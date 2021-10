Politická kariéra exnáměstka Sukopa končí, odešel z radnice i z ANO

Sukop naopak vyklízí politické kolbiště. Začátkem října rezignoval na post zlínského městského zastupitele a není už ani předsedou finančního výboru.

„Je to další logický krok toho, jak se z osobních důvodů stahuji z veřejného života. Je to mé dlouhodobé rozhodnutí. Nemohlo to dopadnout jinak, než že skončím taky v městském zastupitelstvu,“ uvedl Sukop, který blíže své důvody vysvětlovat nebude.

V zastupitelstvu i ve vedení finančního výboru ho nahradí Miriam Chmelová Holbová, která byla na jedenáctém místě kandidátky ANO v komunálních volbách.



„Měl zkušenosti z byznysu i z politiky, odváděl dobrou práci, proto mě jeho odchod mrzí. Ale je to jen jeho rozhodnutí a má na ně plné právo,“ reagoval zlínský primátor Jiří Korec z ANO.

Sukop skončil už také jako řadový člen ANO, v němž několik let působil. A odstoupil i z pozice člena krajského finančního výboru. Jeho politická kariéra tak zřejmě skončila.

„Je to škoda, protože odvedl hodně dobré práce. Stahuje se z veřejného života, aby ulevil svému tělu a mohl se věnovat věcem, které mu přinášejí více radostí než starostí. Potřebuje šetřit své zdraví,“ řekl šéf zlínské buňky ANO Marek Novák.

Sukop působil ve vedení krajského úřadu v letech 2016–20 v éře hejtmana Jiřího Čunka. Byl hlavním oponentem jeho plánu na stavbu nové krajské nemocnice a způsobu posílení veřejné dopravy. Sukop opakoval, že pokud se tyto velké investice za miliardy korun budou dělat ve stejnou dobu, jsou pro ekonomiku kraje rizikem.

Čunek ale jeho názor nebral v potaz a přípravu špitálu prosadil. Situace se změnila až po loňských volbách, kdy kraj začal řídit Holiš a ANO. Plány na novou nemocnici tím skončily.