Na ulici nebezpečně namrzají splašky, stavbu kanalizace město stále odkládá

„Voda tam teče asi pět let. Nejdříve to byly nižší desítky litrů denně, loni už vyšší desítky. Kolem Vánoc to bylo kritické, mohlo jít o nižší stovky litrů. Pak se na vozovce vytvořila vrstva ledu,“ zmínil obyvatel Jaroslavic David Vlk.

Právě u jeho domu se tvoří ledovka, takže když mrzne, nejezdí autem domů, ale zaparkuje nahoře u restaurace. Ačkoliv nejde o hlavní cestu, využívají ji místní i turisté. A dostat se přes led pěšky není jednoduché.

„Je to bezvýchodné a smutné. Cesta je ve velmi špatném stavu,“ posteskla si starší obyvatelka Jaroslavic, jíž popeláři poškodili plot.

Další obyvatel napsal dopis na odbor dopravy radnice, ale příliš nepochodil, i když cesta patří městu. Pak se problémem zabýval odbor životního prostředí. Stále se ale nic nestalo. „Řeší se to strašně dlouho s ohledem na to, jak je to nebezpečné,“ zdůraznil Vlk.

Kanalizace je podle místních ideálním řešením. Voda stéká po svahu a na cestu od dvou rodinných domů, které tam stojí jen pár let. Majitelé říkají, že mají stavby zkolaudované a jejich součástí jsou čističky, řešeno je i zasakování vody.

„Zasakovací schopnost půdy je tady malá a komunikace je v nevyhovujícím stavu,“ uvažuje spolumajitel domů. Chce najít alespoň provizorní řešení, které by se dalo udělat letos. „Musíme nejdříve zjistit, jaké technické řešení by bylo nejvhodnější,“ nastínil.

Podle radnice nelze s jistotou určit příčinu, proč voda u silnice vytéká, protože majitelé dvou domů mají vše řádně povolené. „Spekulujeme, že se s největší pravděpodobností jedná o narušení funkce zasakovacího objektu bez přímého vlivu majitelů,“ uvedl mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Pokud vlastníci najdou provizorní technické řešení, což může být výměna zasakovacího objektu, nebo výstavba nového, bude to podle mluvčího trvat delší dobu, protože se bude muset zpracovat projekt a stavba povolit.

Definitivně však potíže vyřeší až kanalizace. Město na ni mělo už dříve povolení, které však propadlo. Podle Melzera by se musel projekt přepracovat, protože od té doby v ulici vznikly další domy.

„Je to trn v patě Jaroslavic, toho jsme si vědomi. Jsou tu ale věci, které místní lidé vnímají jako prioritnější,“ reagoval radní Václav Kovář, který má jako zastupitel na starosti Jaroslavice.

Kanalizace je mezi prioritami dlouhodobě, ale naposledy byla druhá. Komise místní části v Jaroslavicích si pro letošek zvolila jako akci číslo jedna opravu křižovatky ulic Anenská a Pasíčka, což vyjde na sedm milionů korun.

Místní si myslí, že jsou Jaroslavice oproti ostatním místním částem Zlína upozaděné a poukazují na to, že město během posledních let vybudovalo kanalizaci ve Velíkové a další větší investice v jiných částech. Podle jejich výpočtů dostávají výrazně méně peněz než lidé z jiných místních částí.

Podle radnice byl průměrný výdaj na obyvatele Jaroslavic v letech 2009 až 2023 324 tisíc korun, když zlínský průměr je 329 tisíc. Kdy na kanalizaci v Jaroslavicích dojde, ale není jasné.