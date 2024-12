Nová éra rozvoje Zlína? Památkáři musí změnit pravidla, říká městský architekt

Nový plánuje s vedením radnice zásadní změnu územního plánu, aby se mohlo město dále rozvíjet. Bude v něm možná hustší a vyšší zástavba.

„Zlín by se mohl změnit,“ nastínil Nový. „Je sice krásný tak, jak vypadá, ale jeho urbanismus není příliš městotvorný. Chceme vytvořit plán, podle něhož by se postupně oživil. Nastavit proces změny. Za třicet let už budou změny bezesporu vidět.“

Shrňme ještě dobu od vašeho nástupu před třemi lety. Překvapil vás za tu dobu nějak Zlín?

Dělám jinou práci, než je architektura a projektování, jde spíše o manažerskou činnost. Obnáší více administrativy, jednání s lidmi, ale na druhou stranu mám příležitost zabývat se rozvojem rodného města. Názor na Zlín a na to, jak se má vyvíjet, jsem příliš nezměnil. Pochopil jsem ale, že některé procesy v rámci magistrátu jsou kvůli nutné administrativě komplikovanější. Není to nic vůči kolegům z radnice, je to danost systému. Snažíme se tomu přizpůsobit a urychlovat procesy tam, kde to jde.