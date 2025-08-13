Jezuité opustí na podzim poutní místo Svatý Hostýn. Nezmění to ani petice

Jana Fuksová
  9:36
Duchovní správu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku převezme od jezuitů olomoucká arcidiecéze. Přestože změna na jednom z nejnavštěvovanějších poutních míst v Česku vyvolala kritiku a lidé stále podepisují petici za setrvání jezuitského řádu, rozhodnutí je neměnné.
Bazilika na Hostýně

Bazilika na Hostýně | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Opravená bazilika na Hostýně (2011)
Bazilika na Hostýně
Opravená bazilika na Hostýně (2011)
V roce 2011 skončila rozsáhlá rekonstrukce baziliky na Hostýně.
14 fotografií

Po roce práce je vše připraveno. Na začátku listopadu vystřídají jezuity na Svatém Hostýně kněží z olomouckého arcibiskupství. Ne všichni věřící s tím souhlasí.

„Lidé nám samozřejmě píší, chtějí objasnění, zajímají se o to. Arcibiskupství ale jen reaguje na to, jak si situaci vyhodnotili jezuité,“ naznačil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. „Pochopitelně je to velká změna,“ dodal.

Najít nové kněze, kteří nahradí pětici jezuitů, nebylo pro arcibiskupství jednoduché a trvalo to celý rok. Rektorem baziliky se stane Jiří Kopřiva, dnes už bývalý farář z Hulína, a kaplanem bude Bohumil Kundl z Kroměříže.

K hostýnské bazilice vede nová cesta, která usnadní pohyb návštěvníkům

Zároveň zde zůstane dvojice nejstarších jezuitů – Jiří Šolc a Jiří Kovář, kteří už mají důchodový věk. Vypomáhat budou také kněží z diecéze, například když na Hostýn pojedou se svými farníky na pouť, odslouží bohoslužbu nebo pomohou při zpovědích.

Poutníků by se změna nijak dotknout neměla. Někteří věřící s tím ale nesouhlasí a sepsali petici za setrvání řádu na Svatém Hostýně.

„Rozhodnutí ukončit jejich působení na tomto místě vnímáme jako unáhlené, necitlivé a neodpovídající potřebám věřících ani širší veřejnosti. Jejich odchod by byl přerušením vztahové i duchovní sítě, která se tu po generace utvářela,“ píše se ve zdůvodnění petice.

Petici za setrvání podepsalo 200 lidí

Petice vznikla v dubnu a zatím je pod ní přes 200 podpisů ze Zlínského kraje i dalších koutů republiky. „Na Svatém Hostýně jsou jezuité lépe využiti než na Velehradě, kde to během roku tolik nežije,“ připsal Milan Linhart z Chotěboře.

„Stále s manželem věříme, že vedení jezuitů přehodnotí svoje stanovisko o opuštění poutního místa. Nedovedeme si představit, že by bylo otci jezuity opuštěno, ke Svatému Hostýnu prostě dlouhodobě patří,“ vzkázala v petici Milada Hájková z Přemyslovic.

Duchovní správu má na Hostýně na starosti Řád Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuité, kteří patří k nejstarším katolickým řádům. Začali zde působit již v roce 1887. K tomuto poutnímu místu patří, ovlivňují ho a jsou v každodenním kontaktu s věřícími formou bohoslužeb, četných zpovědí, poutí nebo duchovních cvičení.

Mezi národní kulturní památky míří Svatý Hostýn či Svatý Kopeček

Řád má ve správě i Velehrad. K přehodnocení působení na těchto dvou místech vyzval jezuity jejich generální představený Arturo Sosa před dvěma lety.

„Vyzval nás, abychom se odhodlali k opuštění jednoho ze dvou míst,“ vysvětlil loni v září tehdejší provinciál jezuitů Petr Přádka, který dříve působil na Velehradě. Zároveň sdělil, že „během jara 2024 vedení rozhodlo, že místem, které jezuité opustí, bude Svatý Hostýn“.

Jaké důvody k tomu vedly, neupřesnil. Komentovat situaci aktuálně nechtěli ani rektor na Hostýně Ladislav Nosek nebo provinciál Pavel Bačo, které redakce MF Dnes oslovila. „Myslím si, že to není moc šťastné řešení. Ale nakonec se to podařilo trochu usměrnit a dva z nás na Hostýně zůstanou,“ reagoval krátce kaplan Šolc.

Co rozhodlo v neprospěch Hostýna?

Hostýn a Velehrad se od sebe zase tolik neliší. Na Velehradě působí jezuité od roku 1890, na Hostýně o tři roky déle. Poutními se obě místa stala ke konci 19. století a obě jsou spojená s arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem.

Počty návštěvníků se pohybují v řádech nižších stovek tisíc ročně. Na Hostýně se jezuité věnují několik hodin denně zpovědím. Na Velehrad proudí věřící především k připomínce příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, na Hostýn při Orelské, Svatohubertské nebo Mezinárodní hasičské pouti.

V současné době působí na Velehradě šest jezuitů, na Hostýně o jednoho méně. Každé z míst má ale své „zabarvení“, odlišnou atmosféru, poutníky i genius loci.

Hostýn je pro každého, chce to však toleranci, říká znalkyně poutního místa

Prvotním důvodem změn byl klesající počet jezuitů a jejich přesun na potřebnější místa, kde by se mohli věnovat studentům, jako je Praha, Brno nebo Olomouc. Jako jedno z vysvětlení se tedy nabízí zcela pragmatické rozhodnutí postavené na podstatě řádu Tovaryšstva Ježíšova, kterou je vzdělávání. To naznačil i provinciál Bačo letos v červnu.

„Důvodem je potřeba zajistit kvalitní pastorační péči na ostatních působištích, kde chce řád nadále rozvíjet své hlavní poslání a charisma, kterým je působit v akademickém prostředí a sloužit především studentům,“ konstatoval.

V tomto smyslu může mít Velehrad zřejmě vyšší postavení. Konají se zde unionistické srazy, funguje církevní gymnázium, probíhají duchovní cvičení, setkávání mládeže.

Velehrad je duchovním centrem

„Hostýn není spojený s tradiční vzdělávací aktivitou. Je to poutní místo v krásném prostředí, které je velmi navštěvované a kde se jezuité věnují a věnovali i duchovenské činnosti,“ poukázal teolog Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

„Velehrad je duchovním centrem. Obě místa jsou považovaná za významná poutní místa, ale Velehrad je více spojený s tím, co je jezuitům bližší, tedy vzděláváním,“ upřesnil.

Pokud by to tak ale bylo, do jaké míry odcházející jezuité posílí práci se studenty? Podle neoficiálních zdrojů by akademické prostředí mohl profesně posílit jen jeden jezuita z Hostýna.

Má tedy tato změna na Svatém Hostýně racionální důvody? Nicméně faktem zůstává, že vzhledem ke klesajícímu počtu personálu, musejí jezuité zvažovat, kam nasměrují své síly. Ostatně před podobnou výzvou stojí i arcidiecéze.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Devět zraněných po vážné nehodě, silnice mezi Zlínem a Luhačovicemi byla zavřená

Devět zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři zranění jsou vážná. Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou, silnice II/490 byla v místě incidentu...

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

Vztah rodičů a dětí je tu jiný než v Německu. Spisovatel z Hamburku zkusil život ve Zlíně

Premium

Dvanáct úspěšných německých spisovatelů se vydalo do dvanácti českých krajských měst, kde několik týdnů žijí a píší o tom povídku. Mirko Bonné bydlí v Hamburku, ale letošní léto prožil ve Zlíně....

Nový dálniční most v Napajedlích pokrylo 700 kubíků betonu, zprovozní ho v zimě

Nákladní auta s dlouhými rameny, která drží hadice, z nichž teče beton, stojí na okraji budovaného dálničního mostu přes řeku Moravu v Napajedlích. Stavbaři ve čtvrtek betonují jeho mostovku. První...

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

Jezuité opustí na podzim poutní místo Svatý Hostýn. Nezmění to ani petice

Duchovní správu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku převezme od jezuitů olomoucká arcidiecéze. Přestože změna na jednom z nejnavštěvovanějších poutních míst v Česku vyvolala kritiku a lidé stále...

13. srpna 2025  9:36

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí...

13. srpna 2025  9:10

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:45

Ptáčata padají z horkem rozpálených hnízd. Lidé jim mohou dávat vodu do pítek

Na silnici ve Štefánikově ulici ve zlínské čtvrti Obeciny stojí automobil. Řidič se před ním sklání, protože uprostřed vozovky nehybně sedí ptáče. Řidič ho uchopí a položí do trávy pod strom, v jehož...

12. srpna 2025  12:44

Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Na první pohled je nenápadný, přesto patří k nejvýznamnějším památkám ve Zlínském kraji. Kostel svatého Jakuba Většího v Tečovicích je totiž jednou z nejzachovalejších středověkých církevních staveb...

12. srpna 2025  9:15

Vědci zlínské univerzity vyvíjejí speciální materiál pro jaderné elektrárny

V laboratořích fakulty technologické ve Zlíně začíná výzkum, který pomůže zvýšit bezpečnost jaderných elektráren. Vědci z Univerzity Tomáše Bati se snaží vyvinout pryžový materiál, který vydrží...

11. srpna 2025  16:11

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...

11. srpna 2025  12:42

Lidé si v Otrokovicích stěžovali na rychlá auta. Zpomalit je mají radary

Otrokovická radnice se zaměří na řidiče, kteří nedodržují předpisy v místní čtvrti Baťov. Na tamější frekventované třídě Tomáše Bati nyní umísťuje radary. Budou na sloupech veřejného osvětlení a...

11. srpna 2025  9:37

„My sme pobožní pútníci!“ Bojkovice po 200 letech vzkřísily dávné chytání kuruců

Přípravy trvaly několik let, ty intenzivní pak téměř rok. Bojkovice na Uherskohradišťsku obnovily chytání kuruců - zvyk, o kterém ani pamětníci od svých předků neslyšeli, o kterém mají jen kusé...

10. srpna 2025  18:41

Moje indispozice? Zatočila se mi hlava. Fantastický start sezony, říká zlínský kouč

Před poločasovou přestávkou se mu udělalo v sobotním vedru nevolno. Druhý poločas museli odkoučovat jeho asistenti. Děkovačku po vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví si už ale trenér fotbalistů Zlína...

10. srpna 2025  10:22

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Zlín - Ml. Boleslav 3:2, nováček na prvním místě. Zábavný duel rozsekl gól Koubka

Ligový nováček na prvním místě. Fotbalový Zlín potřetí od začátku sezony zvítězil, tentokrát přehrál 3:2 soupeře z Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži zůstává neporažený a v neúplné tabulce odskočil...

9. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.