Koncerty jsou droga, lidé budou natěšení, očekává šéf metalového festivalu

„Věděl jsem, že jsou jen dvě varianty: buď bude festival v normálním termínu letos v létě, nebo jej budeme muset přeložit na příští rok i s kapelami,“ říká Daron.

Jak jste postupoval?

Zpočátku jsem si myslel, že situace tak vážná nebude, ale když se to začalo rozjíždět v Itálii, Španělsku a jinde, stal se z toho globální problém. Proto jsme rozjeli jednání se skupinami a podařilo se nám přes devadesát procent z nich potvrdit i pro příští rok. A ty zbylé mají také chuť přijet, záleží na tom, jak naplánují evropské turné pro příští léto.

Bylo pro vás klíčové mít i pro příští rok hlavní hvězdy, jako jsou Judas Priest, Nightwish nebo Amon Amarth?

Letos máme nejsilnější soupisku v historii Masters of Rock, chtěl jsem ji za každou cenu udržet. I termín festivalu jsme vybírali podle toho, kdy mohou přijet Judas Priest. Už teď víme, že budou opět hrát v sobotu večer. Kvůli nim i pro příští rok počítáme s novým a daleko větším pódiem, které patří mezi světovou špičku. Pořád mám také v hlavě myšlenku, že přihodíme ještě jednu větší kapelu, která fanoušky potěší.

Metalfest, který pořádáte v červnu v Plzni, jste pro rok 2021 rozšířili ze tří dnů na čtyři a přidali další skupiny. Neuvažujete o podobném kroku i pro Masters of Rock?

Ne. Čtyři dny jsou poměrně dlouhá doba a fyzické síly během nich ubývají nám i fanouškům. (úsměv) Pro Metalfest 2021 jsem navíc měl už teď potvrzené kapely. S interprety, kteří už byli s předstihem naplánovaní pro další ročník Masters of Rock, počítám také. Vystoupí však na nově vzniklém festivalu, který budeme příští rok v létě pořádat v jiném městě v Česku.

Kolik ještě zbývá volných vstupenek na Masters of Rock?

Festival se blíží k vyprodání, v prodeji je ještě kolem tří tisíc vstupenek. Potěšilo mě, že se na nás skoro nikdo neobrátil s žádostí o vrácení peněz. Nyní už platí vládní opatření, že vstupenka platí pro příští rok. Pokud to někomu nevyhovuje, tak od prodejního místa, kde zakoupil vstupenku, dostane voucher, jenž lze uplatnit na jiné kulturní akce. Lidé ale vědí, že Masters of Rock bude příští rok vyprodaný, a lístky si drží. Festival mají rádi a chtějí jej podpořit, za což jim patří náš velký dík.

Masters of Rock Plánovaný 18. ročník hudebního festivalu Masters od Rock ve Vizovicích se měl konat letos v polovině července, pořadatelé jej ale kvůli pandemii koronaviru přesunuli na nový termín od 8. do 11. července 2021. Vystoupí kapely Judas Priest, Nightwish, Amon Amarth, Sepultura, Heaven Shall Burn, Testament, Lordi, Lacuna Coil, Gotthard, Oomph!, Beast in Black, Alestorm, Kataklysm, Orden Ogan, Death Angel, Pink Cream 69 a další. Přehlídku rockové a metalové muziky každoročně navštěvuje kolem 25 tisíc fanoušků. Vstupenky jsou v prodeji už od loňska, festival se blížil k vyprodání. Zakoupené lístky zůstanou v platnosti také pro příští rok.

Přesunutí přehlídky je špatná zpráva i pro řadu firem a lidí, kteří jsou na ni navázaní. Jak se s tím vyrovnávají?

Podle našich odhadů utratí návštěvníci Masters of Rock v regionu minimálně 70 milionů korun, což je významná částka. Jsou ubytovaní v hotelech po celém kraji, jezdí na výlety do Luhačovic, zoo ve Zlíně i jinam. Užívají si tady dovolenou, která pro ně mnohdy začíná už několik dnů před startem festivalu. Přímo ve Vizovicích je řada spolků a organizací, které z Masters doslova žijí, zmínit můžu fotbalisty nebo dobrovolné hasiče. Vydělají během něj tolik peněz, že jim to zabezpečí celoroční fungování. Platíme i nájmy firmám, jako je Rudolf Jelínek nebo Unico Modular. A to vůbec nemluvím o společnostech, které pro nás pracují, jako jsou bezpečnostní agentura BSB, firma Toi Toi nebo T Servis, což je dodavatel osvětlení a ozvučení. Jejich zaměstnanci nemají bez koncertů žádnou práci.

Jak aktuální koronavirová krize proměnila rockový a metalový byznys?

Přijde mi, že všichni začali víc držet pohromadě. S kapelami, agenty, manažery nebo dalšími promotéry jsme na jedné lodi a musíme vydržet, než se současná bouře přežene. Skupiny se k překládání termínů stavějí vstřícně, pořadatelé festivalů u nás i v zahraničí pořádají videokonference a ladí společný postup.

Před časem jste uvedl, že prozatímní propad příjmů agentury Pragokoncert, která Masters of Rock pořádá, je deset milionů korun. Na čem konkrétně tratíte?

Mzdy zaměstnanců, nájmy, leasingy, zálohy umělcům, utracené peníze v reklamě… Navíc prodej vstupenek na akce se úplně zastavil a až teď, po přeložení na nové termíny, se velmi pomalu rozbíhá. Pro promotéry je přitom pořádání festivalů ekonomicky nosná a klíčová činnost. Máme pětadvacet zaměstnanců a přes rok dáváme práci na dohodu více než 350 lidem. Nechceme postupovat jako některé podniky v branži ve světě, které okamžitě propustily čtyři pětiny lidí. Pomáhá nám vládní program Covid, díky němu můžeme zaměstnanost držet. Je třeba si však uvědomit, že naše činnost je jednou z nejvíce zasaženou oblastí podnikání vůbec. A ještě několik měsíců ji nebudeme smět dělat. Doufáme, že alespoň tento způsob podpory nám ještě pro nadcházející měsíce bude vládou zachován.

Jaké další konkrétní kroky či opatření ze strany státu byste jako podnikatel přivítal?

Například i snížení DPH u vstupenek z 15 na 10 procent a také konec praktik, kdy festivaly či kulturní akce musejí platit jakési „výpalné“ v podobě městských poplatků za to, že někde pořádají akci. Jak už jsem říkal, zábavní průmysl patří mezi ty, které současná situace postihla drasticky. Nemůžeme stále pořádat koncerty, ale chceme udržet lidi. Situace se jednou změní a virus bude pryč. Do té doby však musíme nějak přežít.

Jak fungují kapely, které zastupujete? Pro mnohé to musí být velmi složité období.

Zmíním příklad české metalové legendy Citron. Loni na podzim a v zimě záměrně vynechala živé koncerty, aby byli fanoušci natěšení na další rok. Na jaře stihl Citron odehrát dvě ze třinácti vystoupení jarního turné a udeřil koronavirus. Skupina poté přišla i o 36 koncertů, které měly následovat v létě na festivalech. Právě festivaly jsou přitom pro všechny české interprety finančně nejdůležitější. Vydělají díky nim na svoje živobytí pro zbytek roku. Jenže Citron vystoupí od října 2019 do září 2020 jen dvakrát a více živých koncertů už možná ani nepřidá. Muzikanti patří mezi OSVČ, takže jsou teď odkázáni na pomoc státu.

A skupiny v zahraničí?

Záleží na tom, odkud jsou. Řada států je v otázce podpory a snahy o nastartování ekonomiky daleko rychlejší a velkorysejší. Většina menších a středně velkých kapel ale letošní výpadek také pocítí. Nebavíme se ovšem o extralize typu Judas Priest, Nightwish, Kiss a další, pro ně ztráta jedné sezony zřejmě tolik neznamená.

Mnozí fanoušci se nemohou dočkat, až jim uvolněná opatření či vynález vakcíny umožní opět vyrazit na koncert. Čekáte, že se zájem o lístky zvedne?

Odhadují to všichni v branži. Lidé budou natěšení, živá vystoupení nejde nahradit streamováním nebo sledováním DVD. U toho chybí ten zážitek, kdy se sejde parta kamarádů, dají pivo, povykládají a podívají se na svoji oblíbenou kapelu. Koncerty dodávají lidem energii, naplňují je a pomáhají jim v těžkých chvílích vypnout. V dobrém slova smyslu je to droga. Ale vždy platí, že nikdo nepůjde na koncert na úkor svého zdraví a s obavou, že by mohl skončit v nemocnici. Proto si nedokážu představit koncert nebo festival, kde by byli lidé s rouškami. Je to o svobodě a možnosti si něco užít. Musíme teď všichni přát vědcům, aby se jim podařilo co nejdříve vytvořit vakcínu a celý svět se vrátil do normálu. Sám se na to hrozně moc těším.