Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Petr Fojtík
  16:38
Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v neštěstí. Lano, po kterém ručkoval, se s ním utrhlo a známý politik dopadl ze čtyř metrů tvrdě na zem. Podle svých slov vyvázl jen s odřeným obličejem a zřejmě nalomeným žebrem.

„Místo činu není Kolín, ale Vsetín. Tady mi prasklo lano a tady moje maličkost přistála. Všechno je v pořádku, důchodci v téměř 67 letech mohou dělat výškové práce,“ líčí Čunek na videu prostřednictvím svých sociálních sítí.

Je na něm vidět místo dopadu a ve sněhu otisk politikova těla. Nehoda se stala ve čtvrtek, kdy se pustil do odklízení bílé peřiny ze střechy. „Dělám to poměrně často. No, tentokrát to bylo mírně dramatičtější,“ popisoval bývalý místopředseda druhé vlády Mirka Topolánka a někdejší ministr pro místní rozvoj.

„Náš Létající Čestmír ze Vsetína,“ komentovala Čunkův pád na jeho facebookovém profilu Eva Gajdošíková.

Lidovec Čunek se těší na Babišovu vládu. Odejdou ti, kteří škodili naší zemi, tvrdí

„Mám menší odřeninu na obličeji a zřejmě nalomené žebro, s tím se ale stejně nedá nic dělat, takže nehodlám zbytečně zatěžovat náš zdravotní systém a bolest při dýchání holt budu muset zvládnout. Za měsíc mám 67 let. V tomto středním věku přece nebudu do nemocnice chodit kvůli každé maličkosti,“ odmítl Čunek lékařské ošetření.

Jinak to ovšem vidí komentující v reakcích. „Jsem rád, že to takto relativně dobře dopadlo! Nicméně ta kontrola u lékaře úplná zbytečnost není. Aby tam nebylo nějaké vnitřní zranění,“ radí mu například Jiří Smetánka.

„Skoro v 70 letech lozit někde po výškách? Zbláznil jste se? Vsetín vás potřebuje. Dám vám srdíčko, protože je super, že jste to přežil,“ oddechla si Veronika Hnátková.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

Zlínský podnikatel a prodejce několika automobilových značek Ladislav Samohýl...

Celý svůj život věnoval automobilům zlínský podnikatel Ladislav Samohýl, který v sobotu náhle zemřel ve věku nedožitých 71 let. Novější vozy prodával, starší sbíral. A rád v nich také jezdil. Vždy...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

Vymysleli jste si případ, křičel na soudkyni muž viněný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v pondělí začala projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně. Obžalovaný Daniel...

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

16. ledna 2026  16:38

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

16. ledna 2026  15:09

Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami

Nové „chytré“ auto s kamerami bude jezdit po Zlíně a kontrolovat, jestli mají...

Mírné zvýšení cen parkovného zavedla od letošního ledna radnice ve Zlíně. Další novinkou je, že technické služby používají speciální auto, které pomocí kamer kontroluje řidiče, jestli zaplatili....

16. ledna 2026  12:27

Výuka lyžování je hit. Lyžařské školy mají plno, instruktoři ale scházejí

Děti se pod dozorem lektorů učí lyžovat na sjezdovce ve Zlíně. (leden 2026)

Je krátce před osmou ráno a lyžařský svah kousek od centra Zlína se teprve probouzí. Michal Spiegl má ale lyžáky nazuté už dávno. „Na kopci jsem kolikrát od rána do večera, klidně celý týden v kuse,“...

16. ledna 2026  8:41

Vize je mít v příštích volbách 29 procent, říká kandidát na místopředsedu ODS

Premium
Štěpán Slovák z ODS usedne do Sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům...

Jeho politická kariéra nabrala rychlý spád. Ještě na podzim byl sedmadvacetiletý Štěpán Slovák politickým nováčkem z Luhačovic, pak se však díky preferenčním hlasům dostal do Sněmovny. Tento týden v...

15. ledna 2026  16:03

Radnice v kraji chystají rekordní investice. V plánu jsou i nákladné stavby

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.

Bude mít dvě ledové plochy, hlediště pro 500 diváků, moderní zázemí a jeho součástí bude i ubytovna pro 80 lidí. Nový zimní stadion se v Uherském Hradišti staví už od loňského července a vznikne na...

15. ledna 2026  13:09

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

15. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  10:56

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  10:59,  aktualizováno  15:21

Trať ze Vsetína na Slovensko uzavře oprava, místo vlaků pojedou autobusy

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Nejvýraznější změnou ve vlakové a autobusové dopravě ve Zlínském kraji bude letos výluka na železniční trati ze Vsetína do Horní Lidče a dál ke slovenské hranici. Potrvá od 16. února do 12. prosince....

14. ledna 2026  14:48

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

14. ledna 2026  13:49

Česko se na Euru spoléhá na zuberské střední spojky. Jak je vidí jejich trenér

Lukáš Mořkovský se snaží protlačit ke střele přes Quentina Colmana.

Do reprezentace házenkářů dodávali dlouho hlavně křídla. Na mistrovství Evropy, které začíná ve čtvrtek v Norsku, však nejede ani jedno se zuberskými kořeny. Zato všechny tři střední spojky – Lukáš...

14. ledna 2026  12:47

Zlínští volejbalisté získali klid před extraligovou bouří. Udrží Bartoše?

Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu.

Tohle vítězství jim bodlo. Přišlo po sérii čtyř nezdarů. Volejbalisté Fatry Zlín porazili Beskydy i potřetí v sezoně, navíc v hale přímého konkurenta v boji o předkolo extraligového play off, a...

14. ledna 2026  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.