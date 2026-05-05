Čunek se hodlá stát popáté starostou Vsetína. Letos ho chce ANO z čela sesadit

Milan Libiger
  9:17
Před čtyřmi lety byl až na posledním místě kandidátky, ale lidé ho vykroužkovali na první pozici lidovců. A Jiří Čunek se po komunálních volbách stal starostou Vsetína. Od roku 1998 už počtvrté. Nyní bude kandidovat opět. A jako lídr, který má za cíl zvítězit a obhájit křeslo starosty.
Happening proti zákazu školní akce před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří Čunek. (červen 2025) | foto: MAFRA

Happening proti zákazu školní akce před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří Čunek. (červen 2025) | foto: MAFRA

„Zatím to vypadá tak, že budu lídr kandidátky,“ potvrdil Jiří Čunek. Jako důvod uvádí rozpracované projekty zejména ve sportovní oblasti, ať už jde o investice do areálu na Ohradě, nebo zimního stadionu.

„Je to, jako když někdo rozestaví dům a někdo jiný ho má dokončit,“ zmínil Čunek. „Jsem tyto věci schopen dělat rychleji než někdo jiný, kdo přijde na radnici a bude o tom čtyři roky přemítat. Chci kandidovat proto, aby se město nezastavilo,“ doplnil.

V roce 2022 volby ve městě vyhrálo ANO, povolební vyjednávání však přivedla Čunka do kanceláře starosty. Teď už však Babišovo hnutí ustoupit nehodlá.

„Budeme usilovat o to, abychom měli starostu, pokud to volební výsledek dovolí,“ sdělil místostarosta Vsetína Pavel Bartoň z ANO. „Zatím sestavujeme kandidátku. Máme ji ještě probírat na místním, oblastním a krajském sněmu, což by se mělo stát do konce května,“ odhadl.

Lídři do komunálních voleb ve Zlíně? ODS stále hledá, jiné strany mají jasno

Je si vědom, že pro ANO to bude výzva. „Čunek je silný kandidát. Nedovolím si predikovat, jak volby dopadnou,“ podotkl Bartoň.

Leccos lze odvodit z volebních výsledků před čtyřmi lety. Tehdy ve Vsetíně vyhrálo ANO s 20 procenty, lidovci dostali 17 procent. Bartoň porazil Čunka i v preferenčních hlasech (2 196 ku 2 020).

ANO už má starosty ve Zlíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Otrokovicích či Holešově. A hodlá mít další. „Určitě budeme chtít nejen obhájit, ale i posílit své pozice, protože s námi spolupracuje spousta šikovných lidí,“ zdůraznil hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš.

Bude starostou lídr ANO Bartoň?

„Doufám, že Jiří Čunek bude lídrem na Vsetíně, protože musíme vůči ANO stavět co nejsilnější kandidáty,“ reagoval regionální předseda lidovců Aleš Dufek.

„Jde o to, jestli lidé volili zdejší ANO, nebo Andreje Babiše. Pokud si neuvědomí, že Babiš nemůže řídit každou vesnici, může se stát cokoliv,“ připustil Čunek.

Současně to podle něho ukazuje fakt, že KDU-ČSL slábne. A to celostátně, kde by se podle aktuálních průzkumů nedostalo přes pět procent.

Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

„Jde o to přesvědčit lidi, že strany v obcích a městech nesouvisí s celostátní politikou,“ domnívá se Čunek. „Lidé se bohužel méně orientují podle toho, koho znají a vidí před sebou, ale spíše podle toho, kdo je jim sympatický v Praze. Musíme počítat s tím, že to může dopadnout i jinak, přestože k tomu není objektivní důvod.“

Čunek zatím nechce říci, jestli by působil v městské radě, pokud by byl starosta z hnutí ANO. „Zatím jsem to vždycky udělal tak, že jsem lidem nezavazel,“ naznačil.

Inspekce stopla vypouštění rybníku, chrání vzácné obojživelníky. Žabinec, říká Čunek

Současně připomněl, že v roce 2010 vyhrál volby, ale starostou se nestal, protože podmínky, za jakých by měl v čele města působit, považoval podle svých slov za nepřijatelné.

Bartoň jako minulý lídr ANO se stal loni na podzim poslancem, ale může být jedničkou i komunální kandidátky. A pak také třeba starostou.

„Je to jedna z variant. Technicky a právně to skloubit jde, ale jestli to tak bude, zatím nevím,“ sdělil Bartoň s tím, že se ANO musí nejdříve dohodnout na složení kandidátní listiny.

Podle něj vyhrát nestačí, protože před čtyřmi lety se stal starostou Čunek. Tehdy k tomu Čunek řekl, že nešlo o politikaření, ale o snahu složit funkční koalici. Bartoň zase hovořil o kompromisu.

Jedna mrtvá, druhá vážně zraněná. Vyjížďka dvou dívek skončila tragicky

Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna 2026 u Uherského...

Osmnáctiletá spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli večer u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. V autě cestovaly dvě mladé ženy. Dvacetiletá řidička vozu utrpěla vážné...

„Mysleli jsme si, že je to tornádo." Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit...

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém...

Údajné napadení žáka učitelem vyšetřuje policie, někdo incident popisuje jinak

Střední odborné učiliště v Uherském Brodě hledá nového ředitele. (říjen 2025)

Na Středním odborném učilišti a Střední škole řemesel a chovatelství v Uherském Brodě podle informací údajného svědka došlo před několika dny k incidentu, který skončil zraněním jednoho z žáků. Podle...

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi...

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy....

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

4. května 2026  9:59,  aktualizováno  5. 5. 9:25

5. května 2026  9:17

Zlín hledá model, jak provozovat akvapark. Úvěr by se splácel ze vstupného

Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Pokud si chtějí rodiče s dětmi ze Zlína užít vodní radovánky s atrakcemi, musejí jezdit do Uherského Hradiště, Uherského Brodu nebo Valašského Meziříčí. To by se ale mohlo změnit. Otázka je, kdy....

4. května 2026  16:10

Říkal, že je doktor a pomůže nám, líčili svědkové v případu zneužití opilé nezletilé

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Za lékaře se podle svědků vydával sedmačtyřicetiletý muž, který čelí u krajského soudu ve Zlíně obvinění ze sexuálního útoku a pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky. Předseda senátu naznačil, že...

4. května 2026  13:43

Zuberský házenkář Mořkovský se vrací do Polska. A zase s českými bramborami

Lukáš Mořkovský v dresu Zubří

Déja vu jaké nechceš. Stejně jako před třemi lety odchází spojka české házenkářské reprezentace Lukáš Mořkovský (24) ze Zubří do Polska s bramborovou extraligovou medailí. „Pokaždé míříte na nejvyšší...

4. května 2026  11:40

V honbě za kariérou a penězi sloužili nacistům i komunistům, svědky umlčeli

Premium
Jaroslav Pospíšil je spoluautorem dvoudílné historické publikace V objetí...

Svému okolí se jevil jako pracovitý podnikatel, který přes těžkosti doby prosperuje. Vladimír Hájek během druhé světové války provozoval jednu ze tří drogerií ve Zlíně a byl známý jako elegantně...

3. května 2026

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

Obce na Zlínsku ochrání před povodní poldry. Potřebují však pozemky soukromníků

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

V roce 2024 zalila velká voda po vydatných deštích části Sazovic, Lechotic či Rackové hned dvakrát. Pro ně i další obce, které jsou sdruženy v Mikroregionu Žídelná, teď stát zpracoval studii, jak...

2. května 2026  10:26

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým" týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Je to ryzí muzikál, říká režisér divadelního představení S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo chystá událost sezony. Uvádí adaptaci známé filmové komedie S...

Nápad na divadelní ztvárnění filmu S tebou mě baví svět nosil v hlavě delší dobu. Režisér Radek Balaš se s ním nyní vrací do Slováckého divadla, kde bude mít hra v sobotu večer světovou premiéru. V...

1. května 2026  9:52

