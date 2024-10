Čunek chce být předsedou lidovců, ve svém kraji ale plnou podporu nemá

Když se na začátku října sešel krajský výbor lidovců ve Zlínském kraji, hlasoval mimo jiné o tom, jestli Jiřího Čunka podpoří jako kandidáta na předsedu strany. Tento návrh o jeden hlas neprošel.

Přesto zkušený vsetínský starosta a senátor Čunek bude na šéfa KDU-ČSL dnes na sjezdu strany v Olomouci kandidovat.

„Když se vám něco nelíbí, máte dvě možnosti: překousnout to, nebo se pokusit o změnu. KDU-ČSL jsem věnoval třicet let života a nehodlám se smířit s tím, že skončí v propadlišti dějin,“ napsal před pár dny na sociálních sítích, kde oznámil svoji kandidaturu.

MF DNES oslovila několik lidovců ve Zlínském kraji s otázkou, jestli Čunkovi dají v tajné volbě svůj hlas. Většina z nich otevřeně neřekla, koho bude volit, a ani nevyslovila přímou podporu Čunkovi. Současně ale naznačuje, že je třeba ve straně změna. Čunkovými protikandidáty jsou zatím stávající předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a bývalý předseda Marek Výborný. Nově se o pozici šéfa KDU-ČSL zajímají jihočeský poslanec Šimon Heller a předseda pražské organizace Tomáš Kaplan.

„Současné vedení má nějakou popularitu a je za ním kus práce, ale lidovci nejsou v poslední době ve společnosti dobře vnímaní. Každý soudný člen strany by měl stát o to, aby to šlo lépe,“ nepochybuje lidovecký senátor ze Starého Města Josef Bazala.

A zmiňuje nízké preference z posledních průzkumů, podle nichž by se strana nedostala přes pět procent. Současně ale neříká, že dá hlas Čunkovi.

„Moji úplnou podporu nemá, ale vítám to, že můžu posuzovat tři varianty. Ještě nemám jasno, koho budu volit,“ řekl Bazala, který proti Čunkovi kandidoval na pozici lídra do nedávných krajských voleb a prohrál s ním pouze o jeden hlas.

Vážím si ho, ale za předsedu jej nechci

I z toho vyplývá, že Čunek bezmeznou podporu lidovců v kraji nemá, i když je tady strana stále silná. V krajských volbách skončila druhá. Větší podporu má senátor na Vsetínsku, případně Zlínsku, menší na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Bývalá senátorka za Kroměříž Šárka Jelínková uvedla, že si Čunka váží.

„Ale na předsedu strany moji podporu nemá,“ uvedla. „Strana potřebuje člověka, který má nejen svoji vizi o budoucnosti strany, ale je i týmový hráč a umí lidi stmelovat,“ vysvětlila.

Naráží na skutečnost, že nejen někteří spolustraníci, ale i politici z jiných stran o Čunkovi říkají, že je sólový hráč, který si věci řeší po svém. Pokud by uspěl, mohl by to být jeho handicap v případě vyjednávání s ostatními stranami.

„V menší míře to tak být může, ale vysoká politika není na rozdíl od té regionální tak personifikovaná,“ poznamenal poslanec a krajský předseda KDU-ČSL Aleš Dufek.

„U pana Čunka přesně nevíte, na čem jste. Ale jestli získal přirozenou oblíbenost, tak o to více by na něho měli i naši partneři dát,“ myslí si Bazala.

Čunek napsal, že chce vrátit stranu zpět ke konzervativním, tradičním hodnotám, na nichž vznikla. Je kritikem koalice SPOLU, ačkoliv její další fungování kategoricky nevylučuje.

„Změna je potřeba, ale primárně ve sjednocení názorů, kam chce strana směřovat. Personální změny jsou pouze pozlátko pro veřejnost, důležitá je vnitřní změna,“ nastínil Dufek. „Své preference komentovat nechci, vyjádřím je až v rámci tajné volby,“ doplnil.

„Určitě se budu rozhodovat až na místě, protože může být kandidátů ještě více. Pana Čunka si velmi vážím, protože odvedl hodně práce a ukázal, že umí rozpoznat problémy a jít si za svými vizemi. Je jeden ze žhavých kandidátů,“ poznamenala lidovecká krajská zastupitelka Michaela Blahová ze Zlína.

Snažíme se vypadat jako Piráti, míní poslanec

Náměstek zlínského primátora Vojtěch Volf také preferuje změnu a říká, že nepodpoří Jurečku.

„Myslím si, že práci jako ministr dělá velice dobře, ale varianta, že je předseda strany a ministr, popřípadě místopředseda vlády, není dobrá a nemyslím si, že by měl pokračovat,“ naznačil Volf. „Jsem pro jakoukoliv větší změnu. Budu hlasovat podle dohody našeho krajského vedení,“ dodal.

„Je třeba změna, restart, upgrade, je třeba udělat cokoliv a přestat se plácat po ramenou,“ míní Pavel Botek z Ostrožské Nové Vsi, který dělal před lety Čunkovi jako hejtmanovi náměstka na kraji. „Je jeden z relevantních kandidátů, reprezentuje zkušenější a konzervativní křídlo,“ uvedl na jeho adresu, ale blíže se vyjadřovat nechtěl.

Naopak poslanec Ondřej Benešík ze Strání otevřeně říká, že Čunek má jeho podporu.

„Neříkám kategoricky, že Jiří Čunek na věčné časy a nikdy jinak, ale je potřeba změna a on by mohl být tou změnou,“ domnívá se. „Důležité je také to, že se vyjádřil, že neboří koalici SPOLU. Není to dogma, že bychom neměli být v koalici. On je praktik a chápe, že i v Praze máme voliče, které štveme, protože se snažíme vypadat jako lidovečtí Piráti nebo staňáci, a nejsme čitelní,“ pokračoval Benešík.

Podle něho Čunek čitelný je, navíc také autentický kandidát bez kompromisů, který však umí uzavírat dohody. To, že mu dá hlas, považuje za velmi pravděpodobné.