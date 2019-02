Otrokovický starosta Budek kvůli neshodám v ANO nečekaně končí

„Kromě rodinných důvodů mě k rozhodnutí ukončení politické kariéry vedl fakt, že jsem se s vítěznou stranou, za kterou jsem kandidoval, nedohodl na další spolupráci,“ shrnul Budek.

Na zastupitelstvu v polovině února složí rovněž funkci zastupitele a s politikou úplně skončí.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat a přenechat tak zásadní rozhodování o chodu města jiným. Není to pro mě snadné, ale dosáhl jsem přesvědčení, že je to pro mě nejlepší cesta,“ podotkl Budek.

Proč se tak rozhodl, nechtěl blíže komentovat s tím, že to udělá až poté, co ze zastupitelstva definitivně odejde. Nicméně šlo zřejmě o to, že měl na řadu věcí jiné názory než jeho kolegové z ANO.

„Se starostou se mi spolupracovalo dobře a mrzí mě, že se tak rozhodl,“ reagovala místostarostka za ANO Hana Večerková.

Více k tomu říct nechtěla. Právě Večerková kandidovala ve volbách jako jednička hnutí, ale Budek ji z pátého místa díky preferenčním hlasům přeskočil. A přestože už nechtěl být třetí volební období za sebou starostou, nakonec tuto funkci vzal. Vydržel v ní však už jenom tři měsíce.

„Zatím to necháme bez komentáře. Situaci budeme řešit v průběhu příštího týdne, kdy máme naplánované koaliční schůzky,“ uvedl další radní a šéf otrokovické buňky ANO Ondřej Wilczynski.

Budek ještě jako sociální demokrat vedl v minulém volebním období trojkoalici, v níž měla jeho strana většinu. Od loňska je v Otrokovicích pětikoalice, v níž může být hledání společného názoru složitější.

„Nemyslím si, že starosta svým odstoupením vyjádřil postoj vůči koaličním partnerům. Na radě nebyly problémy. Názorová shoda nemusí být vždy stoprocentní,“ sdělil radní Jiří Veselý z hnutí Vize 21 s podporou SPD Tomia Okamury.

„Nemůžu hodnotit to, co se děje v ANO. Neřekl bych, že jsme měli v koalici nějaké neshody,“ dodal radní Petr Ťopek (Občané OE s podporou Pirátů).

Nový starosta by měl být zvolen na únorovém zastupitelstvu, případně na tom dalším. Než se ujme funkce, jeho pravomoci vykonává Večerková.