory i kamerami vždy v sobotu, tedy den před samotnou Jízdou králů. O intimitě tak už nemůže být řeč. Přesto se ji v malé obci na Slovácku daří na pódium přenést, což ukázal i sobotní pořad nazvaný Předávání vlády králů.

„Jsem hrozně nervozní, už to začíná nabírat na obrátkách. Celý den jsem běhala, zařizovala, organizovala. Chtěla jsem holkám pomáhat s chystáním, ale nešlo to,“ líčila trochu omluvně v sobotu večer Irena Chaloupková.

Role královské rodiny je spojená s velkou zodpovědností za udržení několik staletí trvající tradice, která je navíc zapsaná na seznamu UNESCO. Chaloupkovým začala už koncem loňského roku, kdy svolili, že svého syna dají „za krála“.

David se veřejnosti poprvé představil v lednu na krojovaném plese a pak začal maraton povinností. Vyrazil s legrúty, což je družina osmnáctiletých chlapců, na velikonoční obchůzku za družicemi, pomáhal jim i s květnovým stavěním máje. Absolvoval spoustu zkoušek na veřejná vystoupení, nacvičoval tanec, trénoval jízdu na koni.

Rodiče oblékli kroj poprvé až v dospělosti

Celá rodina zase chystala občerstvení, včetně přibližně 1 500 vlčnovských vdolečků, či zajišťovala výrobu krepových růží na zdobení koně. A také se musela smířit s tím, že se na několik měsíců stala středem mediální pozornosti.

„Je to trochu chaos, ale chceme si to užít a zároveň naplnit to, co se od nás očekává. Z mého pohledu to má smysl, protože jízda drží Vlčnov pospolu. Proto se odtud lidi moc nestěhují,“ poznamenal královský otec Petr Chaloupka.

Sám pochází z Rychnova nad Kněžnou a paradoxně to byl on, kdo přivedl rodinu k folkloru, i když k němu na začátku vztah neměl. „U nás se dodržoval maximálně fašank, ale jinak nic. Dechovka ani cimbál mi nic neříkaly,“ prozradil.

Manželka Irena je rodačka z Vlčnova, ale byla na tom podobně. „Rodiče nás vedli spíš ke sportu, ne k folkloru. Jízdu si pamatuji ještě za socialismu, kdy sem jezdily zájezdy a bývalo tady strašně moc lidí. A když mi bylo osmnáct, tak se do slavností děvčata ještě nezapojovala,“ vybavuje si.

Jak vypadala předloňská Jízda králů ve Vlčnově:

Kroj poprvé oblékla až v době, kdy se její manžel připojil k místnímu mužskému sboru a začal vystupovat na veřejnosti.

„Do té doby jsem měl kamarády hlavně mezi fotbalisty. Pak jsem ve sboru poznal i chlapy o generaci starší a úplně mne to pohltilo,“ líčí Petr Chaloupka.

Zařadil se mezi ně i při sobotním vystoupení a poté sledoval, jak se David na pódiu při dojemném obřadu mění v nového krále se vším všudy. Jak vyžaduje stará vlčnovská tradice, maminka ho oblékla do dívčího kroje, končící král Martin Darek Franta mu předal královskou korunu a jedna z družic vložila do úst bílou papírovou růži.

Královští rodiče měli v tu chvíli za sebou další důležitý den – a před sebou ten nejdůležitější. Do postele se dostali po půlnoci a v neděli ráno vstávali před šestou hodinou na slavnostní bohoslužbu.

Dopoledne sice poprchalo, a deště se každá královská rodina obává, nakonec však počasí vyšlo a David v dívčím kroji a na nastrojeném koni kolem poledne vyjel do ulice Vlčnova. Spolu s družinou legrútů projel obcí a sklidil obrovský potlesk.

„Nakonec byl tento den pro nás méně vyčerpávající než ty tři dny předtím, které byly na chystání a organizaci velmi náročné,“ oddychla si v neděli odpoledne Irena Chaloupková. „Už se těším na to podvečerní posezení s rodinou a bez starostí,“ dodala.