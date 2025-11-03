Co postaví v Malenovicích? Na podobě zlínské čtvrti se má podílet i Jiřičná

Milan Libiger
  9:22
Světoznámá architektka Eva Jiřičná zanechala v podobě Zlína nesmazatelnou stopu. Navrhla Kongresové a univerzitní centrum či další budovu zdejší univerzity. Na tom, jak bude město vypadat, se má brzy podílet opět, i když jenom nepřímo. Přislíbila účast v hodnoticí komisi, která bude vybírat nejlepší návrh v urbanisticko-architektonické soutěži, kterou kraj vypíše na zástavbu volných ploch ve Zlíně-Malenovicích.
Jde o pozemky, na nichž bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) hodlal postavit novou nemocnici. Současné vedení kraje v čele s ANO tam plánuje zástavbu s více funkcemi od bydlení až po sport. I na pohledu zlínské rodačky Evy Jiřičné bude záležet, co přesně v Malenovicích vyroste.

„Představili jsme jí náš záměr a líbil se jí. Velmi si vážíme toho, že nám s ohledem na její pracovní vytížení nabídla svoji účast v hodnotící komisi,“ nastínil ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil (ANO). „Paní Jiřičná má pro Zlín cit a stále je velkým pojmem. Celé to bude mít i díky ní větší přesah,“ věří.

V komisi by měli zasednout i další odborníci nejen z České republiky, ale možná i ze zahraničí. Kraj chce záměr konzultovat také s laickou veřejností.

Sál, který Jiřičná navrhla, nese její jméno. Jsem dojatá, řekla zlínská rodačka

Původně uvažoval o tom, že by soutěž na zástavbu konce Malenovic vypsal letos, ale zdržel se na majetkoprávních vztazích k pozemkům. Až je bude mít všechny smluvně zajištěné, soutěž vypíše, což by mělo být příští rok.

„Myslím si, že v prvním čtvrtletí roku 2026 bychom ji mohli připravit a vyhlásit,“ doufá Vychytil. „Odborníci by měli v soutěži navrhnout, co by bylo v této lokalitě ideální i v návaznosti na dopravu, rozvoj města a propojení Zlína a Otrokovic. Obě města by to mělo zcelit,“ nastínil.

Byty, sportoviště nebo také kampus

Ve výsledku očekává výškovou prosklenou zástavbu, kolem níž by byly menší budovy. To však ukáže až soutěž, která určí konkrétní skladbu objektů, jejich uspořádání a napojení na infrastrukturu. Kraj potřebuje i změnu územního plánu, aby tam mohly vyrůst výškové budovy.

Studie řekne, co vyroste v Malenovicích. Ve hře jsou byty, sportoviště i služby

V Malenovicích by mohla vzniknout multifunkční čtvrť, kde by byly byty, sportoviště, komerce, služby, kulturní i sportovní zařízení, případně vysokoškolský kampus.

Podle vedení kraje je škoda využít kolem 15 hektarů pozemků jen pro jeden účel, jako by to bylo v případě nemocnice, ale zástavba by měla mít alespoň tři funkce a sloužit lidem napříč generacemi.

Ideálně by se mělo začít stavět do pěti let

Když všechno půjde dobře, mohlo by se podle Vychytila začít stavět do pěti let. Náklady odhadl na deset miliard korun. Záležet bude na navržených stavbách, jak budou velké a jak využité. Kraj téměř určitě investorem všeho nebude, protože by na to neměl finanční prostředky.

„Kraj by měl připravit území, vyhlásit soutěž a najít investory, kteří jsou ve výstavbě rychlejší a efektivnější,“ naznačil Vychytil.

Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora

Zlínský kraj zástavbu Malenovic připravuje s rozvojovou společností ZRIA, kterou založil. Předseda představenstva Mojmír Novák nechtěl v této chvíli plány příliš komentovat.

„Předpokládáme, že během jarních měsíců budeme mít k dispozici více relevantních informací, které nám umožní představit konkrétnější podobu dalšího postupu,“ sdělil.

Projekt má nabídnout pracovní místa s nadprůměrnou mzdou a lákat investory a talentované lidi i ze zahraničí. Má rovněž přispět k tomu, aby se Zlínský kraj přestal vylidňovat.

Bývalý hejtman Čunek, který je dnes opozičním zastupitelem, s plány krajské koalice spokojený není. „Jsou to kroky špatným směrem, navíc provázené neustálými odklady. Pořád tvrdím, že území je příliš cenné a že tam má být a jednou také bude nová nemocnice,“ řekl Čunek.

Jméno Evy Jiřičné nese sál v Kongresovém centru

Co postaví v Malenovicích? Na podobě zlínské čtvrti se má podílet i Jiřičná

Zlín získal stavební povolení, ale na dostavbu radnice nemá dost peněz

Pokud by šla příprava hladce, uvažovalo město Zlín, že by letos začalo s dostavbou radnice. Přesněji řečeno, že by z velké části zbouralo sousední budovu číslo popisné 10 a na jejím místě postavilo...

30. října 2025  15:49

Provokovali nás, bránili jsme se, tvrdí Ukrajinci souzení za tragickou rvačku

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začal projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý Slovák. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a...

30. října 2025  8:37,  aktualizováno  14:19

